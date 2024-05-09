«Добровольцы Донбасса» приняли участие в праздничных мероприятиях в Монголии

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Накануне праздника День Победы руководитель фонда «Добровольцы Донбасса» Вячеслав Лучников и руководитель представительства фонда в Монголии Батболд посетили приём, организованный посольством России в Монголии в честь Дня Победы.Пообщались с послом Алексеем Евсиковым, гости обсудили начинания фонда в Монголии, такие как Костницу в честь воинов, погибших в битве при Халхин-Голе, - а пермяков битве при Халхин-Голе погибло около 1800. Обсуждались также курсы русского языка в Монголии и другие направления сотрудничества. Алексей Николаевич поддержал начинания благотворительного фонда.9 мая в Улан-Баторе, столице Монголии, прошло шествие Бессмертного полка. По традиции, в нем приняли участие сотрудники дипломатической миссии во главе с Алексеем Евсиковым, представители Белоруссии, высокое военное начальство Монголии и многие другие.Также в шествии приняли участие руководитель фонда «Добровольцы Донбасса» Вячеслав Лучников, руководитель филиала в Забайкалье Андрей Петров и руководитель подразделения фонда в Монголии тов. Батболд. После марша состоялось возложение венков и цветов к памятнику Георгию Жукову.