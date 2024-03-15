Пермские старшеклассники предпочитают вузы края московским

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С начала года активность будущих абитуриентов и их родителей на сайтах пермских и ведущих университетов страны выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом набольшей популярностью у старшеклассников пользуются местные вузы.Аналитики МегаФона изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы пермских высших учебных заведений и топ-30 вузов из Национального рейтинга университетов.С начала 2024 года активнее всего пермяки заходили на сайты краевых образовательных учреждений. В лидерах – Пермский Политех, на который пришлось 28% от общего объема трафика на ресурсы вузов, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (20%) и Пермский государственный национальный исследовательский университет (14%).Абитуриенты из других регионов также рассматривают учебные заведения Пермского края для поступления – выяснить подробности стремятся будущие студенты из Свердловской, Самарской и Саратовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Татарстана, Башкирии, Удмуртии и Краснодарского края. Старшеклассники из этих субъектов Федерации чаще всего изучают сайты Пермского национального исследовательского политехнического университета и Пермского государственного национального исследовательского университета.В число востребованных у пермяков вузов за пределами региона входят Высшая школа экономики, Уральский федеральный университет, Российский экономический университет им Г.В. Плеханова, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. По сравнению с прошлым годом пермские старшеклассники стали чаще изучать информацию о вузах, которые дают фундаментальные знания по физике, химии, математике, готовят специалистов в технической и IT-сферах. Так, интерес в МИФИ вырос в 4,3 раза, к Санкт-Петербургскому горному университету – в 3,6 раза, к Московскому авиационному институту – на 85%.«За год объем трафика, необходимый одному учащемуся в Пермском крае, вырос на 36%. Школьники и будущие выпускники активно используют интернет для расширения кругозора, подготовки к урокам и олимпиадам, прохождения онлайн-курсов и обучающих программ. Чтобы у ребят из небольших и удаленных населенных пунктов была возможность оперативно получать актуальные данные из интернета, в прошлом году мы модернизировали оборудование в более чем 50 локациях, доступ к мобильному интернету получили жители 83 населенных пунктов Прикамья», - рассказал директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.Как показывают цифры прошлого года, абитуриенты из Пермского края начинают внимательно изучать сайты образовательных учреждений уже в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в марте, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных.