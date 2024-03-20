В Перми отметили 120-летие кончины протоиерея Стефана Луканина, основателя Белогорской обители

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

По благословению главы Пермской митрополии Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, 24 и 25 марта в Перми прошли мероприятия, посвященные 120-летию со дня кончины епархиального миссионера, основателя Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря протоиерея Стефана Луканина.24 марта в приемном зале Музея Архиерейского квартала состоялся вечер памяти подвижника Пермской епархии протоиерея Стефана Луканина «Внимая горячему желанию прихожан...»Во время встречи журналист, сотрудник мемориального музея «Пермь-36» Вячеслав Дегтярников в своем выступлении рассказал о жизненном пути епархиального миссионера протоиерея Стефана Луканина, который после посещения Московского Николаевского единоверческого монастыря загорелся желанием, чтобы миссионерский монастырь был открыт в Пермской епархии. Вскоре горячее желание пермского подвижника воплотилось. Строительство Белогорского монастыря началось с крестного хода и воздвижения деревянного Царского креста.Краевед и автор книги об истории храмов Кишертского района «Кишертские святыни» Анна Лыткина рассказала об открытии, которое она сделала при изучении клировых ведомостей Кишертского и Березовского районов. Докладчика нашла сведения о родителях и родных протоиерея Стефана Луканина, отец которого был дьячком, а старший брат - священником ныне не действующего храма села Покровка в Березовском районе.Пермский собиратель и коллекционер Михаил Кориненко рассказал об истории создания подворья Белогорского монастыря в Перми, строительство которого было необходимо для проживания братии монастыря во время командировок в губернскую столицу.В самый день памяти пермского миссионера, 25 марта (12 марта по старому стилю), на месте захоронения протоиерея Стефана Луканина (городская эспланада, угол улиц Попова и Петропавловской) была совершена панихида соборным служением духовенства Пермской епархии.По завершении заупокойного богослужения и.о. наместника Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря иеромонах Гурий (Усачев) обратился к молящимся со словом, в котором рассказал о подробностях захоронения протоиерея Стефана Луканина у левой стены Иоанно-Златоустовского храма подворья Белогорского монастыря, который в свое время посетил праведный Иоанн Кронштадтский.