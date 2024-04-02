Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Известны имена журналистов-лауреатов премии «Право и общество в Прикамье». Конкурсная комиссия определила 23 лауреата ежегодной журналистской премии Законодательного собрания Пермского края.В этом году на конкурс поступило 108 заявок в восьми номинациях. Это рекорд за шесть лет проведения конкурса. Свои заявки направили редакции из 23 муниципалитетов. В новой номинации этого года, «Молодежная повестка», приняли участие сразу 20 авторов. Номинация стала второй по популярности.Больше всего заявок поступило из Соликамского, Березниковского, Пермского, Чернушинского, Осинского и Бардымского округов. По решению жюри, в рамках церемонии будут также вручены специальные награды для участников конкурса.Как отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих, журналистское сообщество Прикамья растет из года в год, сохраняя лучшие традиции региональной медиасреды. «Ежегодно среди претендентов на премию мы видим новые имена. Радует, что профессия журналиста в Прикамье остается почетной, а её востребованность для общества только растет. Конкурсные работы посвящены самым разным темам: социальным и политическим событиям, новым тенденциям, людям, чьи истории трогают сердце. Главное, эти тексты и сюжеты заставляют задуматься, помогают сформировать собственное мнение и узнать что-то новое – это заслуга настоящих журналистов», – подчеркнул спикер.Отметим, конкурсная комиссия оценивала публикации, фото и видеоматериалы, выпущенные в 2023 году.Планируется, что церемония награждения лауреатов премии пройдет в мае в Законодательном собрании.