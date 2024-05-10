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Валерий Сухих: Журналисты остаются главными свидетелями принимаемых решений в регионе и на местах

11.36 Пятница, 17 мая 2024
zsperm.ru
На площадке регионального парламента состоялась шестая церемония награждения лауреатов журналистской премии «Право и общество в Прикамье».

По словам спикера регионального Законодательного собрания Валерия Сухих, качественная работа журналистов во многом способствует совершенствованию всей региональной политики. «Вы остаетесь главными свидетелями принимаемых решений в регионе и на местах. Вы те, кто ежедневно рассказывает о них нашим жителям. Иногда это даже важнее, чем сами решения. Ведь именно журналисты формируют общественное мнение. Благодаря вам и мы, депутаты и вся региональная власть определяет правильность заданных ориентиров», – отметил Валерий Сухих в приветственном слове.

Церемония награждения была посвящена 30-летию со дня начала работы Законодательного собрания. Перед церемонией состоялась презентация книги «30 моментов истории. Открывая архивные фонды». В ней собраны многочисленные и порой уникальные факты из истории Законодательного собрания Пермского края с момента начала его работы. Книга показывает историю законодательного органа региона с 1994 по 2014 год через документы архивных фондов, большинство из которых ранее не были опубликованы. Помимо документальных первоисточников, в издании собраны комментарии участников и очевидцев событий, важных для парламента и всего региона.

Презентацию книги провела директор Государственного архива Пермского края Юлия Кашаева. Она рассказала о том, как создавалось юбилейное издание, как велась работа по поиску документов в архивных фондах, и о том, что не вошло в итоговую редакцию издания.

Отметим, что в это году на конкурс поступило рекордное количество работ – журналисты из 23 муниципалитетов региона направили 108 заявок по восьми номинациям. Конкурсная комиссия оценивала публикации, фото и видеоматериалы, выпущенные в 2023 году. Больше всего заявок поступило из Соликамского, Березниковского, Пермского, Чернушинского, Осинского и Бардымского округов. В этом году появилась номинация «Молодежная повестка». В первый же год она стала второй по популярности. Журналисты направили 20 своих работ, посвященных деятельности молодежи Прикамья. Традиционно наибольшая конкуренция среди муниципальных изданий – в номинации «Печатные средства массовой информации муниципальных образований» поступило 33 заявки.

Премия присуждается по восьми номинациям: краевые печатные и электронные средства массовой информации, интернет-издания, фотография и фоторепортаж, дебют года, муниципальные печатные и электронные средства массовой информации, молодежная повестка.

Лауреатами журналистской премии стали:

Номинация «Электронные средства массовой информации муниципальных образований»:

- Амиров Руслан, МАУ «Местное телерадиовещание Бардымского округа «Тол буйлары» (Притулвье)»

- Власова Юлия, АНО «Инфоцентр», Чернушинский округ

- Лосева Евгения, телекомпания «Своё ТВ», г. Березники

Номинация «Печатные средства массовой информации муниципальных образований»:

- Германова Светлана, общественно-политическая газета «Новое время», г. Кизел

- Курасевич Илана, газета «Нива», Пермский округ

- Лебедева Людмила, газета «Уральский шахтер», Губахинский округ

- Пешехонов Денис, газета «Северная звезда», Чердынский округ

- Сосунова Лариса, газета «Очерский край», Очерский округ

- Чалова Лидия, газета «Приобвинский край», Карагайский округ

- Шмаков Сергей, газета «Камские зори», Добрянский округ

Номинация «Краевые электронные средства массовой информации»:

- Пороскова Ирина, Рухтина Екатерина, Соснин Семен, телекомпания «Ветта 24»

Номинация «Печатные краевые средства массовой информации»:

- Улитина-Богачёва Алёна, газета «Новый компаньон»

Номинация «Фотография, фоторепортаж»:

- Журавлев Алексей, газета «Нива», Пермский округ

Номинация «Интернет-издания»:

- Вохмянина Екатерина, сетевое издание «59.РУ»

- Харлин Сергей, сетевое издание «Родник-1», Уинский округ

Номинация «Дебют года»:

- Бажутина Ксения, РБК – Пермь

- Погорелов Дмитрий, газета «Коммерсантъ – Прикамье»

Номинация «Молодежная повестка»:

- Пегушина Ольга, газета «Соликамский рабочий», Соликамский округ

- Радостева Ольга, газета «Новый день», Нытвенский округ

- Распономарева Ольга, телекомпания «Своё ТВ», г. Березники

- Трутнева Ирина, МАУ «Местное телерадиовещание Бардымского округа «Тол буйлары» (Притулвье)».


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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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