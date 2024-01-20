У турбизнеса Прикамья - хорошие перспективы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

21 января на международной выставке-форуме «Россия» проходил День спорта и туризма. На пленарном заседании вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о стратегической связи сфер спорта и туризма.«Синергия туризма и спорта влияет на создание новых точек притяжения, развитие регионов и здоровье граждан. Спортсооружения становятся точками притяжения для крупных событийных мероприятий и драйверами развития массового туризма, а объекты туринфраструктуры становятся местами для проведения спортивных сборов. Во многом нам помогает национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Туризм формирует спрос на продукцию и услуги множества других отраслей – транспорта, ЖКХ, общепита, культуры, строительства. Есть определённая магия цифр, если посмотреть на данные Минэкономразвития и Минспорта: по итогам 2023 года мы превысили цифры по внутреннему турпотоку уровня доковидного 2019 года – это свыше 75 миллионов человек. Это практически совпадает с количеством занимающихся спортом в нашей стране – 77 миллионов человек. Важно продолжить достижение всех целей, поставленных президентом России, и обеспечить независимость и технологический суверенитет нашей страны», – сказал Дмитрий Чернышенко.Пермский край в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022-2023 годах привлек около 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на проекты в сфере туризма. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на полях Восточного экономического форума. Согласно данным Пермьстата за 2023 год, в регионе в рамках реализации нацпроекта также наблюдается увеличение числа гостиниц и рост номерного фонда.Есть ли у региона скрытые резервы для развития гостиничного бизнеса?С этим вопросом мы обратились к профессиональному эксперту, магистру по направлению «Менеджмент в сфере туризма», выпускнику Высшей школы экономики Марии Шлыковой.- Да, Высшая школа экономики дала прекрасную возможность изучить вопросы организации экономики впечатлений. Кроме того, все теоретические знания я всегда стремилась проверять на практике – анализировала опыт гостиничного бизнеса и в России, и за рубежом. Россию объехала от Питера до Дальнего Востока, включая Золотое кольцо России, Дагестан, Крым и многие другие регионы. За рубежом старалась знакомиться с опытом работы лучших отелей, где, безусловно, есть чему учиться.Конечно, накопленный опыт позволяет видеть перспективы развития гостиничного бизнеса в родном регионе. Количество мест в гостиницах Прикамья пока намного меньше, чем число желающих приехать к нам в гости. Особенно ощутим дефицит гостиниц на севере Прикамья.После ухода представителей крупных отельных сетей из России у нас открываются новые перспективы для развития отечественного бизнеса. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» работают меры по развитию отельного бизнеса, льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей, обустройство загородных мест для отдыха и прочее. Действует государственная программа по льготному кредитованию отрасли. Важно грамотно пользоваться предлагаемыми инструментами.На стадии разработки проекта параллельно с решением финансовых, инфраструктурных, технических вопросов предлагаю российским отельерам начинать формирование команды. Наличие профессионально подготовленных специалистов – ключевая позиция в оценке отеля в любом уголке планеты. Уверена, что Пермский край будет привлекать всё большее количество туристов и в ближайшем будущем наши гостиницы смогут гостеприимно разместить всех желающих.