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Валерий Сухих принял участие в заседании комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ

12.04 Вторник, 23 апреля 2024
zsperm.ru
Прикамье представило опыт научно-технологического развития законодателям России. На заседании комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ по образованию и науке обсудили роль регионов в научно-технологическом развитии страны.
Спикер Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих совместно с заместителем регионального министра образования и науки Светланой Долгополовой представили концепцию программы научно-технологического развития Пермского края (НТР). Согласно докладу, в прошлом году Пермский край вошел в пилотный проект Министерства науки и высшего образования РФ по разработке комплексной государственной программы НТР. Всего в проекте участвуют 20 регионов России. В апреле этого года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин утвердил концепцию этой программы.
Как отметил Валерий Сухих, Пермский край входит в топ-20 регионов по объемам ВРП, при этом доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей составляет около 29%.
Концепцию программы научно-технологического развития Пермского края представила заместитель министра образования и науки региона Светлана Долгополова. Так, регион ставит перед собой цель обеспечить технологический суверенитет, рост выпуска высокотехнологичной продукции, а также развить кадровый потенциал Прикамья. По информации профильного министерства, для этого в регионе уже действуют инструменты государственной программы НТР. В их число входит особая экономическая зона «Пермь», научно-образовательный центр «Рациональное недропользование», программа «Профессионалитет» и создание профильных классов в школах Прикамья. Кроме этого, строящийся межвузовский кампус «Будущее Пармы» также будет включен в инструменты программы научно-технического развития Прикамья. Также заместитель министра отметила, что для дальнейшей работы по программе НТР необходимо совершенствование региональной законодательной базы.
«Для нас участие в разработке программы научно-технологического развития и дальнейшей её реализации позволит сохранить набранный темп развития промышленности региона, эффективно участвовать в федеральных проектах, поддерживать и развивать инициативы местного уровня», – отметила Светлана Долгополова.
По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, Пермский край обладает всеми возможностями для укрепления технологического суверенитета страны. «Прикамье всегда славилось своей промышленностью, передовыми разработками и научными центрами. Наши изобретения находят применение в стратегически важных отраслях и составляют конкуренцию для иностранных разработчиков. Уверен, что Пермский край всегда будет опорным краем нашей страны», – отметил Валерий Сухих.
На заседании комиссии Совета законодателей представили опыт пяти регионов по разработке и реализации государственных программ научно-технологического развития субъектов Российской Федерации. По итогам работы было предложено провести выездное заседание Комиссии в одном из субъектов, чтобы посмотреть, как на практике реализуются региональные программы научно-технологического развития.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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