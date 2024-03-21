За два года из Прикамья направили в зону СВО и жителям Донбасса более 3700 тонн гуманитарного груза

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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На этой неделе в зону СВО из Пермского края отправился очередной гуманитарный груз. Это 8,5 тонны продуктов питания, одежды и обуви. Бойцы из Прикамья, которые сейчас находятся на передовой, получили квадрокоптеры, тепловизоры, маскировочные сети, металлоискатели, генераторы и многое другое.Всего же с начала СВО, как рассказал в интервью радиостанции «Спутник Пермь» губернатор Дмитрий Махонин, пермяки отправили в зону СВО и жителям Донбасса более 3700 тонн гуманитарного груза.«Это и стройматериалы, и продукты питания, и предметы одежды, - напомнил губернатор. - Здесь некоммерческий сектор очень активен: могу вспомнить фонд «Добровольцы Донбасса», «Вежливые люди», гумцентр партии «Единая Россия». Всех не перечислить, но всем без исключения я хочу выразить искреннюю благодарность. Бинокли, все, что связано с беспилотными системами, тепловизоры, металлоискатели, генераторы - заявки достаточно серьезные, но все, что просят у нас бойцы, стараемся собрать и направить».