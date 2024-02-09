Возрастное ограничение 18+
Патриаршее поздравление митрополиту Пермскому Мефодию с 75-летием со дня рождения
pravperm.ru
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Мефодию, митрополиту Пермскому и Кунгурскому
Ваше Высокопреосвященство!
Примите сердечные поздравления со знаменательной личной датой — 75-летним юбилеем.
Полвека назад Вы приняли священный сан, дабы со тщанием трудиться на ниве Господней. Более 40 лет Вы с решимостью и ответственностью совершаете епископское служение и уже долгие годы управляете Пермской епархией, заботясь о должном устроении церковной жизни.
Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмечаемым юбилеем полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I степени).
Желаю Вам здравия, мира душевного и помощи Христа Спасителя в дальнейшем архипастырском делании.
С любовью о Господе,
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Ваше Высокопреосвященство!
Примите сердечные поздравления со знаменательной личной датой — 75-летним юбилеем.
Полвека назад Вы приняли священный сан, дабы со тщанием трудиться на ниве Господней. Более 40 лет Вы с решимостью и ответственностью совершаете епископское служение и уже долгие годы управляете Пермской епархией, заботясь о должном устроении церковной жизни.
Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмечаемым юбилеем полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I степени).
Желаю Вам здравия, мира душевного и помощи Христа Спасителя в дальнейшем архипастырском делании.
С любовью о Господе,
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Нижнем Тагиле лесорубов заставили восстанавливать лес
09 февраля 2024
09 февраля 2024
В Екатеринбурге на улице Большакова такси задавила велосипедиста
12 февраля 2024
12 февраля 2024