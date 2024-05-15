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Валерий Сухих: Стратегия является планом конкретных шагов по развитию Пермского края

14.46 Пятница, 17 мая 2024
zsperm.ru
На площадке краевого парламента прошло обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития Прикамья. В формате «нулевого чтения» депутаты Законодательного собрания обсудили проект Стратегии до 2035 года. Его представил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона рассказал об основных положениях главного стратегического документа, целях и намеченных задачах, а также ответил на вопросы депутатов. Проект Стратегии СЭР разработало краевого правительство в сотрудничестве с представителями органов власти, бизнеса, научного сообщества и общественных организаций.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что стратегической целью социально-экономического развития Пермского края является повышение качества жизни населения. При ее реализации ставится задача позиционирования Пермского края как экологически и социально благополучного региона, комфортного для жизни и интересного с точки зрения туризма, а также места, где созданы условия для успешного ведения бизнеса, приложения труда и самореализации. Кроме того, Прикамье должно быть территорией с высоким промышленным потенциалом, развитыми креативным и инновационным секторами экономики.

Стратегическая цель будет достигаться через концентрацию ресурсов по шести приоритетным направлениям: диверсификация базовых секторов экономики, креативная экономика, зеленая экономика, туризм и индустрия гостеприимства, человеческий капитал, пространственное развитие. «Каждое из направлений одинаково важно, и по всем из них будет вестись работа», – акцентировал губернатор.

Планируется, что наибольший вклад в развитие региона внесут традиционные секторы – обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. При этом будут развиваться и сферы информационных технологий, строительства, операций с недвижимым имуществом, научной деятельности, цифровая экономика, сфера услуг. «Стратегия предусматривает три этапа реализации, благодаря которым к 2035 году достигнем устойчивого развития региона и сделаем его еще более привлекательным как для жителей, так и для гостей», – заключил глава региона.

Реализация Стратегии СЭР позволит к 2035 году усилить рост экономики региона и повысить его инвестиционную активность. Так, определены среднегодовые темпы роста по следующим показателям: ВРП по целевому сценарию – 103,6%, индекс производительности труда – 101,7%, инвестиции – 106,5%.

По словам председателя регионального Законодательного собрания Валерия Сухих, Стратегия является важным документом не только для каждого сектора экономики, но и для каждого жителя Пермского края. «В сегодняшних непростых условиях краевым властям удаётся вести системную работу и формировать системообразующие документы. Стратегия является основой, планом дальнейших конкретных шагов по развитию Пермского края. Уже 23 мая депутатский корпус рассмотрит проект закона в первом чтении на пленарном заседании», – отметил спикер.

После окончательного принятия Стратегии следующим этапом станет формирование плана мероприятий по её реализации, который позволит связать стратегический документ с конкретными шагами по развитию региона. Как отмечают в региональном Минэкономразвития, работа по согласованию и утверждению плана мероприятий должна завершиться до конца 2024 года.

По словам председателя комитета Законодательного собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам Алексея Мельникова, в Стратегии четко определены основные направления развития региона. «Наш регион – промышленный, и в Стратегии как раз определено, как будет развиваться промышленность. От этого зависит и поступление налогов, и развитие социальной сферы», – подчеркнул депутат.

Заместитель председателя комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам Александр Козюков отметил, что губернатор Дмитрий Махонин подробно рассказал о формировании главного стратегического документа региона. «Самое важное в Стратегии, на мой взгляд, - это акцент на народосбережение, увеличение числа жителей региона. Кроме того, отдельная важная задача по развитию экономического потенциала. Внимание уделено всем сферам. Главное, что все это нацелено на улучшение качества жизни населения», – обозначил парламентарий.


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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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