Валерий Сухих рассказал о повестке первого в этом году заседания краевого парламента

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В четверг пройдет первое в этом году пленарное заседание Законодательного собрания. Профильные комитеты подготовили к рассмотрению ряд важных законопроектов, в том числе о повышении размера дополнительных выплат для студентов-целевиков и развитии местного самоуправления. Основные пункты повестки прокомментировал председатель ЗС Прикамья Валерий Сухих.В декабре губернатор региона Дмитрий Махонин внес на рассмотрение депутатов проект закона, который предполагает увеличение выплат студентам, которые заключили целевой договор с министерством здравоохранения, напоминает спикер. Согласно инициативе, обучающимся по программам специалитета или бакалавриата предлагается установить размер выплат: 8 тысяч рублей – в первый семестр учебного года, 14 тысяч рублей – во второй семестр учебного года. Для обучающихся по программам ординатуры: 28 тысяч рублей – в первый семестр учебного года, 49 тысяч рублей – во второй семестр учебного года.«Считаю, что такое решение станет логичным и значимым шагом для политики региона в решении кадрового вопроса системы здравоохранения, - отмечает Валерий Сухих. - Профессия врача была и остается значимой во все времена. Важно, чтобы декларация отражалась на реальном уровне заработной платы, а также стипендий тех, кто решил посвятить себя медицине. Обучение медицинским специальностям занимает значительный период времени для молодых людей. Кроме того, студенты наших вузов хорошо показывают себя в деле ещё во время учебы. Практика широкого привлечения студентов краевыми медучреждениями началась в период пандемии».Ещё один законопроект региональные парламентарии рассмотрят во исполнение федеральных норм. С августа прошлого года полномочия органов местного самоуправления расширились. Территориям предоставили право заключать соглашения с органами местного самоуправления иностранных государств по согласованию с краевым правительством, а также проводить международные мероприятия во исполнение международных договорённостей.«Само по себе международное взаимодействие на муниципальному уровне – давняя практика, которую давно используют наши города и муниципальные центры, - комментирует спикер краевого парламента. - Расширение полномочий в этой сфере показывает зрелость местного самоуправления в России. Важно понимать, что такое взаимодействие – не столько символическая дружба, а реальный инструмент наращивания внешнеэкономических связей».Кроме того, в четверг краевой парламент рассмотрит постановление о поддержке предприятий малого бизнеса. По оценке Валерия Сухих, «поддержка субъектов малого предпринимательства для Пермского края является одним из приоритетных направлений экономической политики. На протяжении нескольких лет Прикамье максимально использует доступные инструменты для того, чтобы минимизировать негативные последствия санкций недружественных стран для регионального бизнеса».Речь на пленарном заседании пойдет о производителях прохладительных напитков. Законодательная инициатива будет направлена в Государственную Думу РФ, и в случае принятия на федеральном уровне она позволит предоставить производителям лимонадов и напитков, изготовленных на основе воды или минеральной воды с добавлением сахара, мёда или сахарного сиропа, государственную финансовую поддержку. Дело в том, что сейчас производители не могут получить такую поддержку, поскольку этот вид товара является подакцизным.Также в начале года депутаты традиционно утверждают список вопросов, исполнение которых поставлено на контроль. На этот раз комитеты включили в список порядка 40 региональных норм, которые регулируют ключевые направления работы исполнительных органов. В 2024 году среди контрольных вопросов предлагается утвердить законы об инвестиционной политике, бюджетном процессе, образовании и охране здоровья, поддержке социально ориентированных НКО и патриотическом воспитании. Соответствующий проект постановления также будет рассмотрен на ближайшем заседании.В отчетной части повестки депутаты заслушают информацию о реализации относительно «молодой» госпрограммы «Экология» - ее представит министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович. О региональной программе газификации расскажет министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин. Председатель краевого Молодежного парламента Арсений Коротовских выступит с докладом об итогах работы молодых парламентариев в прошлом году.