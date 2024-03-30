Муфтий Анвар хазрат Аблаев поздравляет мусульман края с праздником Ураза байрам

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Уважаемые имамы и мусульмане Пермского края!От имени РДУМ ПК и от себя лично поздравляю вас с окончанием поста месяца Рамадан и с праздником Ид-уль-Фитр, Ураза-байрам!Молим Всевышнего Творца, чтобы принял наш пост месяца Рамадан, молитвы и добрые дела!Пост Рамадана – это не только голодание, сколько побудительная причина для активного проявления добрых чувств, сострадания и милосердия к ближнему. И мы, мусульмане Прикамья, с честью и достоинством соблюдаем все эти славные, многовековые обычаи традиционного ислама.Сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует: «Если бы люди моей уммы знали, насколько велико благословение Рамадана, то они желали бы, чтобы Рамадан длился целый год».Дорогие братья и сестры, мы возносим Аллаху благодарные молитвы. Альхамдулиллях, в течение всего Священного месяца мы держали пост, принимали участие в коллективных разговениях, читали таравих намазы и духовно обогащались вместе со своими единоверцами. Наш священный долг сегодня, в этот праздничный день, помянуть молитвой наших родителей, духовных наставников, наших предков и всех тех, кто служил сохранению веры и Отчизны в трудные годы нашей истории.Выражаю всем мусульманам края сердечную признательность за проявление гражданской зрелости. В дни Рамадана мы все пришли на выборы и проголосовали за нашего лидера Владимира Владимировича Путина. Его убедительная победа ещё раз показала наше единство и сплочённость вокруг президента.В этот славный праздник Ураза байрам желаю всем радости, счастья, успехов, благословения Всевышнего и его милости. От всей души желаю всем вам крепкого духовного и телесного здоровья, счастья, благополучия, даров Всевышнего. Да снизойдет милость и благость Всевышнего Творца в сердца наши, пусть будет мир на земле, спокойствие и радость в каждой семье![right][/right]