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В Перми состоялось торжественное прохождение войск в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

21.33 Четверг, 9 мая 2024
permkrai.ru
Сегодня, 9 мая, в Прикамье проходят мероприятия, приуроченные к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На Октябрьской площади в Перми состоялось традиционное торжественное прохождение войск. Зрителями стали ветераны Великой Отечественной войны, локальных боевых действий, труженики тыла, участники СВО, жители и гости Перми и края.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил жителей и гостей краевой столицы с праздником, отметив, что Пермский край, как и вся страна, с гордостью вспоминает тех, кто сражался за свободу Родины в тяжелые годы Великой Отечественной войны. «Прикамье внесло большой вклад в будущую Победу. За годы войны на фронт ушли около полумиллиона жителей края. Наши земляки героически сражались на всех фронтах. Они в числе первых приняли бой на советской границе. Защищали небо Москвы и прорывали блокаду Ленинграда. Добились перелома в битвах под Сталинградом и на Курской дуге. Брали Рейхстаг. За годы Великой Отечественной войны Молотовская область стала родным домом для сотен тысяч людей, потерявших близких и кров. Более 180 предприятий вместе с трудовыми коллективами были эвакуированы в наш регион. Буквально "с колес" запускалось производство столь необходимой для фронта продукции», – подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что сегодня жители Прикамья выполняют воинский долг в рамках специальной военной операции. Многие из них отмечены орденами и другими государственными наградами за исполнение боевых задач.

В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона приняли участие 20 парадных расчетов, в состав которых вошли порядка 2 тыс. человек из военных и профильных ведомств. Парад открывала рота барабанщиков Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Фёдора Кузьмина войск нацгвардии РФ. Следом за Знаменной группой курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии РФ пронесли штандарты фронтов Великой Отечественной войны. Кроме этого, в шествии приняли участие кадеты профильных училищ и курсанты вузов, представители главных управлений ФСИН и МЧС России по Пермскому краю, военнослужащие, а также участники военно-патриотического движения «ЮнАрмия».

После зрители смогли увидеть прохождение расчетов механизированных колон – более 20 единиц как современной, так и исторической военной техники. Часть ее в течение всего дня 9 мая будет представлена на ул. Ленина у Театра-Театра, в связи с чем движение личного и общественного автотранспорта будет перекрыто на весь день.

Отметим, праздничные мероприятия будут проходить в течение всего дня. С 12.00 до 20.00 на площади перед Театром-Театром будут выступления пермских творческих коллективов и певца Алексея Гомана, удостоенного военными наградами. С 12.00 до 19.00 на набережной Камы будут развернуты тематические интерактивные площадки и фотозоны.

Всего в эти дни в городах и селах региона запланировано свыше 1,9 тыс. тематических событий. Их участниками и зрителями станут порядка миллиона человек. Среди уникальных событий – открытие фондовой выставки «Они ковали Победу» в Александровске, показ архивных документов в проекте «Без срока давности» в Нытве, Межмуниципальный фестиваль-конкурс битва хоров «Песни нашей Победы!» в Лысьве. В День Победы в Чайковском откроется передвижная выставка «Подвиг Ленинграда», а в Чусовом жителей приглашают на вернисаж художественного проекта «Дорогами войны к Победе».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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