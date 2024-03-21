Раиса Зобачева: Между детьми и жизнью ширму не поставишь

Светлана ГАСЕНЕГЕР (КУРОПОВА), выпускница гимназии 2004 года © Вечерние ведомости

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В гимназии им. С.П. Дягилева состоялась презентация книги о ее бессменном на протяжении многих лет директоре, ныне президенте гимназии, директоре мемориального музея «Дом Дягилевых» - Раисе Зобачевой. Автор книги, член Союза журналистов России Антонина Невоструева избрала, пожалуй, единственно верный художественный путь, и о Раисе Дмитриевне на страницах издания говорят ее воспитанники, выпускники, люди, в жизни которых она сыграла свою роль.В 2003 году гимназию посетили президент Российской Федерации Владимир Путин, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу и член правительства РФ Юрий Трутнев. Книга содержит фоторепортаж об этом событии.Чтобы с таким трепетом ждали именно отпечатанное издание – сегодня редкость, но именно эту книгу нужно держать в руках. Перелистывать страницы эссе-воспоминаний, оставлять заметки на полях и закладки вкладывать - ведь так ты прикасаешься к каждой истории и даже слышишь тембр голоса выдающихся людей, каждый из которых сам по себе достоин книги.Раиса Дмитриевна - главная героиня книги, но интервью с ней занимает всего несколько страниц. Во время презентации Раиса Дмитриевна повторяла: «Я очень стесняюсь сидеть в этом белом кресле. Мне очень неловко».Эта женщина - мощная лавина энергии, кажется, сметает на своем пути, не видит преград, одна только цель. «Стесняется» - это вообще не про нее. И здесь становится понятно, что она такая – непримиримая, бесстрашная, дерзкая, пробивная, точно знающая, когда речь не о ней лично, а о ее детях. «Мои дети» - так Раиса Дмитриевна называет учеников. С их переживаниями, победами и стремлениями, первой любовью и юношеской бескомпромиссностью. «Из непослушных жеребят вырастают породистые лошади», - повторяет Раиса Зобачева слова своего мужа Геннадия Страфуна.Раиса Дмитриевна – отличник просвещения СССР, Заслуженный учитель Российской Федерации, награждена орденом «За вклад в просвещение». Она пример великой женщины, которая, несомненно, войдет в историю. А сегодня продолжит свой вклад в развитие гимназии совместно с новым директором Еленой Макаренко.Сейчас у нас есть возможность трепетно изучать книгу о ней и надеяться, что встречи с Раисой Дмитриевной станут хорошей, доброй практикой для выпускников, студентов, будущих педагогов, историков, журналистов, для образованных и цивилизованных людей, которые по-настоящему оценят возможность общения с тем, о ком говорят: «Россия Дмитриевна».Я уверена, эту книгу разберут на цитаты.