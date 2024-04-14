Спикер Законодательного cобрания Прикамья Валерий Сухих подвел итоги 30-летней истории парламента

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Сегодня, 18 апреля 2024 года, очередное пленарное заседание краевого парламента началось с торжественной части, посвященной 30-летию Законодательного собрания. В мероприятии приняли участие сенаторы Совета Федерации РФ, депутаты Государственной Думы РФ, руководители региональных управлений федеральных ведомств и силовых структур, представители органов исполнительной власти Пермского края и органов местного самоуправления региона.Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников поздравил Законодательное собрание от лица полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. От лица губернатора Пермского края депутатов поздравил и.о. руководителя администрации губернатора Пермского края Александр Смертин.Председатель Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих подвел итоги 30-летней истории парламента. Особое внимание в своем выступлении он уделил жителям Прикамья, отметив их роль на протяжении всей истории становления законодательного органа. «История краевого парламента – это летопись служения жителям региона, это решения, призванные отвечать вызовам времени и формировать законодательную базу, необходимую для развития Прикамья. На всех этапах истории регионального парламентаризма главным ориентиром депутатской деятельности были интересы избирателей», – подчеркнул Валерий Сухих.Спикер упомянул ключевые решения парламента разных созывов. Среди важных задач, в решении которых краевой парламент принимал непосредственное участие в последние годы, он упомянул борьбу с коронавирусом, поддержку участников СВО из Пермского края, а также помощь региональному бизнесу в условиях санкций. Также Валерий Сухих напомнил, что из рядов региональных депутатов вышли многие государственные деятели: представители федерального правительства, губернаторы, депутаты Госдумы и сенаторы, а также главы муниципальных образований. «В этом плане краевой парламент со всеми основаниями можно считать настоящей кузницей кадров», - отметил парламентарий.Говоря о работе нынешнего созыва, Валерий Сухих отметил эффективное взаимодействие депутатов с региональным правительством. В свою очередь, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что все эти годы парламент был и остается в центре принятия важных решений на пользу Прикамья и его жителей. «Уверен, что накопленный 30-летний опыт станет основой для успешного решения новых задач, которые стоят перед регионом, а наше эффективное сотрудничество позволит и дальше успешно развивать родной Пермский край», – отметил губернатор края.Среди достижений председатель регионального парламента отметил цифровизацию законотворческого процесса, которая обеспечивает бесперебойность, оперативность и качество принятия нормативных актов. А также - необходимость продолжать развитие молодежного парламентского движения в Прикамье и межпарламентское сотрудничество, как на уровне территорий Пермского края, так и на уровне регионов Приволжского федерального округа и всей России.С приветственным словом выступили также сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков, депутаты Государственной Думы РФ Игорь Шубин, Ирина Ивенских и Мария Дробот. В рамках заседания также прошла историческая фотовыставка и презентация книги, выпущенной к 30-летию регионального парламента «30 моментов истории. Открывая архивные фонды». Первыми их получили председатели первых созывов Законодательного собрания региона Юрий Медведев и Николай Девяткин.