Патриаршее поздравление митрополиту Пермскому Мефодию с 75-летием со дня рождения

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Мефодию, митрополиту Пермскому и КунгурскомуВаше Высокопреосвященство!Примите сердечные поздравления со знаменательной личной датой — 75-летним юбилеем.Полвека назад Вы приняли священный сан, дабы со тщанием трудиться на ниве Господней. Более 40 лет Вы с решимостью и ответственностью совершаете епископское служение и уже долгие годы управляете Пермской епархией, заботясь о должном устроении церковной жизни.Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмечаемым юбилеем полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I степени).Желаю Вам здравия, мира душевного и помощи Христа Спасителя в дальнейшем архипастырском делании.С любовью о Господе,КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ