В Москве наградили деятелей культуры, продолжающих традиции фронтовых бригад Великой Отечественной

Игорь Глуховский, argumenti.ru © Вечерние ведомости

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Известные артисты стали лауреатами Всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить», учрежденной редакцией газеты «Аргументы недели» при поддержке Общественной палаты России и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Деятели культуры выступают с благотворительными концертами, собирают гуманитарную помощь, навещают бойцов на передовой и в госпиталях, а также помогают жителям Донбасса.Волонтерской деятельности артистов посвящена спецноминация премии «Вместе с народом – служение во благо». Среди лауреатов - актриса театра и кино Анастасия Макеева, которая готова, несмотря на обстрелы, петь для раненых бойцов прямо в коридоре больницы.«Сутки на автобусе либо военным бортом, в достаточно сложных условиях, по разбитым дорогам, без удобств, без возможности зайти в гостиницу, элементарно принять душ. Конечно, не самая комфортная поездка. Более того – порой там просто небезопасно. Но все это имеет огромное значение и объединяет нас, как нация мы становимся сильнее», – рассказала Анастасия Макеева «Аргументам недели».Народный артист РСФСР Александр Михайлов регулярно проводит творческие встречи с военнослужащими. Актриса Виктория Тарасова помогает семьям, оказавшимся в трудной ситуации. Часто ездит на передовую певица Ольга Кормухина.«Эту премию получают не только публичные люди, но и волонтеры, о которых многие даже не знают. Именно сегодня я чувствую себя такой огромной, как никогда раньше. Огромной в смысле моего вклада в простую радость наших храбрых ребят!» – отметила в своей речи Кормухина.Заслуженный артист России Василий Мищенко лично доставляет собранный гуманитарный груз. Огромную поддержку бойцам оказывают актеры театра «Ленком» – дипломы лауреатов получили Олеся Железняк и Виктор Раков.«Когда началась специальная военная операция, я стала думать, чем я могу помочь стране, людям. Сначала я не знала, что делать. Но когда ты к чему-то стремишься, оно тебя найдет само. Мне предложили поехать с выступлением в госпиталь к нашим бойцам, сыграть спектакль. И я поехала. С этого и началось. Я не считаю, что это заслуга. Мне почему-то кажется, что это просто нормально. Каждый должен делать то, что он может. Делать то, там, где ты можешь быть полезен», – считает заслуженная артистка России Олеся Железняк.Не один бронежилет был передан нашим защитникам благодаря Алексею Поддубному, которого мы также знаем как Джанго. С поднимающими моральный дух песнями выступает группа «Рождество». Практически по всей зоне проведения спецоперации проехал с концертами скрипач Петр Лундстрем.Прекрасно осознавая, что в любой момент могут попасть под обстрелы, артисты едут на передовую, чтобы наши бойцы знали – их поддерживают. Не менее важен и сбор гуманитарной помощи в тылу.«Отмечая усилия деятелей культуры на пути к нашей общей победе, подаётся пример того, что каждый может внести свою лепту», – сказал Герой Советского Союза, легенда органов госбезопасности Геннадий Зайцев, вручивший на сцене диплом режиссеру фильма «Командир» Тимуру Хвану, который занимается благотворительными сборами для жителей Донбасса.«Мы с вами живем в удивительное время. Время героев и злодеев. Действительно, есть те, кто укатил за границу. Есть те, кто сидит и пишет гадости про нашу армию и государство. А есть те, кто с оружием в руках защищает родину. И те, кто бесстрашно едет в опасные места с волонтерской миссией. Туда едут наши волонтеры, которых мы любим и очень ценим. Нередко рискуя своей жизнью, они помогают нашим военным. Люди совершают настоящие подвиги, соразмерные подвигам Великой Отечественной. И потому подобные сегодняшнему мероприятия важны и необходимы», — заявил депутат Государственной Думы Александр Спиридонов.Когда на сцену вышла группа «Зверобой» с песней «Доброволец», зрители встали – эти строчки стали лекарством для многих военнослужащих и их семей. «Ты не плачь, ты пойми, ты подумай сама: если где-то с людьми поджигают дома – значит, в мире война, значит, надо идти, встать на все времена у врага на пути», – обращается лирический герой к своей любимой.Особенным лауреатом премии стала заслуженная артистка России, кавалер ордена «За вклад в культуру и искусство», почетный деятель искусства города Москвы, ветеран Великой Отечественной войны и труда Ирина Васильевна Кострова, на днях отметившая 101-летие.Еще будучи совсем юной девушкой, в далеком 1941 году она стала помогать фронту. Работала на заводе, рыла окопы, а потом бежала выступать в агитбригадах на передовой – под пулями врага.Ирина Васильевну поздравили участники движения «Артисты Петербурга за Победу!». Объединившись, они дают концерты прямо на передовой и в госпиталях, собирают гуманитарную помощь и изо дня в день своим примером показывают, что настоящие деятели искусства – это не те, кто отплясывает голышом на вечеринках, а те, кто в трудный момент готов стоять за свою страну до конца.Лауреаты премии: Олеся Железняк; Ольга Кормухина; Анастасия Макеева; Александр Михайлов; Василий Мищенко; Виктор Раков; Виктория Тарасова; Алексей Поддубный / Джанго; Аскольд Запашный; Пётр Лундстрем; группа «Рождество»; группа «Зверобой»; Алексей Огурцов; Георгий Лысенко; Екатерина Постникова; Ксения Устьянцева; Тимур Хван; Ирина Кострова; «Артисты Петербурга за Победу»: Роман Бокашевский; Елена Борзова; Евгения Бордзиловская; Олег Диденко; Елена Донина; Александр Кратиров; Вячеслав Резниченко; Марина Яковлева.Лауреатов премии «Сможем вместе победить» награждали: Вячеслав Бочаров, Герой России, первый заместитель секретаря палаты РФ; Александр Спиридонов, депутат Государственной Думы; Артем Шейкин, сенатор Российской Федерации; Александр Головашкин, Герой России; Маргарита Лянге, член Общественной палаты Российской Федерации и Совета при президенте России по межнациональным отношениям, руководитель Гильдии межэтнической журналистики; Александр Назаров, общественный деятель, бывший губернатор Чукотского автономного округа, основатель Донецкого землячества в Москве; Аркадий Хоралов, композитор, заслуженный артист России; Евгений Кобылянский, композитор, продюсер; Геннадий Зайцев, Герой Советского Союза; Александр Мирошниченко, генерал-полковник, президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»; Юлия Белехова, руководитель Комитета семей воинов Отечества; Роман Грачев, Евгений Грачев, заслуженные мастера спорта, члены правления общественной организации «Поколение победителей»; Александр Подопригорин, полковник, представитель Министерства обороны; Сергей Ситников, руководитель Дирекции социальных проектов газеты «Аргументы недели».Лауреатов с концертными номерами поздравляли артисты: Софи Туревич, певица, лауреат национальной премии Musicbox Awards, солистка мюзикла «Счастье» Государственного Кремлевского дворца; Анири, певица и композитор; группа «Зверобой»; Олег Диденко, оперный певец.