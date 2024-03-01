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Валерий Сухих: Ежегодно мы отмечаем авторов материалов о важных общественно-политических событиях нашего края
zsperm.ru
Журналисты Прикамья подали рекордное количество заявок на премию краевого парламента.
Завершен прием заявок на ежегодную журналистскую премию Законодательного собрания Пермского края «Право и общество в Прикамье». Всего конкурсанты направили 108 заявок в восьми номинациях. Это рекорд за шесть лет проведения конкурса.
По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, журналисты играют важную роль в законотворческом процессе региона. «За шесть лет премия стала доброй традицией региональных законодателей и журналистского сообщества Прикамья. Ежегодно мы отмечаем авторов материалов о важных общественно-политических событиях нашего края, в том числе результатах парламентской деятельности. Именно журналисты рассказывают нашим жителям о том, как будет работать тот или иной закон. И чем профессиональнее это будет сделано, тем эффективнее будет результат принимаемых в краевом парламенте решений», - отметил спикер.
В 2024 году на конкурс поступило 108 заявок. Больше всего заявок отправили журналисты из Соликамского, Березниковского, Пермского, Осинского и Бардымского округов. В прошлом году конкурсанты направили 65 заявок, в 2022 году в конкурсе участвовали 54 автора. В этом году участие приняли редакции из 23 муниципалитетов.
Традиционно наибольшая конкуренция среди муниципальных изданий. В номинации «Печатные средства массовой информации муниципальных образований» поступило 33 заявки. В новой номинации этого года «Молодежная повестка» заявлено 20 работ.
В этом году работы принимались по восьми номинациям: «Печатные краевые средства массовой информации», «Печатные средства массовой информации муниципальных образований», «Краевые электронные средства массовой информации», «Электронные средства массовой информации муниципальных образований», «Интернет-издания», «Фотография, фоторепортаж», «Дебют года» и «Молодежная повестка». Конкурсная комиссия оценит работы кандидатов и определит имена лауреатов, которые будут объявлены в апреле.
Премия «Право и общество в Прикамье» учреждена Законодательным Собранием для представителей всех средств массовой информации Пермского края. Она вручается за профессиональный вклад в развитие общественно-политической журналистики на территории Пермского края и информационное освещение деятельности представительных органов.
Завершен прием заявок на ежегодную журналистскую премию Законодательного собрания Пермского края «Право и общество в Прикамье». Всего конкурсанты направили 108 заявок в восьми номинациях. Это рекорд за шесть лет проведения конкурса.
По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, журналисты играют важную роль в законотворческом процессе региона. «За шесть лет премия стала доброй традицией региональных законодателей и журналистского сообщества Прикамья. Ежегодно мы отмечаем авторов материалов о важных общественно-политических событиях нашего края, в том числе результатах парламентской деятельности. Именно журналисты рассказывают нашим жителям о том, как будет работать тот или иной закон. И чем профессиональнее это будет сделано, тем эффективнее будет результат принимаемых в краевом парламенте решений», - отметил спикер.
В 2024 году на конкурс поступило 108 заявок. Больше всего заявок отправили журналисты из Соликамского, Березниковского, Пермского, Осинского и Бардымского округов. В прошлом году конкурсанты направили 65 заявок, в 2022 году в конкурсе участвовали 54 автора. В этом году участие приняли редакции из 23 муниципалитетов.
Традиционно наибольшая конкуренция среди муниципальных изданий. В номинации «Печатные средства массовой информации муниципальных образований» поступило 33 заявки. В новой номинации этого года «Молодежная повестка» заявлено 20 работ.
В этом году работы принимались по восьми номинациям: «Печатные краевые средства массовой информации», «Печатные средства массовой информации муниципальных образований», «Краевые электронные средства массовой информации», «Электронные средства массовой информации муниципальных образований», «Интернет-издания», «Фотография, фоторепортаж», «Дебют года» и «Молодежная повестка». Конкурсная комиссия оценит работы кандидатов и определит имена лауреатов, которые будут объявлены в апреле.
Премия «Право и общество в Прикамье» учреждена Законодательным Собранием для представителей всех средств массовой информации Пермского края. Она вручается за профессиональный вклад в развитие общественно-политической журналистики на территории Пермского края и информационное освещение деятельности представительных органов.
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