Возрастное ограничение 18+

Пермские старшеклассники предпочитают вузы края московским

14.38 Четверг, 21 марта 2024
Дина Павленко
С начала года активность будущих абитуриентов и их родителей на сайтах пермских и ведущих университетов страны выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом набольшей популярностью у старшеклассников пользуются местные вузы.

Аналитики МегаФона изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы пермских высших учебных заведений и топ-30 вузов из Национального рейтинга университетов.

С начала 2024 года активнее всего пермяки заходили на сайты краевых образовательных учреждений. В лидерах – Пермский Политех, на который пришлось 28% от общего объема трафика на ресурсы вузов, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (20%) и Пермский государственный национальный исследовательский университет (14%).

Абитуриенты из других регионов также рассматривают учебные заведения Пермского края для поступления – выяснить подробности стремятся будущие студенты из Свердловской, Самарской и Саратовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Татарстана, Башкирии, Удмуртии и Краснодарского края. Старшеклассники из этих субъектов Федерации чаще всего изучают сайты Пермского национального исследовательского политехнического университета и Пермского государственного национального исследовательского университета.

В число востребованных у пермяков вузов за пределами региона входят Высшая школа экономики, Уральский федеральный университет, Российский экономический университет им Г.В. Плеханова, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. По сравнению с прошлым годом пермские старшеклассники стали чаще изучать информацию о вузах, которые дают фундаментальные знания по физике, химии, математике, готовят специалистов в технической и IT-сферах. Так, интерес в МИФИ вырос в 4,3 раза, к Санкт-Петербургскому горному университету – в 3,6 раза, к Московскому авиационному институту – на 85%.

«За год объем трафика, необходимый одному учащемуся в Пермском крае, вырос на 36%. Школьники и будущие выпускники активно используют интернет для расширения кругозора, подготовки к урокам и олимпиадам, прохождения онлайн-курсов и обучающих программ. Чтобы у ребят из небольших и удаленных населенных пунктов была возможность оперативно получать актуальные данные из интернета, в прошлом году мы модернизировали оборудование в более чем 50 локациях, доступ к мобильному интернету получили жители 83 населенных пунктов Прикамья», - рассказал директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

Как показывают цифры прошлого года, абитуриенты из Пермского края начинают внимательно изучать сайты образовательных учреждений уже в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в марте, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
пресс-служба МегаФона © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Доля пользователей Telegram в Екатеринбурге достигла 64%
15 марта 2024
С начала года уральские таможенники оформили экспорт почти 25 тонн круглого леса
21 марта 2024
Технический университет в Верхней Пышме проведёт 23 марта День открытых дверей
19 марта 2024
Десяти свердловским школам обещают 90 миллионов рублей на создание медклассов
14 марта 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

С рекордной явкой

В Пермском крае завершено голосование на выборах президента Российской Федерации
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:30 Валерий Сухих: Профориентация должна способствовать тому, чтобы молодежь оставалась в Пермском крае
13:22 Валерий Сухих: Поддержка участников СВО – первостепенная задача для властей разных уровней
13:12 Валерий Сухих: Это значимый стимул для развития социальной сферы региона
12:56 Валерий Сухих: Регион создает все необходимые условия для повышения качества жизни прикамских семьей
10:17 В Прикамье нарушитель интеллектуальных прав выплатил компенсацию анимационной компании
14:31 Протезы будут «расти» вместе с ребенком – ученые ПНИПУ изучают материал с особыми свойствами
14:29 Родители пермских первоклассников могут подготовить черновик заявления на запись детей в школу
10:10 В Пермском крае взыскан моральный вред с водителя, совершившего наезд на пешехода
14:51 Ученые Пермского политеха повысили стабильность и точность навигационных систем
14:48 Краевой Росреестр озвучил итоги и планы проведения комплексных кадастровых работ в Пермском крае
10:03 В Перми взыскали штраф за ненадлежащую рекламу со стоматологической клиники
14:57 Территория Пермского края оцифрована на 80 процентов
14:55 Ученые ПНИПУ разработали отказоустойчивое устройство для добычи нефти в осложненных условиях
10:11 В Перми судебные приставы нашли должницу по объявлению о продаже одежды
18:47 Полпред президента в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах президента
14:35 Разработка ученых Пермского политеха ускорит и улучшит производство деталей для снижения веса самолета
14:34 Росреестр Прикамья разъясняет, когда требуется согласие банка на распоряжение имуществом, находящимся в ипотеке
12:13 Муфтий Анвар хазрат Аблаев принял участие в голосовании на выборах президента
14:39 «Уралкалий» стал генеральным спонсором соревнований по сноукайтингу «Строгановская миля-2024»
14:25 Росреестр Прикамья разъясняет, как снять с кадастрового учета разрушенный дом при наличии ареста
14:22 Ученые ПНИПУ выяснили, как остатки смазочной жидкости влияют на прочность металла
Все новости
15:04 Представители стран БРИКС поддержали идею Фонда Мельниченко о создании Лиги фондов
18:36 В Москве с помощью Росгвардии задержали пенсионерку, которая подожгла кабинку для голосования
18:01 Несколько женщин в разных регионах попытались испортить урны для голосования, они задержаны
17:11 В Когалыме женщина попыталась поджечь урну для голосования
16:36 В регионах РФ избиратели залили в урны для голосования чернила и зеленку
17:10 В Хакасии обрушилась пятиэтажка, под завалами могут быть люди
16:32 В Твери и Ярославле произошли крупные пожары в многоэтажках
14:11 «Кто еще не тронулся, господа присяжные?» Заказчик мертв, свидетелю угрожают, пособник — в 19-й раз не явился в суд
16:20 ЛДПР предлагает повысить студентам стипендии до уровня МРОТ
15:59 В Германии бортпроводники проведут забастовку с требованием повысить зарплаты
15:08 В Казани обрушился козырек магазина, возбуждено уголовное дело
13:40 В Финляндии началась двухнедельная забастовка профсоюзов
12:53 Долги россиян по кредитам перед банками выросли на 6,4 триллиона рублей за год
16:07 В Германии из-за забастовки отменят около 2 тысяч авиарейсов
15:43 В Президентской библиотеке накануне 8 Марта вспоминают о судьбах жён декабристов
16:09 Неправовая база. В деле о заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена появился похищенный объект на миллиарды рублей
15:44 Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
15:42 Профсоюз машинистов Германии намерен проводить забастовки без предупреждения
14:04 В Петербурге в жилом доме упал лифт, в нем находились 15 человек
13:04 В России рекордно выросла длительность рабочего дня
12:15 В МЧС предупредили о масштабной проверке системы оповещения по всей стране
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK