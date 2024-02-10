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Валерий Сухих: Участники СВО на законодательном уровне имеют право на льготы

12.23 Четверг, 15 февраля 2024
zsperm.ru
Депутаты Законодательного Собрания Прикамья во втором чтении приняли проект закона о расширении перечня категорий граждан, которые могут получить бесплатную юридическую помощь.

Так, за правовой консультацией смогут обратиться участники специальной военной операции и члены их семей. Речь идет о военнослужащих, мобилизованных и добровольцах, принимавших участие в проведении СВО. Принятие изменений приводит региональное законодательство в соответствие с федеральными нормами.

Ранее председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих отметил, что эта мера дополнит существующую систему федеральных и региональных мер поддержки участников специальной военной операции. «В Прикамье продолжается работа по совершенствованию системы поддержки участников СВО. Все они принимаются с учетом потребностей военнослужащих и обратной связи от их семей. Практика показывает, что нашим бойцам сегодня требуется помощь при оформлении документов, связанных с получением социальной поддержки, трудоустройством и решением ряда других бытовых, но значимых вопросов. Участники СВО на законодательном уровне имеют право на получение льгот. Было бы в корне неправильно обременять их дополнительными издержками на юридические услуги из-за сложностей бюрократических процедур», – подчеркнул Валерий Сухих.

Кроме этого, в перечень были включены одинокие отцы, которые воспитывают проживающих с ними детей до трех лет. Они смогут получить юридическую консультацию по вопросам, связанным с нарушением их трудовых прав.

В ходе доработки законопроекта ко второму чтению также был уточнен перечень документов, подтверждающих право на получение правовой консультации. Так, отцы-одиночки, воспитывающие детей до трех лет, должны будут предоставить документ, подтверждающий их принадлежность к этой категории, свидетельство о рождении ребенка и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.

Напомним, на сегодняшний день такие дополнительные гарантии предоставлены инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и членам их семей, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, ветеранам труда и др. По вопросам, связанным с нарушением трудовых прав, бесплатную юридическую помощь могут получить женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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