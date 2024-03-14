Обращение главы Пермской митрополии Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского по случаю наступления Великого поста

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Время Великого поста из года в год приходит в нашу жизнь с наступлением весны, с тем временем года, когда сама природа оживает, преображается, обновляется, напоминая о том, что и душа человека должна проснуться от греховного сна, пробудиться и явить свои самые лучшие качества.По слову блаженного Августина, каждый в земной жизни должен творить добро и дела милосердия, но если в этом нам часто мешают прелести мира, то «по крайней мере в дни поста исполним сердца наши сладости закона Божия». А Закон Божий есть закон любви ко Творцу и к людям, к тем, кто ежедневно встречается на нашем жизненном пути.Чаще всего человек подразумевает под постом отказ от определенного рода пищи, некое воздержание, через которое ему дана возможность совершенствоваться и укреплять волю в приобретении духовных благ. Но пост - это не только отказ от пищи. Это время покаяния, время исправления жизни, время прощения обид, время изменения себя, время отказа от пагубных привычек и греховных навыков, время помочь нуждающемуся, накормить голодного и навестить больного. Все эти благие дела являются неотъемлемой составляющей душеспасительного и правильного поста.Святая Церковь предлагает каждому из нас Великий сорокадневный пост для того, чтобы пройти путь самоиспытания и самосовершенствования, чтобы по его завершении мы с легкой совестью и с искренней радостью смогли встретить праздник Светлого Христова Воскресения.Пусть Господь поможет каждому из нас употребить этот небольшой период времени во благо своей души и на пользу ближнему!