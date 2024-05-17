Валерий Сухих: «Стратегия обеспечит системный подход к решению вопросов долгосрочного развития региона»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Проект Стратегии социально-экономического развития Прикамья до 2035 года прошел первое чтение. Депутаты краевого парламента рассмотрели соответствующий законопроект.Согласно представленному документу, стратегической целью социально-экономического развития Пермского края является повышение качества жизни населения. Указанная цель будет достигаться через концентрацию ресурсов по шести приоритетным направлениям: диверсификация базовых секторов экономики, креативная экономика, зеленая экономика, туризм и индустрия гостеприимства, человеческий капитал, пространственное развитие.При реализации Стратегии ставится задача позиционирования Пермского края, как экологически и социально благополучного, комфортного для жизни и интересного с точки зрения туризма региона, а также места, где созданы условия для успешного ведения бизнеса, приложения труда и самореализации. При этом, Прикамье должно оставаться территорией с высоким промышленным потенциалом, развитыми креативным и инновационным секторами экономики.Планируется, что наибольший вклад в развитие региона внесут традиционные секторы – обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. Предполагается, что будут развиваться и сферы информационных технологий, строительства, операций с недвижимым имуществом, научной деятельности, а также цифровая экономика и сфера услуг.Реализация Стратегии СЭР позволит к 2035 году усилить рост экономики региона и повысить инвестиционную активность. Так, определены среднегодовые темпы роста по следующим показателям: ВРП по целевому сценарию – 103,6%, индекс производительности труда – 101,7%, инвестиции – 106,5%.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил депутатам краевого парламента проект Стратегии в формате «нулевого чтения». «Стратегия предусматривает три этапа реализации, благодаря которым к 2035 году достигнем устойчивого развития региона и сделаем его еще более привлекательным, как для жителей, так и для гостей», – отметил глава региона.По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, Стратегия необходима для успешного развития региона в долгосрочной перспективе. «Стратегия – это не просто план действий, а масштабный документ. Он обеспечит надежную правовую основу для работы всех профильных министерств, ведомств, организаций и других участников социально-экономической жизни региона. Важно, что стратегия обеспечит системный подход к решению вопросов долгосрочного развития региона при непростых внешнеэкономических условиях», – подчеркнул Валерий Сухих.