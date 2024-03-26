Валерий Сухих: Комфортные условия жизни в каждом уголке Прикамья – это инвестиции в будущее

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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На площадке краевого парламента прошел семинар для депутатов местных дум. В этом году вместе с профильными министерствами участники обсудили реализацию программы «Комфортный край» и проектов реконструкции коммунальной инфраструктуры. Семинар провел первый заместитель председателя комитета Законодательного собрания Прикамья по развитию инфраструктуры Александр Третьяков.По информации регионального министерства территориального развития, на реализацию мероприятий программы «Комфортный край» в 2023-2026 гг. запланировано более 11 млрд рублей. В 2023 году муниципалитеты получили поддержку на благоустройство территорий школ, реконструкцию и ремонт домов культуры, устройство уличного освещения и тротуаров. В 2024 году в программе появились новые направления благоустройства: установка и замена остановочных павильонов на школьных маршрутах, строительство домов культуры и сельских клубов, ремонт сетей водоснабжения, скважин, устройство и ремонт водонапорных башен. Также через программу «Комфортный край» финансируется строительство крытых ледовых объектов в Чусовом, Чернушке, Добрянке и Кунгуре.Заместитель министра территориального развития Оксана Салий отметила, что перечень направлений программы «Комфортный край» расширится. Со следующего года в неё добавятся проекты по строительству и обустройству стадионов и спортивных площадок, их оснащению оборудованием, а также по обустройству площадок для сбора ТКО.По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, создание комфортных условий жизни в каждом уголке Прикамья – это инвестиции в будущее наших городов и поселков. «Программа направлена на создание комфортных условий для жизни и воспитания детей в каждом уголке Пермского края. В её основе - прежде всего, пожелания самих жителей. Качественная инфраструктура, места для досуга и отдыха, доступное образование и медицина – ключевые факторы привлекательности любой территории», – отметил спикер.Совместно с министром жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Артемом Балахниным участники семинара обсудили возможности реконструкции и строительства объектов газо-, тепло-и водоснабжения в муниципальных образованиях. Так, председатель Думы Пермского муниципального округа Дмитрий Гордиенко поднял вопрос о газификации садоводческих товариществ (СНТ). Министр ЖКХ и благоустройства отметил, что данный вопрос прорабатывается на федеральном уровне, и в ближайшее время регионы ждут информацию по условиям и механизмам, планируемым объемам газификации СНТ.Также участники семинара обсудили тему предотвращения и урегулирования конфликта интересов, который может возникнуть при исполнении депутатских полномочий. Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации губернатора Пермского края Максим Попов разъяснил причины возникновения подобных спорных ситуация и дал рекомендации, как их избежать.Мероприятие открыло ежегодный цикл межмуниципальных семинаров депутатов. Первыми в нем приняли участие депутаты местных дум ассоциаций «Согласие» и «Юг». Далее вопросы семинара обсудят депутаты представительных органов ассоциации «Запад» и «Парма 5 апреля, депутаты г. Перми, «Верхнекамья» и «Союза» – 12 апреля.