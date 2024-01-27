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Федерация дзюдо Пермского края определила задачи на ближайшее время и перспективу

16.13 Понедельник, 29 января 2024
В Перми состоялась отчетно-выборная конференция федерации дзюдо Пермского края. На ней был избран новый руководитель федерации. Им стал Владимир Макс.

В своем первом интервью в качестве президента федерации дзюдо Пермского края Владимир Макс остановился на целях, которые стоят перед большим коллективом спортсменов и тренеров:

- Перед нашей федерацией стоят серьезные задачи. Прежде всего, нужно наладить дело так, чтобы спортсменам и тренерам было интересно заниматься. В планах - дальнейшая популяризация дзюдо как вида спорта. Будем привлекать в секции еще больше детей, растить чемпионов. Будем думать, как заинтересовывать тренеров, - заплаты у них небольшие, а людям нужно жить сегодня и сейчас. Значит, нужно решать вопросы о премировании, чтобы работа тренеров была престижной, чтобы они оставались в федерации и готовили новое поколение спортсменов. Думаю, Пермский край еще прогремит на всю стану.

Итоги конференции подвел Владимир Плотников, вице-президент Федерации дзюдо России:

- В течение 4 лет нашу федерацию возглавлял Яков Гусейнов, сейчас он решил уйти в отставку по состоянию здоровья. Избран новый президент - Владимир Викторович Макс, человек неравнодушный к нашему виду спорта. Он всегда входил в наш попечительский совет, помогал дзюдо, а сегодня принял на себя полномочия президента краевой федерации дзюдо. Думаю, это даст новый импульс развитию нашей организации.

На встрече обсудили еще один важный вопрос. 15-17 марта состоятся выборы для нашего главного дзюдоиста. Потому что Владимир Владимирович Путин - почетный президент Федерации дзюдо России, дзюдоист номер один, наша гордость. И мы поставили задачу нашим тренерам, спортсменам - призвали всех прийти на выборы, привести родственников, проголосовать и поддержать нашего президента.

Что касается целей краевой федерации дзюдо на ближайшие 4 года, самая главная задача - это наши дети. И в первую очередь их воспитание, потому что многое было упущено. После развала Советского Союза долгие годы все гнались за результатами, школы ориентировались на оценки, на ЕГЭ, никто особо не интересовался воспитанием детей. Сейчас мы видим, что это самое важное. Не так важно, станут ли наши спортсмены чемпионами, но людьми они должны вырасти.

Так что перед нами стоит комплексная задача - потому что наши спортсмены, конечно, должны достойно отстаивать честь страны на международных турнирах. Более 200 стран в мире развивают дзюдо, больше 200 национальных федераций готовят спортсменов - это один из самых популярных видов спорта. Думаю, он входит в пятерку самых востребованных и зрелищных видов. И в Пермском крае дзюдо очень популярно. Практически в каждом муниципалитете есть секции, наши тренеры работают с ребятами, и наша задача - чтобы спорт был везде и помогал воспитанию наших детей, чтобы они росли хорошими, честными людьми!

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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