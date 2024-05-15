Валерий Сухих анонсировал повестку майского заседания Законодательного собрания Прикамья

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В четверг пройдет очередное пленарное заседание краевого парламента. По словам спикера Законодательного собрания Валерия Сухих, депутаты рассмотрят традиционный для мая вопрос об утверждении отчета об исполнении бюджета за прошлый год. Кроме того, в повестке запланирован ряд интересных и важных законопроектов в сфере социальной политики и развития инфраструктуры.На минувшей неделе состоялись публичные слушания по исполнению бюджета за 2023 год. Региональный минфин публично представил итоговые цифры. За счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений региональная казна нарастила доходную часть. По итогам года доходы превысили плановые показатели более чем на 16% и составили 243,3 млрд рублей. «Такие оптимистичные показатели бюджет Прикамья демонстрирует не первый год, что позволяет увереннее говорить о том, что регион адаптировался к непростым условиям санкционного давления», – отметил Валерий Сухих.Уровень освоения средств, выделяемых на ключевые направления региональной политики, из года в год находится в фокусе внимания краевых парламентариев. Правительство, в свою очередь, предпринимает значительные усилия по улучшению соответствующих показателей. В итоге – положительный результат. Согласно информации, бюджет 2023 года исполнен на 95,2% – и это самые высокие показатели освоения средств за последние 3 года.Так, в 2023 году в эксплуатацию было введено 11 объектов здравоохранения, в числе которых краевая инфекционная больница в Перми, здание больницы в Полазне, а также четыре поликлиники и две сельские врачебные амбулатории. В сфере образования возведено общежитие для политехнического колледжа в Чернушке, общежитие для авиатехникума им. Швецова, построены школы по ул. Кронштадтской и ул. Холмогорской.Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин внес на рассмотрение Законодательного собрания законопроект о Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2035 года. Правительством проведена серьезная подготовительная работа совместно с предпринимательским, научным сообществом и общественностью. В Стратегии определены основные направления экономического развития региона на предстоящее десятилетие. Предполагается, что большой вклад в развитие региона должны внести традиционные отрасли – обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. При этом будут развиваться и сферы информационных технологий, строительства, операций с недвижимым имуществом, научной деятельности, а также цифровая экономика и сфера услуг.Накануне пленарной недели на площадке краевого парламента депутатский корпус совместно с губернатором обсудил проект Стратегии в формате «нулевого» чтения. «Очевидно, что документ, от которого зависит развитие региона на ближайшие годы, вызывает большой интерес народных избранников, которые представляют и защищают интересы жителей всех территорий края. Крайне важно, чтобы в сегодняшних непростых условиях регион имел четкий план действий, который будет служить ориентиром для государственных органов, бизнеса, НКО и других участников социально-экономической жизни Прикамья», – подчеркнул Валерий Сухих.Ещё один законопроект повестки порадует юных прикамцев и их родителей. Губернатор Пермского края предложил расширить господдержку на детский отдых. Принятие законопроекта позволит родителям получать сертификаты или компенсацию части расходов на приобретение путевки в лагеря палаточного типа. Согласно документу, льготы будут предоставляться уже в ходе нынешней летней оздоровительной кампании.В рамках «парламентского часа» выступит министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина. Она расскажет о региональной поддержке малого и среднего предпринимательства. Также парламентарии заслушают информацию о работе Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Её представит начальник ведомства Александр Урусов.