Завершён XIV всероссийский фестиваль зимнего фольклора «Сочельник»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Первый фестиваль Пермского дома народного творчества «Губерния», открывающий год, посвящён святочному фольклору. А значит, на нём можно увидеть все виды и жанры, которые бытовали в России и продолжают сохраняться: от гаданий до пельменных помочей, от вертепов до «улошных» игр.В этом году на фестивале «Сочельник» была представлена сильная и разнообразная просветительская программа, ориентированная на самый разный возраст и самый разный уровень знаний слушателей. Не случайно директор Института гуманитарных исследований УрО РАН, профессор Александр Васильевич Черных отметил, что «Сочельник» очень удачно открывает фестивальный год российских фольклористов: «Вдохновения, бодрости, новых идей хватает до следующего фестиваля!»Заместитель министра культуры Пермского края Вера Александровна Рябкова сделала отдельный акцент на аудитории фестиваля. «Сочельник» - семейный фестиваль. Символично, что Год семьи, объявленный президентом Российской Федерации, для многих открывается именно этим праздником, праздником традиций, праздником семьи», - сказала Вера Александровна.И действительно, «Сочельник»-2024 предоставил возможность участия для гостей всех возрастов. Для дошкольников и младших школьников была открыта площадка «Абевега зимних традиций» с игровой образовательной программой. Подростки и молодёжь участвовали в первой ступени «Университета традиций», где шла публичная защита исследовательских работ, слушали лекции, участвовали в конкурсной программе и, конечно, вечёрках. Все желающие могли прийти на концерты «Сочельника», на вернисаж выставки Народного мастера Пермского края Лидии Ерохиной, увидеть вертепные представления, узнать много нового о святочной кухне России и разных её регионов, на лекциях «Профессорской кухни». Лекторами были: профессор Александр Черных (г. Пермь), руководитель Гуманитарного института НовГУ Даниил Крапчунов (г. Великий Новгород), этнолог, исследователь народного костюма Вячеслав Печняк (г. Екатеринбург).На протяжение трёх дней работали мастер-классы. В частности, можно было научиться делать поморских козуль у мастера Марины Колечковой (г. Мурманск). Некоторые результаты мастер-класса по мультипликации, который проводила Олеся Асхатова, можно будет увидеть в группе «Губернии» ВК. Многие оценили изысканный концерт ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» (г. Москва). А на вечере авторской песни Никитиных в исполнении солистов Пермской краевой филармонии Александра и Анастасии Круч и автора-исполнителя Алексея Корягина был аншлаг. Музыкальную программу фестиваля органично дополнил хоры «Апрель» и «Гармония» и ансамбль «Фа-тоника». Театр «Карабаска» (г. Пермь) представил удивительный спектакль «Ночь перед Рождеством».В финале второго дня состоялся традиционный конкурс артистов огненного жанра «Крещенские огни». 14 номеров, 26 участников из разных городов России. Сольные и командные выступления. Завершающей точкой стал номер мастера Антона Посмитного (г. Санкт-Петербург). Несмотря на мороз увидеть зрелищное огненное выступление в сквере «Губернии» собралось порядка 400 зрителей.Фестиваль шёл три дня. На это время Пермский дом народного творчества «Губерния» стал домом для порядка 400 участников фестиваля из Перми, Пермского края, Великого Новгорода, Мурманска, Екатеринбурга, Вологды, Москвы. За три фестивальные дня «Губерния» приняла примерно три тысячи зрителей. В субботу, самый насыщенный фестивальный день проходили традиционные пельменные помочи, за время которых участники налепили 30 кг пельменей. Однако ж в воскресенье на званный пельменный обед пришло столько гостей, что 10 килограммов пельменей, что были про запас, очень пригодились! Так что было съедено 40 кг пельменей. Отдельная благодарность всем субботним стряпухам. Ни один пельмень не попал в брак, все были сварены на следующий день! Квалификация наших участников растёт!Организатор всероссийского фестиваля зимних традиций «Сочельник» - Пермский дом народного творчества «Губерния». Фестиваль проводится при поддержке ГРДНТ им. В. А. Поленова и министерства культуры Пермского края.