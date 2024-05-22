Валерий Сухих: Устойчивый бюджет Прикамья – наша гарантия и опора

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Парламентарии утвердили отчет об исполнении бюджета Пермского края за 2023 год. Информацию на заседании краевого парламента представила министр финансов Прикамья Екатерина Тхор.Доходы краевой казны по итогам прошлого года превысили плановые показатели более чем на 34 млрд. (16%) и составили 243,3 млрд. рублей. Налоговые поступления по итогам 2023 года показали рост по всем видам по сравнению с 2022 годом. Так, объем доходов от налога на прибыль организаций увеличился на 45%, от налога на доходы физических лиц – на 18%. «Региональные предприятия работают, уровень заработных плат растет не только у работников бюджетной сферы», – отметила Екатерина Тхор в рамках заседания профильного комитета краевого парламента, которое прошло накануне.Расходы бюджета составили 232,3 млрд. рублей. Как было отмечено, это самый высокий показатель за последние три года. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что по итогам прошлого года регион сохранил все свои социальные обязательства и продолжил реализацию инвестпроектов. «Приоритетными направлениями расходов в бюджете остались отрасли здравоохранения и образования. Финансирование было направлено, в том числе на строительство и ремонт социнфраструктуры: школ, детских садов, медучреждений. Кроме того, в полном объеме были предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, проиндексированы меры социальной поддержки», – обозначил глава региона.«Грамотная бюджетная политика приобретает всё большее значение для региональной экономики. В столь непростых экономических условиях устойчивый и сбалансированный бюджет обеспечивает гарантии своевременного исполнения всех социальных обязательства перед жителями и служит надежной опорой для инвестиций в крупные инфраструктурные проекты», – отметил председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.