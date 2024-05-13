Возрастное ограничение 18+

Валерий Сухих: За 15 лет работы Молодежный парламент стал объединяющей площадкой для молодежи Прикамья

13.19 Четверг, 16 мая 2024
zsperm.ru
Завершилось очередное заседание Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края. Среди основных тем – новая законодательная инициатива, поддержка молодежного предпринимательства и 15-летие Молодежного парламента.

Инициативу в сфере патриотического воспитания представил член Молодежного парламента Даниил Степанов. Он предложил расширить основные формы работы в данной сфере в Пермском крае. Предлагается законодательно закрепить развитие кадетского образования, а также взаимодействие образовательных организаций с ветеранами и участниками боевых действий. Кроме того, предлагается определить в законе деятельность оборонно-спортивных, военно-спортивных лагерей, проведение военно-патриотических мероприятий для детей и молодежи.

По словам самого Даниила Степанова, сегодня новые формы патриотического воспитания и работы с молодежью активно внедряются. «Например, в школах регулярно проходят встречи с ветеранами и участниками боевых действий в рамках уроков «Разговоры о важном», проводят военно-патриотические игры и фестивали, создают кадетские классы. Это нужные форматы работы с молодежью, которые важно закрепить законодательно», – рассказал Даниил.

Молодежный парламент поддержал данную закинициативу, и уже в ближайшее время она будет направлена на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края.

Молодые парламентарии также заслушали доклад руководителя Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Прикамья Анны Быковой. Она рассказала о развитии молодежного предпринимательства в регионе и формах поддержки молодых бизнесменов. По ее словам, сегодня в Пермском крае около трети всех предпринимателей – представители молодежи в возрасте до 35 лет.

Молодежный парламент также рассмотрел ряд вопросов повестки старших коллег. Так, молодые парламентарии рекомендовали к принятию законопроект об увеличении в два раза размера выплаты получателям знака отличия «Гордость Пермского края». Также проектом закона вводится новая номинация, по которой можно получить эту награду. Кроме этого, поддержан законопроект, который расширяет государственную поддержку в сфере летнего детского отдыха. Так, сертификаты или компенсацию части стоимости приобретенной путевки смогут получить родители на отдых и оздоровление детей в лагерях палаточного типа.

Еще одной значимой темой пленарного заседания стало 15-летие Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края. С докладом о работе предыдущих составов молодых парламентариев выступил председатель Арсений Коротовских. Он также анонсировал цикл мероприятий Молодежного парламента, которые будут посвящены этой дате.

По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, за 15 лет работы Молодежный парламент стал не просто кадровым резервом региона, но и объединяющей площадкой для молодежи Прикамья. «Молодежный парламент дает молодым людям уникальные навыки, создает возможности для реализации своих инициатив, в том числе законодательных, но самое главное – является площадкой для объединения молодежи. За 15 лет своей истории «выпускниками» Молодежного парламента стали десятки политиков, предпринимателей и общественных деятелей. Для многих из них Молодежный парламент стал стартовой площадкой», - отметил Валерий Сухих.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге Департамент лесного хозяйства приглашает обсудить лес
13 мая 2024
Уральская столица оказалась седьмой в рейтинге по приросту средних зарплатных предложений
07 мая 2024
В Свердловской области расширили список льготников социальной газификации
15 мая 2024
До 1 октября ограничат движение на перекрестке Рощинская – Патриотов в Екатеринбурге
07 мая 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутат Владимир Плотников стал кандидатом на звание Почетного гражданина Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:30 В Пермском крае продолжаются комплексные кадастровые работы
12:58 В Пермь будет доставлена Казанская икона Божией Матери, хранящаяся в Казанском соборе на Красной площади
15:57 Валерий Сухих: Регион выполняет поручение президента в сфере семейной политики
14:35 Минерал с живыми клетками поможет в очистке сточных вод – исследование ученых Пермского политеха
14:14 Росреестр Прикамья проведет вебинар о перепланировке и переименовании объектов недвижимости
12:21 «Добровольцы Донбасса» встретились с ребятами из воспитательного центра в Бершети
15:52 Маленьким пациентам краевой больницы вручили пасхальные подарки от главы Пермской митрополии
15:33 В Перми пройдет предпремьерный показ нового детского игрового фильма «Фабрика компьютерных приключений»
15:00 Сын пермского бизнесмена планирует построить мечеть в Верхней Курье
10:14 Судебный пристав из Перми стал вторым в Казанском полумарафоне
16:25 Пермская пара заключила брак на первом Всероссийском свадебном фестивале на выставке «Россия»
14:07 В Управлении Росреестра по Пермскому краю рассказали о преимуществах зарегистрированной недвижимости
12:44 В Перми переносят сроки отключения батарей
11:55 Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» принял участие в мероприятиях в честь Дня Победы
13:05 Валерий Сухих: День Победы бесконечно дорог каждому из нас, он навеки вписан в историю России
15:15 Гусеничная платформа ученого Пермского политеха выполнит широкий спектр работ
10:09 В Пермском крае мошенники вновь выдают себя за судебных приставов
14:21 Исследование ученых Пермского политеха продлит срок службы режущих инструментов для металлообработки
11:20 Встреча с ветераном - лучший подарок на 9 Мая
14:51 Школьники под руководством ученых Пермского политеха создают программу для трекинга створок клапана сердца
10:13 В Перми долги по заработной плате взысканы со счета недобросовестного работодателя
Все новости
17:22 В Казахстане экс-министр приговорен к 24 годам за убийство жены
16:36 Лилия Чанышева написала прошение о помиловании, сообщил адвокат
15:11 Суд в Москве запретил распространять объявления о вакансиях для славян
14:03 Голубев: в Ростовской области произошел взрыв в частном доме
13:26 Комитет грузинского парламента принял законопроект об иноагентах за две минуты
12:19 В Ереване полиция задержала более 150 участников протестов
11:32 Гладков: в Белгороде из-под завалов жилого дома извлекли тела 15 человек
17:22 Прокуратура: в Великом Новгороде второклассник с ножом вымогал деньги у детей
16:45 В Канаде более 400 сотрудников шоколадной фабрики провели забастовку
15:58 Путин подписал указ о сложении полномочий правительством
12:21 Глава Башкортостана освободил от должности министра транспорта в связи с делом о взятке
18:10 В Братском районе введен режим ЧС из-за пожаров, есть пострадавшие
17:28 Самолет Москва-Оренбург вернулся в аэропорт из-за разгерметизации
16:34 Число пострадавших в результате атаки дронов в Белгородской области выросло до 42
16:02 Школьникам расскажут о безопасных покупках в интернете
14:18 В Добрянке из-за низких зарплат массово увольняются сотрудники МЧС
12:37 Минобороны РФ объявило об учениях для «повышения готовности нестратегических ядерных сил»
11:54 Гладков: в Белгородской области в результате атаки дронов-камикадзе погибли 6 человек
11:40 В Омской области объявили эвакуацию из-за подъема воды в реке Ишим
19:35 Суд продлил арест Беркович и Петрийчук до 22 октября
19:18 Молодежный парламент при ГД исключил студента, осужденного за пропаганду ЛГБТ*
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK