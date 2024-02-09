Валерий Сухих: Научные открытия вносят значительный вклад в развитие региона

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13 февраля состоялся ежегодный прием научной общественности Пермского края, приуроченный ко Дню российской науки. В ходе него были вручены награды лауреатам премии в области науки за значимые исследования и изобретения в области экологии, медицины, геологии и других ключевых направлениях.Всего по итогам 2023 года этим званием удостоены 18 ученых, достигших высоких результатов в химии, физике, технических и гуманитарных науках, медицине, геологии, биологии и сельском хозяйстве, экономике, социологии и др. Список лауреатов краевой премии был утвержден Законодательным Собранием в конце 2023 года.Дмитрий Махонин отметил, что в Пермском крае уже стало хорошей традицией в феврале награждать лауреатов премии в области науки. Всего за 26 лет в регионе удостоены этой награды более 400 ученых. Глава региона подчеркнул, что развитие страны напрямую связано с открытиями в разных областях науки. «В регионе исследованиями занимается 9,5 тыс. человек. Поддерживаем их разработки, помогаем внедрять в промышленность и другие направления. Понимаем, что развитие инновационных производств невозможно без качественной подготовки кадров.Уделяем внимание научным сотрудникам, отличившимся студентам и аспирантам. Приняли решение со следующего года увеличить размер ежемесячной выплаты докторам наук – до 30 тыс. руб. – заявил Дмитрий Махонин. – Сегодня чествуем лауреатов, которые по праву являются гордостью Пермского края».Лауреатам премии присваивается звание, вручается почетный диплом, почетный знак и денежная премия: за премию первой степени – 200 тысяч рублей, за премию второй степени – 100 тысяч рублей.Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что развитие науки было и остается одним из главных приоритетов для нашей страны. «Научные открытия и достижения вносят значительный вклад в развитие региона. Они составляют основу для прогресса в экономике, промышленности, медицине и других сферах жизни. Законодательное Собрание Пермского края уделяет особое внимание поддержке научной отрасли. За последние годы в регионе были приняты несколько законов, которые направлены на поддержку молодых ученых и развитие отечественной науки», – подчеркнул Валерий Сухих.Лауреаты премий Пермского края в области науки I степени:- За лучшую научную работу в области физико-математических наук «Вибрационная гидромеханика неоднородных систем» награжден заведующий кафедрой физики и технологии ПГГПУ, доктор физико-математических наук Виктор Козлов.- Доцент кафедры неорганической химии, химической технологии и техносферной безопасности, заведующий научно-исследовательской лабораторией биологически активных соединений ПГНИУ, кандидат фармацевтических наук, доцент Рамиз Махмудов награжден за лучшую научную работу в области химии и наук. Его разработки посвящены теме «Использование элементов рационального «драг-дизайна» в поиске биологически активных веществ с заданными свойствами среди производных ацилпировиноградных кислот». Лауреат также преподает в Лицее в Пермском классическом университете, созданном в рамках краевого проекта «Профильные школы в вузах».- За лучшую научную работу в области медицинских наук премию получила заведующий кафедрой токсикологической химии ПГФА Минздрава РФ, доктор фармацевтических наук, профессор Тамара Малкова. Она удостоена премии за работу «Разработка и реализация научно-методического и организационного подхода к экспертным исследованиям новых психоактивных веществ в целях целенаправленного пресечения их нелегального оборота на территории Пермского края и Российской Федерации, противодействия наркоагрессии».- За лучшую научную работу в области наук о Земле «Повышение эффективности закачивания нефтяных и газовых скважин с учетом геомеханики и гидродинамики продуктивных пластов» награжден заведующий кафедрой «Нефтегазовые технологии» ПНИПУ, доктор технических наук, доцент Сергей Чернышов. Его разработка посвящена повышению эффективности закачивания нефтяных и газовых скважин с учетом геомеханики и гидродинамики продуктивных пластов.- За научную работу в области биологических и сельскохозяйственных наук «Аэробные бактерии-деструкторы природных и антропогенных поллютантов: филогенетическое и функциональное разнообразие, биотехнологический потенциал» награждена Дарья Егорова. Она является доктором биологических наук, доцентом, старшим научным сотрудником Пермского центра УрО РАН.- В области гуманитарных наук награду за цикл научных работ по исследованию средневекового ювелирного наследия Пермского края получила старший научный сотрудник отдела истории, археологии и этнографии Института гуманитарных исследований – филиала Пермского центра УрО РАН, кандидат исторических наук Юлия Подосёнова.- Доцент кафедры экономики и финансов ПНИПУ, доктор экономических наук, профессор Юлия Дубровская стала лауреатом премии в области социально-экономических и общественных наук. Она автор работы «Управление пространственным развитием Пермского края на основе активизации межрегиональных взаимосвязей».- За лучшую научную работу в области технических наук на тему «Разработка и внедрение малоэмиссионных камер сгорания для промышленных газотурбинных двигателей мощностью 16 и 25 МВт» награжден авторский коллектив ученых. В его состав вошли: начальник отделения камер сгорания АО «ОДК-Авиадвигатель», доктор технических наук Алексей Сипатов и замначальника отдела экспериментальных работ по камерам сгорания АО «ОДК-Авиадвигатель», кандидат технических наук Алексей Нугуманов.Лауреаты премий Пермского края в области науки II степени:- Научный сотрудник Института механики сплошных сред – филиала Пермского центра УрО РАН, кандидат физико-математических наук Елена Мошева. Она отмечена наградой за научный труд в области физико-математических наук.- За лучшую научную работу в области технических наук «Разработка автоматизированной системы термометрического контроля ледопородных ограждений шахтных стволов» награжден научный сотрудник Горного института – филиала Пермского центра УрО РАН, кандидат технических наук Олег Паршаков.- Заведующий сектором рудничной вентиляции отдела аэрологии и теплофизики Горного института – филиала Пермского центра УрО РАН, кандидат технических наук Станислав Мальцев отмечен за лучшую научную работу в области наук о Земле. Он работал над исследованием «Обеспечение безопасности ведения горных работ на рудниках в условиях газового режима».- За лучшую научную работу в области биологических и сельскохозяйственных наук «Приемы посадки и уборки топинамбура в Среднем Предуралье» награжден старший научный сотрудник Центра трансфера технологий Управления научной и инновационной деятельности, старший преподаватель кафедры садоводства и перерабатывающих технологий ПГАТУ им. академика Прянишникова, кандидат сельскохозяйственных наук Алексей Катаев.- Доцент кафедры «Экономика и управление промышленным производством» ПНИПУ, кандидат экономических наук Владимир Постников награжден за лучшую научную работу в области социально-экономических и общественных наук. Он работал над темой «Развитие института акселераторов как формы сетевого взаимодействия субъектов экономики и точки роста технологических инноваций и цифровизации экономики Пермского края».- За лучшую научную работу в области медицинских наук награжден авторский коллектив ученых в составе сотрудников Пермского центра УрО РАН Александра Никитюка, Юлии Белоглазовой, Анны Ворониной, Ольги Гагарских. Тема их исследования – «Разработка методов лазерной микроскопии для диагностики онкологических заболеваний».