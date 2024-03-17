Валерий Сухих: Регион создает все необходимые условия для повышения качества жизни прикамских семей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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В четверг пройдет очередное заседание Законодательного собрания Пермского края. На нем депутаты обсудят пакет поправок в региональный бюджет и инициативы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.Правительство Пермского края по предложению главы региона сформировало пакет поправок в действующий региональный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-26 гг. В целом предлагается увеличить доходы казны в 2024 году на 3,4 млрд рублей, а расходы – на 16,2 млрд рублей. Так, 1,4 млрд рублей предлагается направить на увеличение заработных плат работникам бюджетной сферы из категорий «майских» указов президента.Значительная часть дополнительных средств пойдёт на инфраструктурные расходы. В частности, порядка 6 млрд рублей будет направлено на строительство и ремонт дорог регионального и местного значения.Также 1,6 млрд рублей предусмотрено на комплексный ремонт 16 медучреждений. Среди назначений – обновление инфекционного отделения больницы в Соликамске, ремонт больниц в Кудымкаре, Карагае и Чайковском. Почти 2 млрд рублей предлагается дополнительно направить на борьбу с онкологическими заболеваниями и улучшение качества медпомощи онкобольным.На развитие сферы образования в текущую трехлетку планируется выделить дополнительные 1,5 млрд рублей на строительство школ и детских садов. Это позволит возвести новые учебные заведения в Перми, Нытве и селе Сива. Кроме того, в ближайшие три года в Пермском крае за счет федеральной программы планируется обновить корпуса 44 образовательных учреждений. Поправками предлагается предусмотреть 511 млн рублей, чтобы провести ремонт еще в 10 школах.«Большое внимание в предложенном проекте изменений регионального бюджета уделено территориям», - отметил Валерий Сухих. - Предлагается предусмотреть средства на реструктуризацию бюджетных кредитов, дотации на стимулирование числа самозанятых, а также развитие территорий Верхнекамья и празднование 100-летия Коми-Пермяцкого округа. В целом пакет поправок представляет собой комплекс решений, которые в ближайшие три года качественно усилят ключевые векторы регионального развития, в том числе поддержку семей с детьми, образование и здравоохранение».Предложено обеспечить финансирование ещё одной инициативы губернатора региона, направленной на поддержку многодетных семей Прикамья. Соответствующий законопроект краевой парламент также рассмотрит на предстоящем заседании в четверг. Речь идет о нормативном акте, который позволит семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, а если ребенок учится, то и до 23 лет, получать государственную поддержку.Этот же проект закона предусматривает новые меры поддержки для многодетных семей Пермского края. Среди них – бесплатное посещение детьми музеев, парков и выставок в любом регионе России, бесплатное питание и проезд, а также компенсация расходов на оплату услуг ЖКХ. Речь идет о компенсации на оплату жилого помещения и дополнительной компенсации в случае, если 30% от расходов на оплату жилья и ЖКУ превышают размер установленной льготы.Кроме этого, детям из многодетных семей, которые обучаются в общеобразовательных организациях, предлагается предоставлять бесплатный проезд автомобильным транспортом (за исключением такси) городского и пригородного сообщения, городским наземным электрическим транспортом. «Законопроект разработан во исполнение Указа президента РФ. При этом отмечу, что значительная часть предлагаемых льгот уже была реализована нашим региональным законодательством», - прокомментировал Валерий Сухих.Еще один законопроект также касается многодетных. Губернатор Дмитрий Махонин предложил смягчить условия безвозмездного получения такими семьями земельных участков, что уже закреплено региональным законом. Депутаты рассмотрят предложение, согласно которому предоставлять земельный участок многодетным семьям военнослужащих будут без учета срока проживания на территории Пермского края. Также предлагается сохранить право на льготу в случае гибели одного или нескольких членов многодетной семьи. Сейчас для получения участка необходимо, чтобы семья на момент подачи заявления проживала на территории региона не менее пяти лет.«Принятие подобных законопроектов – значимый шаг для региональной политики комплексной поддержки семей с детьми. Выполняя поручение президента России Владимира Путина, регион методично, шаг за шагом, создает все необходимые условия для повышения качества жизни прикамских семей», – подчеркнул Валерий Сухих.Также Пермский край продолжает совершенствовать систему региональных мер поддержки для участников СВО и их семей. Эффективной и востребованной стала льгота на транспортный налог. Об этом заявил и сам губернатор – инициатор проекта закона, который предложил расширить список получателей налоговой преференции.Впервые льготу по транспортному налогу краевой парламент Прикамья принял в октябре прошлого года. «Уверен, нынешняя инициатива далеко не последняя. С первых дней СВО в нашем регионе вводятся все новые меры поддержки и льготы для наших бойцов и их семей, дополняя федеральную систему поддержки. Это приоритетная задача, от выполнения которой зависит положение тех, кто ценой своей жизни защищает сегодня своих соотечественников, покой своей страны», - Валерий Сухих.Депутаты рассмотрят проект постановления о Почетном знаке «За вклад в развитие молодежного парламентского движения». «В этом году краевому Молодежному парламенту исполняется 15 лет. Один из главных результатов его работы – формирование молодежного парламентского движения, которое насчитывает сотни молодых ребят по всему краю. В Прикамье сформировалась площадка, которая служит не только эффективным стартом в общественно-политической деятельности для молодых людей, но и полноценным субъектом законотворческой инициативы», - отметил Валерий Сухих.В рамках «правительственного часа» доклад о реализации федерального проекта «Профессионалитет» представит заместитель министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева. Информация затронет вопросы решения кадровых проблем в различных отраслях экономики региона.Также за парламентской трибуной о деятельности Управления Федеральной почтовой связи Пермского края акционерного общества «Почта России» расскажет его директор Наталия Доронина. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека представит омбудсмен Игорь Сапко. Парламентариям также предстоит принять отчет председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края Александра Белых об итогах работы ведомства за прошедший год.