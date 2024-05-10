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Валерий Сухих: Журналисты остаются главными свидетелями принимаемых решений в регионе и на местах
zsperm.ru
На площадке регионального парламента состоялась шестая церемония награждения лауреатов журналистской премии «Право и общество в Прикамье».
По словам спикера регионального Законодательного собрания Валерия Сухих, качественная работа журналистов во многом способствует совершенствованию всей региональной политики. «Вы остаетесь главными свидетелями принимаемых решений в регионе и на местах. Вы те, кто ежедневно рассказывает о них нашим жителям. Иногда это даже важнее, чем сами решения. Ведь именно журналисты формируют общественное мнение. Благодаря вам и мы, депутаты и вся региональная власть определяет правильность заданных ориентиров», – отметил Валерий Сухих в приветственном слове.
Церемония награждения была посвящена 30-летию со дня начала работы Законодательного собрания. Перед церемонией состоялась презентация книги «30 моментов истории. Открывая архивные фонды». В ней собраны многочисленные и порой уникальные факты из истории Законодательного собрания Пермского края с момента начала его работы. Книга показывает историю законодательного органа региона с 1994 по 2014 год через документы архивных фондов, большинство из которых ранее не были опубликованы. Помимо документальных первоисточников, в издании собраны комментарии участников и очевидцев событий, важных для парламента и всего региона.
Презентацию книги провела директор Государственного архива Пермского края Юлия Кашаева. Она рассказала о том, как создавалось юбилейное издание, как велась работа по поиску документов в архивных фондах, и о том, что не вошло в итоговую редакцию издания.
Отметим, что в это году на конкурс поступило рекордное количество работ – журналисты из 23 муниципалитетов региона направили 108 заявок по восьми номинациям. Конкурсная комиссия оценивала публикации, фото и видеоматериалы, выпущенные в 2023 году. Больше всего заявок поступило из Соликамского, Березниковского, Пермского, Чернушинского, Осинского и Бардымского округов. В этом году появилась номинация «Молодежная повестка». В первый же год она стала второй по популярности. Журналисты направили 20 своих работ, посвященных деятельности молодежи Прикамья. Традиционно наибольшая конкуренция среди муниципальных изданий – в номинации «Печатные средства массовой информации муниципальных образований» поступило 33 заявки.
Премия присуждается по восьми номинациям: краевые печатные и электронные средства массовой информации, интернет-издания, фотография и фоторепортаж, дебют года, муниципальные печатные и электронные средства массовой информации, молодежная повестка.
Лауреатами журналистской премии стали:
Номинация «Электронные средства массовой информации муниципальных образований»:
- Амиров Руслан, МАУ «Местное телерадиовещание Бардымского округа «Тол буйлары» (Притулвье)»
- Власова Юлия, АНО «Инфоцентр», Чернушинский округ
- Лосева Евгения, телекомпания «Своё ТВ», г. Березники
Номинация «Печатные средства массовой информации муниципальных образований»:
- Германова Светлана, общественно-политическая газета «Новое время», г. Кизел
- Курасевич Илана, газета «Нива», Пермский округ
- Лебедева Людмила, газета «Уральский шахтер», Губахинский округ
- Пешехонов Денис, газета «Северная звезда», Чердынский округ
- Сосунова Лариса, газета «Очерский край», Очерский округ
- Чалова Лидия, газета «Приобвинский край», Карагайский округ
- Шмаков Сергей, газета «Камские зори», Добрянский округ
Номинация «Краевые электронные средства массовой информации»:
- Пороскова Ирина, Рухтина Екатерина, Соснин Семен, телекомпания «Ветта 24»
Номинация «Печатные краевые средства массовой информации»:
- Улитина-Богачёва Алёна, газета «Новый компаньон»
Номинация «Фотография, фоторепортаж»:
- Журавлев Алексей, газета «Нива», Пермский округ
Номинация «Интернет-издания»:
- Вохмянина Екатерина, сетевое издание «59.РУ»
- Харлин Сергей, сетевое издание «Родник-1», Уинский округ
Номинация «Дебют года»:
- Бажутина Ксения, РБК – Пермь
- Погорелов Дмитрий, газета «Коммерсантъ – Прикамье»
Номинация «Молодежная повестка»:
- Пегушина Ольга, газета «Соликамский рабочий», Соликамский округ
- Радостева Ольга, газета «Новый день», Нытвенский округ
- Распономарева Ольга, телекомпания «Своё ТВ», г. Березники
- Трутнева Ирина, МАУ «Местное телерадиовещание Бардымского округа «Тол буйлары» (Притулвье)».
По словам спикера регионального Законодательного собрания Валерия Сухих, качественная работа журналистов во многом способствует совершенствованию всей региональной политики. «Вы остаетесь главными свидетелями принимаемых решений в регионе и на местах. Вы те, кто ежедневно рассказывает о них нашим жителям. Иногда это даже важнее, чем сами решения. Ведь именно журналисты формируют общественное мнение. Благодаря вам и мы, депутаты и вся региональная власть определяет правильность заданных ориентиров», – отметил Валерий Сухих в приветственном слове.
Церемония награждения была посвящена 30-летию со дня начала работы Законодательного собрания. Перед церемонией состоялась презентация книги «30 моментов истории. Открывая архивные фонды». В ней собраны многочисленные и порой уникальные факты из истории Законодательного собрания Пермского края с момента начала его работы. Книга показывает историю законодательного органа региона с 1994 по 2014 год через документы архивных фондов, большинство из которых ранее не были опубликованы. Помимо документальных первоисточников, в издании собраны комментарии участников и очевидцев событий, важных для парламента и всего региона.
Презентацию книги провела директор Государственного архива Пермского края Юлия Кашаева. Она рассказала о том, как создавалось юбилейное издание, как велась работа по поиску документов в архивных фондах, и о том, что не вошло в итоговую редакцию издания.
Отметим, что в это году на конкурс поступило рекордное количество работ – журналисты из 23 муниципалитетов региона направили 108 заявок по восьми номинациям. Конкурсная комиссия оценивала публикации, фото и видеоматериалы, выпущенные в 2023 году. Больше всего заявок поступило из Соликамского, Березниковского, Пермского, Чернушинского, Осинского и Бардымского округов. В этом году появилась номинация «Молодежная повестка». В первый же год она стала второй по популярности. Журналисты направили 20 своих работ, посвященных деятельности молодежи Прикамья. Традиционно наибольшая конкуренция среди муниципальных изданий – в номинации «Печатные средства массовой информации муниципальных образований» поступило 33 заявки.
Премия присуждается по восьми номинациям: краевые печатные и электронные средства массовой информации, интернет-издания, фотография и фоторепортаж, дебют года, муниципальные печатные и электронные средства массовой информации, молодежная повестка.
Лауреатами журналистской премии стали:
Номинация «Электронные средства массовой информации муниципальных образований»:
- Амиров Руслан, МАУ «Местное телерадиовещание Бардымского округа «Тол буйлары» (Притулвье)»
- Власова Юлия, АНО «Инфоцентр», Чернушинский округ
- Лосева Евгения, телекомпания «Своё ТВ», г. Березники
Номинация «Печатные средства массовой информации муниципальных образований»:
- Германова Светлана, общественно-политическая газета «Новое время», г. Кизел
- Курасевич Илана, газета «Нива», Пермский округ
- Лебедева Людмила, газета «Уральский шахтер», Губахинский округ
- Пешехонов Денис, газета «Северная звезда», Чердынский округ
- Сосунова Лариса, газета «Очерский край», Очерский округ
- Чалова Лидия, газета «Приобвинский край», Карагайский округ
- Шмаков Сергей, газета «Камские зори», Добрянский округ
Номинация «Краевые электронные средства массовой информации»:
- Пороскова Ирина, Рухтина Екатерина, Соснин Семен, телекомпания «Ветта 24»
Номинация «Печатные краевые средства массовой информации»:
- Улитина-Богачёва Алёна, газета «Новый компаньон»
Номинация «Фотография, фоторепортаж»:
- Журавлев Алексей, газета «Нива», Пермский округ
Номинация «Интернет-издания»:
- Вохмянина Екатерина, сетевое издание «59.РУ»
- Харлин Сергей, сетевое издание «Родник-1», Уинский округ
Номинация «Дебют года»:
- Бажутина Ксения, РБК – Пермь
- Погорелов Дмитрий, газета «Коммерсантъ – Прикамье»
Номинация «Молодежная повестка»:
- Пегушина Ольга, газета «Соликамский рабочий», Соликамский округ
- Радостева Ольга, газета «Новый день», Нытвенский округ
- Распономарева Ольга, телекомпания «Своё ТВ», г. Березники
- Трутнева Ирина, МАУ «Местное телерадиовещание Бардымского округа «Тол буйлары» (Притулвье)».
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