Валерий Сухих: За 15 лет работы Молодежный парламент стал объединяющей площадкой для молодежи Прикамья

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Завершилось очередное заседание Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края. Среди основных тем – новая законодательная инициатива, поддержка молодежного предпринимательства и 15-летие Молодежного парламента.Инициативу в сфере патриотического воспитания представил член Молодежного парламента Даниил Степанов. Он предложил расширить основные формы работы в данной сфере в Пермском крае. Предлагается законодательно закрепить развитие кадетского образования, а также взаимодействие образовательных организаций с ветеранами и участниками боевых действий. Кроме того, предлагается определить в законе деятельность оборонно-спортивных, военно-спортивных лагерей, проведение военно-патриотических мероприятий для детей и молодежи.По словам самого Даниила Степанова, сегодня новые формы патриотического воспитания и работы с молодежью активно внедряются. «Например, в школах регулярно проходят встречи с ветеранами и участниками боевых действий в рамках уроков «Разговоры о важном», проводят военно-патриотические игры и фестивали, создают кадетские классы. Это нужные форматы работы с молодежью, которые важно закрепить законодательно», – рассказал Даниил.Молодежный парламент поддержал данную закинициативу, и уже в ближайшее время она будет направлена на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края.Молодые парламентарии также заслушали доклад руководителя Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Прикамья Анны Быковой. Она рассказала о развитии молодежного предпринимательства в регионе и формах поддержки молодых бизнесменов. По ее словам, сегодня в Пермском крае около трети всех предпринимателей – представители молодежи в возрасте до 35 лет.Молодежный парламент также рассмотрел ряд вопросов повестки старших коллег. Так, молодые парламентарии рекомендовали к принятию законопроект об увеличении в два раза размера выплаты получателям знака отличия «Гордость Пермского края». Также проектом закона вводится новая номинация, по которой можно получить эту награду. Кроме этого, поддержан законопроект, который расширяет государственную поддержку в сфере летнего детского отдыха. Так, сертификаты или компенсацию части стоимости приобретенной путевки смогут получить родители на отдых и оздоровление детей в лагерях палаточного типа.Еще одной значимой темой пленарного заседания стало 15-летие Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края. С докладом о работе предыдущих составов молодых парламентариев выступил председатель Арсений Коротовских. Он также анонсировал цикл мероприятий Молодежного парламента, которые будут посвящены этой дате.По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, за 15 лет работы Молодежный парламент стал не просто кадровым резервом региона, но и объединяющей площадкой для молодежи Прикамья. «Молодежный парламент дает молодым людям уникальные навыки, создает возможности для реализации своих инициатив, в том числе законодательных, но самое главное – является площадкой для объединения молодежи. За 15 лет своей истории «выпускниками» Молодежного парламента стали десятки политиков, предпринимателей и общественных деятелей. Для многих из них Молодежный парламент стал стартовой площадкой», - отметил Валерий Сухих.