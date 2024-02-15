Валерий Сухих: Поддержка участников CВО сегодня имеет приоритетное значение для всех уровней власти

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Муниципальные депутаты взяли на контроль поддержку участников СВО. На заседании Совета представительных органов Пермского края в краевом парламенте обсудили льготы для участников специальной военной операции и членов их семей.Председатель комитета Законодательного cобрания по социальной политике Сергей Ветошкин представил муниципальным коллегам законодательную базу региональных мер поддержки. Так, льгота по оплате транспортного налога, право на получение бесплатной юридической помощи, право на бесплатное получение земельного участка уже закреплены региональными нормами. Кроме того, для граждан со статусом детей-сирот, принимавших участие в СВО, закреплено преимущественное право на обеспечение их жильем.Как было отмечено, сегодня на уровне муниципалитетов необходимо установить минимальные и максимальные размеры выделяемых земельных участков. На сегодняшний день размеры уже утверждены думами г. Березников, Березовского, Добрянского, Косинского, Кочевского, Пермского, Суксунского, Чусовского и Юсьвинского округов.Это позволит в полной мере реализовать действие краевого закона. Соответствующая рекомендация по итогам обсуждения была включена в решение Совета. Вопрос взят на контроль.Как отметил спикер краевого парламента и председатель Совета Валерий Сухих, поддержка участников СВО сегодня имеет приоритетное значение для всех уровней власти. «Ряд льгот для ветеранов и участников СВО, а также членов их семей сегодня закреплены региональными законами. При этом некоторые территории вводят дополнительные меры на уровне муниципалитета, поддерживая своих земляков. Важно, что подобные решения принимаются на основании обратной связи от наших бойцов и их семей», – отметил парламентарий.Также с докладом выступила заместитель регионального министра труда и социального развития Ирина Петроградских. По ее словам, системная работа по выработке и реализации мер поддержки участников специальной военной операции началась в период мобилизации осенью 2022 года.Согласно информации ведомства, участникам, ветеранам специальной военной операции и членам их семей в регионе оказывается социальная, материальная, юридическая помощь, организованы медицинская, психологическая реабилитация. Установлены льготы в сфере образования, летнего отдыха детей, действует приоритетный прием в дошкольные образовательные учреждения.Для комплексного и адресного решения вопросов в каждом муниципалитете создан центр поддержки участников СВО и членов их семей «Помощь здесь». В задачи муниципального центра входит информирование населения, прием обращений об оказании помощи, комплексный анализ ситуации гражданина, подбор адресный мер и форм помощи для обратившихся, индивидуальная маршрутизация, координация намеченных мероприятий и оценка результатов проделанной работы в отношении конкретного человека и его ситуации.Также в территориях работают социальные координаторы Пермского филиала «Защитники Отечества». Для удобства обращения организовано несколько точек входа – единый телефон 122, телефон филиала «Защитники Отечества», для консультаций по региональным выплатам для участников СВО отдельно организована горячая линия. По всем каналам связи уже обработано более 17 тысяч обращений.Представители проекта «Помощь здесь» и Пермского филиала «Защитники Отечества» также обратились к местным депутатам и рассказали о своей деятельности.Спикеры муниципальных дум и депутаты краевого парламента обратили внимание на необходимость четкого межотраслевого взаимодействия при оказании помощи участникам СВО, ветеранам и членам их семей.