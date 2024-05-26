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Валерий Сухих: Пермяки продолжают открывать новые и интересные уголки Пермского края

11.23 Понедельник, 27 мая 2024
zsperm.ru
Известны победители конкурса «Путешествие по Пермскому краю». Их проекты войдут в основу для фильмов о туристических местах Пермского края. Съемки стартуют уже этим летом.

В этом году на региональный конкурс «Путешествие по Пермскому краю» поступило 210 заявок из 40 территорий региона. Самыми многочисленными стали номинации «Детский туристический маршрут» и «Семейный туристический маршрут». В каждой из них было заявлено по 75 работ. Больше всего проектов поступило из Перми, Березников, Кудымкарского, Кунгурского, Октябрьского и Пермского округов.

Как ранее отмечал председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, участники конкурса продолжают удивлять, открывать новые и интересные уголки Пермского края. «В каждой конкурсной работе виден основательный подход – чувствуется личная вовлеченность участников в разработку маршрута и их привязанность к месту, о котором они рассказывают. Все маршруты очень интересные, и каждый из них может стать основой для туристического бренда территории», – подчеркнул спикер.

Победители конкурса были определены по итогам презентаций проектов на шестом краеведческом форуме «Путешествие по Пермскому краю». Он прошел 26 апреля на площадке «Точка кипения – Пермь». В форуме приняли участие 120 воспитанников дошкольных учреждений, школьников, студентов и педагогов. Участники представили экскурсионные маршруты, посетили мастер-классы и экскурсии, а также приняли участие в региональной просветительской акции «Пермский диктант».

По решению жюри список победителей конкурса этого года был расширен. Кроме семи проектов, на основе которых будут сняты телевизионные фильмы, конкурсная комиссия определила работы, которые стали лауреатами конкурса. Также некоторые участники конкурса смогут принять участие в окружных мероприятиях.

Победители конкурса:

- Балеевских Анастасия, Катаева Ксения, Шумкова Марья, проект «А я иду, шагаю по улице Мира», Октябрьский округ

- Боталова Ксения, Салтанова Анастасия, Федосеев Максим, проект «Предание живёт, или По следам Юкси, Пукси, Чазь и Бач», Коми-Пермяцкий округ

- Команда детей подготовительной группы «А» «ЛУЧИКИ», МАДОУ «Чердынский детский сад», проект «Ходят сказки друг за другом...», Чердынский округ

- Максимова Юлия, проект «Династия пчеловодов Пентюховых», Уинский округ

- Мисюрева Дарья, проект «Место, где куют СЧАСТЬЕ», Чернушинский округ

- Плешкова Анастасия, экскурсионный маршрут «Промысла – родина первого алмаза», Горнозаводский округ

- Тимиркин Денис, проект «Увлекательный маршрут по селу Барда», Бардымский округ

Лауреаты конкурса:

- Гаврусь Владимич, проект «Фамилии основателей Большой Сосновы», Большесосновский округ

- Епишин Ян, проект «Тайны и легенды Чусового», Чусовской округ

- Казанцев Артем, проект «Трудовая летопись моего прадеда», Куединский округ

- Каменева Ольга, проект «Люби и знай свой край родной», г. Пермь

- Каменских Светлана, Лаклаева Мария, Богомягкова Дарья, Жужгова Ольга, проект «По следам неолита», Нытвенский округ

- Макеенко Анна, Макеенко Светлана, проект «Наш Краснокамск», Краснокамский округ

- Путина Милана, Ерохин Кирилл, Никонова Дарья, Кожевникова Арина, Селянина Виктория, проект «По следам Александра I», г. Пермь

- Ярко Кристина, Ярко Софья, проект «#нашеЯРКОепутешествие, или «В краю каменистых степей», г. Пермь.

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю отметил проект «Сила ашапской земли» студентов НИУ ВШЭ – Пермь Светланы Гликиной и Марии Треногиной. Авторы работы смогут принять участие в Межрегиональном конкурсе туристских презентаций регионов ПФО – спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада».

Церемония награждения победителей и лауреатов состоится в конце года в рамках подведения итогов просветительского проекта «Парламентский урок».

Региональный конкурс «Путешествие по Пермскому краю» реализуется с 2017 года по инициативе спикера краевого парламента Валерия Сухих. За эти годы участниками стали более 1500 дошкольников, школьников, студентов и педагогов из всех территорий региона. На основе туристических маршрутов победителей уже снято 56 телевизионных фильмов. Посмотреть работы можно на сайте Законодательного собрания Пермского края. Партнеры проекта – аппарат Главного федерального инспектора по Пермскому краю, министерство образования и науки Пермского края, министерство по туризму Пермского края, Агентство по делам молодежи Пермского края, Совет молодых педагогов при Пермской краевой организации Общероссийского профсоюза образования, Государственный архив Пермского края, Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Пермского края и Пермский краевой информационно-методический центр «Глобус».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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