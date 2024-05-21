Валерий Сухих: Здоровье и благополучие детей – безусловный приоритет региональной и федеральной политики

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В Пермском крае родителям компенсируют затраты на детский отдых в палатках. Соответствующий проект закона приняли депутаты краевого парламента в двух чтениях. Законопроект внесен по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.Изменения в региональный закон об организации отдыха и оздоровления детей предполагают расширение государственной поддержки. Так, сертификаты или компенсацию части стоимости приобретенной путевки смогут получить родители на отдых и оздоровление детей в лагерях палаточного типа. Льготы будут предоставляться уже в ходе летней оздоровительной кампании 2024 года.По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, вопрос детского отдыха и оздоровления остается важным для прикамских семей, как с точки зрения качества инфраструктуры и условий пребывания детей на отдыхе, так и с точки зрения финансовой нагрузки. «Дети – наше будущее, их здоровье и благополучие – безусловный приоритет региональной и федеральной политики. Сегодня в Прикамье растет интерес семей с детьми к активному отдыху. Новая мера поддержки отвечает современным запросам молодых родителей. К тому же, это позволит большему количеству ребят с пользой провести время и насладиться живописной природой родного края», – отметил Валерий Сухих.Напомним, в Прикамье родителям предоставляется компенсация стоимости путевок на отдых и оздоровление детей. Объем финансовой помощи зависит от среднедушевого дохода семьи. В зависимости от этого, семья может получить компенсацию от 30 до 100% от расчетной стоимости путевки. При этом для многодетных семей, признанных нуждающимися, а также детей-инвалидов размер компенсации составляет 100%.Кроме этого, проектом закона вносятся изменения в части отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в целях создания равного доступа к отдыху и оздоровлению указанной категории предлагается установить механизм квотирования, который обеспечит потребность в отдыхе и оздоровлении для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Порядок выполнения квоты будет устанавливаться краевым правительством. Также в случае направления на отдых детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в организациях должны быть созданы безопасные условия для их пребывания. Указанные изменения вступят в силу с 2025 года.