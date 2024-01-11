Валерий Сухих: Культурная сфера – визитная карточка региона

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2024 году благодаря национальному проекту «Культура» проведут капитальный ремонт домов культуры в трех территориях Прикамья. Среди них – Еловский муниципальный округ. Об этом рассказали на заседании краевого правительства.Из регионального и федерального бюджетов муниципалитетам выделены средства на проведение капитального ремонта трех учреждений культуры в 2024 году. Так, ремонт будет проведен в Еловском культурно-досуговом центре (19,3 млн руб.), Черновском сельском клубе (4,1 млн руб.) и Гайнском краеведческом музее им. А.Я. Созонова (4,2 млн руб). Муниципалитеты стали победителями федерального конкурсного отбора, который проходит в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, поддержка культурной сферы не только в краевой столице, но и в территориях позволяет делать жизнь людей интересной и разнообразной, а также приобщать их к искусству и творчеству. «Для жителей всех без исключения муниципалитетов региона необходимо создавать комфортные условия, в которых они смогут реализовать свои творческие способности. Для решения этой задачи главам территорий необходимо использовать все доступные механизмы привлечения средств. Со своей стороны, готовы оказывать всю необходимую помощь и поддержку», – акцентировал глава Прикамья.Кроме этого, средства с участием федерального бюджета будут направлены на техническое оснащение семи муниципальных музеев. Общая сумма поддержки составит 9,8 млн рублей.Ранее председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих отмечал, что культурная сфера является визитной карточкой любого региона, и важно сделать культурные учреждения доступными для каждого жителя. «При реализации программ национального проекта особое внимание уделяется муниципальным образованиям. И важно, что результаты, в первую очередь, могут оценить сами жители. Даже в отдаленных территориях региона преображаются дома культуры, библиотеки, музеи и театры – то, что зачастую является центром общественной жизни на местах», – подчеркнул Валерий Сухих.