Валерий Сухих: Чувствуется привязанность к месту, о котором рассказывают участники конкурса

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В Перми представили лучшие туристические маршруты прикамцев. 26 апреля прошел VI краевой краеведческий форум и финал регионального конкурса «Путешествие по Пермскому краю».В этом году на конкурс «Путешествие по Пермскому краю» поступило 210 работ из 40 территорий региона. 120 финалистов представили свои работы на форуме, который прошел на площадке «Точка кипения – Пермь».Как отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, участники конкурса продолжают открывать новые и интересные уголки нашего региона. «Жюри единогласно отметило основательный подход к подготовке проектов – чувствуется личная вовлеченность каждого участника в разработку маршрута и их привязанность к месту, о котором они рассказывают. Все маршруты очень интересные, и каждый из них может стать основой для туристического бренда территории», – подчеркнул спикер.Участники представили свои туристические маршруты в четырех номинациях. Так, в номинации «Семейные истории» работы финалистов были посвящены семейным династиям и семьям, которые вносят вклад в развитие территорий Пермского края. Напомним, эта специальная номинация конкурса приурочена к Году семьи в России, объявленному президентом РФ Владимиром Путиным.На площадке «Молодежный туристический маршрут» участники презентовали проекты «Кулинарное путешествие по Парме», «Горный клад Пермского края», «По следам Юкси, Пукси, Чазь и Бач», «Сила ашапской земли» и «Краснокамск – город со множеством имен». В номинациях «Детский туристический маршрут» и «Семейный туристический маршрут» в своих презентациях финалисты подготовили интерактивные форматы, театрализованные представления, дегустации и различные квесты.Оценивали работы участников депутат краевого парламента Алексей Мазлов, министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина, начальник управления общего, дополнительного образования и воспитания министерства образования и науки Пермского края Лариса Калинчикова, заместитель директора Государственного архива Пермского края Елена Шестакова, сооснователь и идеолог оператора эмоционального туризма «Друзья Пармы», победитель федерального конкурса «Мастера гостеприимства» Денис Пестов, эксперт Всероссийского туристско-краеведческого конкурса «Родина уникальных», руководитель методического совета Агентства профессиональных траекторий Ирина Галанова, специалисты аппарата Законодательного собрания Пермского края и аппарата Главного федерального инспектора по Пермскому краю.Также в форуме приняли участие представители регионального агентства по делам молодежи. Кроме этого, приветствия и видеообращения для финалистов подготовили первый вице-президент Русского географического общества, Герой России Артур Чилингаров и президент Экспедиционного центра «Арктика» Русского географического общества, Заслуженный путешественник России Владимир Чуков.Кроме презентаций, финалисты смогли посетить мастер-классы и встречи с профессиональными туристами. Интерактивные мастер-классы для финалистов провели ландшафтный архитектор бюро Lab Анастасия Марченко и дизайнер интерьера в студии Luckyinterior Ульяна Билалова. Вместе с экспертами школьники смогли создать арт-объекты для своих населенных пунктов. Дошкольники во время мастер-класса придумали сказочных персонажей по мифам Пермского края. Обучение для них провела руководитель имидж-проектной бренд-студии «ЛОГОДЕЛ», автор и организатор проекта «Мультимедийное мега-движение «ВЕЛИКА РЕКА» Валерия Пермская.Также финалисты приняли участие в региональной просветительской акции «Пермский диктант», площадку которого организовал Государственный архив Пермского края. В завершение форума на заводе Шпагина участники посетили выставку «Оружие Победы» и экскурсию «Мы защищаем свой родной дом».Итоги регионального конкурса «Путешествие по Пермскому краю» будут объявлены в течение мая. Проекты победителей станут основой для создания цикла телевизионных фильмов, съемки которых пройдут уже этим летом. Кроме этого, некоторые участники будут отмечены партнерами проекта и рекомендованы для участия в окружных конкурсах – в Межрегиональном конкурсе туристских презентаций регионов ПФО – спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада».Региональный конкурс «Путешествие по Пермскому краю» реализуется с 2017 года по инициативе спикера краевого парламента Валерия Сухих. За эти годы участниками стали более 1500 дошкольников, школьников, студентов и педагогов из всех территорий региона. На основе туристических маршрутов победителей уже снято 56 телевизионных фильмов. Посмотреть работы можно на сайте Законодательного собрания Пермского края. Партнеры проекта – аппарат Главного федерального инспектора по Пермскому краю, министерство образования и науки Пермского края, министерство по туризму Пермского края, Агентство по делам молодежи Пермского края, Совет молодых педагогов при Пермской краевой организации Общероссийского профсоюза образования, Государственный архив Пермского края, Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Пермского края и Пермский краевой информационно-методический центр «Глобус».