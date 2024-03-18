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Валерий Сухих: «Выбор за прикамцами»

12.34 Среда, 27 марта 2024
zsperm.ru
Стартовало Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В Прикамье на голосование вынесено 69 проектов общественных пространств из 22 территорий.

До 30 апреля жители могут выбрать объекты, которые, по их мнению, необходимо благоустроить. В этом году в голосованииучаствуют как объекты благоустройства (скверы, набережные, улицы и парки), так и конкретные дизайн-проекты пространств.

Всего от Пермского края включены 69 объектов из 22 муниципалитетов с численностью населения от 20 тысяч человек. Так, в голосовании участвуют общественные пространства из Александровского, Бардымского, Верещагинского, Горнозаводского, Губахинского, Добрянского, Карагайского, Красновишерского, Краснокамского, Кудымкарского, Кунгурского, Лысьвенского, Нытвенского, Очерского, Осинского, Пермского, Соликамского, Чайковского, Чернушинского, Чусовского округов, Перми и Березников. Перечень объектов благоустройства сформирован муниципальными образованиями с учетом предложений жителей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что уже пятый год национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный президентом, помогает преображать Пермский край. Благоустроенные парки, скверы и набережные становятся точками притяжения жителей в территориях, в них приятно гулять и отдыхать всей семьей. «По всему Пермскому краю за 5 лет благоустроены 468 общественных пространств и 1203 двора. Здорово, что в этом году жители сами могут выбрать сквер, парк, набережную или другое место, которое преобразится уже в следующем году», – сообщил он.

Принять участие в голосовании и выбрать объекты, которые будут благоустроены в 2025 году, можно на странице 59.gorodsreda.ru, на сайте муниципального образования или при помощи волонтеров, сопровождающих голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Отдать свой голос могут все жители с 14 лет.

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, важно, что жители задействованы в разработке и реализации проектов благоустройства на своей территории. «Голосование за объекты благоустройства – эффективный механизм участия жителей в преображении территорий. Это очень важно для развития сел и городов, создания комфортных условий в каждом уголке Прикамья. Все представленные проекты прошли качественный отбор, а решать, какой из них будет реализован, должны жители региона. Выбор остается за прикамцами», – подчеркнул спикер.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего за период реализации проекта общий объем средствсоставил более 5 млрд рублей.

Напомним, реализация национального проекта «Жилье и городская среда» началась в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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