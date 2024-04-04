Валерий Сухих: Прикамцы продолжают открывать новые и интересные уголки нашего региона

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Объявлены финалисты регионального конкурса «Путешествие по Пермскому краю». Из более 200 работ жюри конкурса определило 37 проектов-финалистов. Их авторы представят свои туристические маршруты на шестом краеведческом форуме Пермского края. Он пройдет 26 апреля на площадке «Точка кипения – Пермь».В этом году поступило 210 заявок из 40 территорий региона. Самыми многочисленными стали номинации «Детский туристический маршрут» и «Семейный туристический маршрут». В каждой из них было заявлено по 75 работ. Больше всего проектов поступило из Перми, Березников, Кудымкарского, Кунгурского, Октябрьского и Пермского округов.Как отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, участники конкурса продолжают открывать новые и интересные уголки нашего региона. «Жюри единогласно отметило основательный подход участников – чувствуется личная включенность каждого участника в разработку маршрута и их привязанность к месту, о котором они рассказывают. Каждая работа наполнена искренней любовью к своей малой родине. Все маршруты очень интересные, и каждый из них может стать основой для туристического бренда территории», – подчеркнул спикер.По результатам заявочной кампании жюри конкурса определило 37 проектов-финалистов. Каждый из них представит свой проект на шестом краевом краеведческом форуме «Путешествие по Пермскому краю».В рамках форума пройдут серии мастер-классов и встречи с профессиональными туристами. Участники узнают о механизмах продвижения туристических маршрутов и обменяются опытом создания авторских экскурсий. Также финалисты смогут принять участие в региональной просветительской акции «Пермский диктант» на площадке Государственного архива Пермского края.По итогам презентаций финалистов конкурса будут выбраны победители. Их проекты станут основой для создания цикла телевизионных фильмов. Также некоторые участники будут отмечены партнерами проекта и рекомендованы для участия в окружных конкурсах.Напомним, конкурс «Путешествие по Пермскому краю» проводится с 2017 года по инициативе председателя Законодательного Собрания Валерия Сухих. За эти годы участниками стали более 1500 дошкольников, школьников, студентов и педагогов из всех территорий региона. На основе туристических маршрутов победителей уже снято 56 телевизионных фильмов.- Акбашева Татьяна, проект «Место для души и памяти»- Ахатов Андрей, проект «От язычества до православия в Пермском муниципальном округе»- Бажанова Ульяна, проект «ГубахаСелфи»- Гарбар Алексей, Гарбар Анна, Осмоловская Ольга, проект «По остывающим очагам»- Гуммель Герман, проект «Золотые купола средь глухой тайги»- Каменева Ольга, проект «Люби и знай свой край родной»- Плешкова Анастасия, экскурсионный маршрут «Промысла – родина первого алмаза»- Рожкова Ульяна, «Малая родина – микрорайон Судозавод»- Семья Поповых, проект «Заповедные места Коми-Пермяцкого округа»- Ярко Кристина, Ярко Софья, проект «#нашеЯРКОепутешествие, или В краю каменистых степей»- Балеевских Анастасия, Катаева Ксения, Шумкова Марья, проект «А я иду, шагаю по улице Мира»- Верзаков Евгений, проект «Починок на Еловом»- Волкова Дарья, Андреева Ольга, проект «Степановский храм-близнец»- Епишин Ян, проект «Тайны и легенды Чусового»- Каменских Светлана, Лаклаева Мария, Богомягкова Дарья, Жужгова Ольга, проект «По следам неолита»- Команда 2г класса МАОУ «Култаевская средняя школа», проект «Достопримечательности в Култаево»- Команда детей подготовительной группы «А» «ЛУЧИКИ», проект «Ходят сказки друг за другом...»- Cухарева Евгения, Федоренко Галина, Хайрулина Марина, проект «Карта памяти п. Куеда. Воинам Великой Отечественной войны посвящается»- Тимиркин Денис, проект «Увлекательный маршрут по селу Барда»- Федорова Софья, Ельцова Яна, проект «Село Кува – от истоков до наших дней»- Фуреева Маргарита, проект «Путешествие на дно Пермского моря!»- Чибакова Мария, проект «По неведомым дорожкам за ореховой веточкой»- Яковлев Кирилл, проект «Добрячки в Столице доброты»- Дориченко Михаил, Томилина Альбина, проект «Кулинарное путешествие по Парме»- Зубова Евгения, проект «Горный клад Пермского края»- Боталова Ксения, Салтанова Анастасия, Федосеев Максим, проект «Предание живёт ,или По следам Юкси, Пукси, Чазь и Бач»- Ермолаева Ксения, Крапивина Надежда, проект «Краснокамск – город со множеством имён»- Гликина Светлана, Треногина Мария, проект «Сила ашапской земли»- Вяткина Виктория, Вяткина Анастасия, проект «Семья традицией крепка»- Гаврусь Владимич, проект «Фамилии основателей Большой Сосновы»- Дурышева Екатерина, проект «Семьей возродится Россия»- Казанцев Артем, проект «Трудовая летопись моего прадеда»- Макеенко Анна, Макеенко Светлана, проект «Наш Краснокамск»- Максимова Юлия, проект «Династия пчеловодов Пентюховых»- Мисюрева Дарья, проект «Место, где куют СЧАСТЬЕ»- Трефилова Екатерина, Трефилова Анна, проект «Человек жив, пока жива память о нем»- Тоберт Елизавета, проект «Всё, что не расскажешь словами, фотографии скажут про нас...»