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Муфтий Анвар хазрат Аблаев: Мы за преемственность в политике, за продолжение реформ

11.55 Понедельник, 5 февраля 2024
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На календаре уже февраль. До президентских выборов осталось уже не так много времени, меньше полутора месяцев. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже четырёх кандидатов. В их числе и наш действующий президент Владимир Владимирович Путин. Он идёт в качестве самовыдвиженца, при поддержке партии «Единая Россия». В его поддержку собрано около четырёх миллионов подписей. Хотя по закону для регистрации нужно триста тысяч. О чём это говорит? О том, что у Владимира Владимировича Путина широкая поддержка по всей России.

Конечно же, такая всенародная поддержка очень раздражает милитаристские круги Запада. Они мечтают расчленить нашу Родину и поработить. Отсюда и бесконечные санкции. Но они только укрепляют единство российского народа, экономика России справляется с трудностями, чинимыми Западом, демонстрируя тенденцию роста.

Начиная с 2014 года, когда бандеровские силы на Украине совершили государственный переворот и захватили власть, там ведётся настоящий геноцид русского народа на Донбассе. Десятки тысяч мирных жителей Донбасса были уничтожены при обстрелах сёл и городов. Такое варварство нельзя было дальше терпеть. И наш президент Владимир Владимирович Путин принял единственно правильное решение – начать 24 февраля 2022 года Специальную военную операцию против украинских националистов, убивающих мирных русских жителей Донбасса. Цель Специальной военной операции - защитить суверенитет России, мирных жителей Донбасса, провести денацификацию и демилитаризацию Украины, чтобы оттуда никогда не исходила угроза против нашей страны.

Жители Донбасса – ДНР и ЛНР – провели референдум о присоединении к России, а затем такие же референдумы прошли в Херсонской и Запорожской областях. Госдума России приняла закон о вхождении этих территорий в состав России, президент издал соответствующий Указ. И теперь ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области в составе Российской Федерации, в семье единой!

Против нас на Украине воюет весь так называемый коллективный Запад – несколько десятков стран. Они поставляют оружие, боеприпасы, военную технику, едут и военные советники, наёмники. Помощь Запада украинским националистам исчисляется сотнями миллиардов долларов. Но ничто не спасёт кровавый режим Киева. Наши доблестные воины с каждым днём теснят врага, освобождая все новые населённые пункты. Во всех городах, сёлах и деревнях России жители собирают гуманитарную помощь для наших бойцов. Идёт такая гуманитарная помощь также из нашего Пермского края. Наша дело правое, победа будет за нами!

В последние годы мы видим, как в стране всё меняется к лучшему. Помните, как было в лихих 90-х или в начале этого века? Сейчас всё разительно поменялось к лучшему и в экономике, и в политической жизни страны, возрастает роль России на международной арене.

Сейчас в нашей стране выполняются национальные проекты, выдвинутые президентом и направленные на подъём экономики, дальнейшее улучшение жизни российского народа. Уделяется внимание жилищному строительству, ремонту и строительству дорог, возведению новых школ, больниц, домов культуры, поддержке многодетных семей, малому и среднему предпринимательству. Словом, всем сферам жизни.

Каждый из нас видит и чувствует, что всё вокруг меняется в лучшую сторону. И все эти положительные изменения мы связываем с плодотворной деятельностью нашего президента.

Ещё раз подчеркну: до президентских выборов осталось уже не так много времени, меньше полутора месяцев. Это очень важное событие в жизни страны, в жизни каждого человека. От правильного выбора каждого из нас зависит будущее нашей великой Родины, зависит жизнь каждого из нас, наших близких и родных людей.

Каждый из нас должен использовать оставшееся время до выборов с полной отдачей. Донести свою гражданскую позицию в поддержку Владимира Владимировича Путина до всех своих друзей, знакомых, соседей, переговорить со всеми, кому дорога наша любимая Родина – Россия. Нам, россиянам, важно, чтобы поступательное развитие нашей страны продолжалось. Мы за преемственность в политике, мы за продолжение программы реформ, идущих в стране. И эту нашу позицию мы должны высказать на предстоящих выборах президента. Очень важно всем принять участие в выборах и отдать свой голос за самого достойного кандидата, за преемственность, за счастливую жизнь, за светлое будущее нашей любимой Родины!

С добрыми молитвами о благополучии России, муфтий Анвар хазрат АБЛАЕВ,
председатель Регионального Духовного управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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