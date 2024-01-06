Валерий Лебедько: Крещенские купания требуют осторожности

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают таинство Крещения. Этот праздник закрывает Рождественские каникулы. Ровно в полночь самые отважные верующие приступают к обряду омовения в крещенской купели. Считается, что 19 января вся вода на планете становится целебной и никакого вреда купающимся не принесет. Однако к плаванию в ледяной воде все же нужно относиться с осторожностью, советует врач-анестезиолог-реаниматолог Валерий Лебедько.Традиция есть традиция – к январским купаниям люди начинают готовиться задолго. И это правильно, считают врачи: если уж вы решились впервые на этот шаг, лучше заранее подготовить организм к испытанию. Хотя бы за несколько дней в домашних условиях постепенно приучайте себя к холодной воде: используйте контрастный душ.Справедливости ради надо отметить, что главная опасность кроется отнюдь не в воде: в ней всегда теплее, чем на улице, ведь ее температура зимой не опускается ниже нуля.Итак, каким правилам стоит следовать, если вы решились окунуться в прорубь?Вспомните о своих заболеваниях: многие из них в результате экстремального охлаждения могут проявиться с новой силой. Прежде всего, врачи запрещают зимние водные процедуры людям со слабой сердечно-сосудистой системой. Резкая перемена температуры может вызвать сужение сосудов - вплоть до инсульта.Также процедура противопоказана людям с хроническими простудными заболеваниями, такими как бронхит, гайморит, синусит. И, разумеется, купаться нельзя тем, кто только недавно выздоровел.Очень осторожно к такому мероприятию стоит отнестись людям с кожными заболеваниями. После купания в холодной воде могут обостриться псориаз, дерматиты, варикоз. А еще существует ряд заболеваний, при наличии которых крещенские омовения запрещены категорически. Прежде всего, это эпилепсия, арахноидиты, перенесенные ранее инсульты и инфаркты, болезни почек и мочевыводящих путей. И беременным женщинам тоже очень опасно нырять в ледяную воду.Разумеется, не стоит лезть воду в непроверенных и неохраняемых местах. Во-первых, нужно знать дно: оптимальная глубина не должна превышать полутора метров. Во-вторых, купель должна располагаться близко к берегу. В-третьих, если речь идет о природном водоеме, нужно быть уверенным, что толщина льда достаточна для большого количества людей. В-четвертых, на берегу необходимы организованные места для обогрева. И в-пятых, присутствие спасателей, врачей и сотрудников правоохранительных органов точно не помешает.Медики настоятельно рекомендуют после окунания в прорубь сначала немного согреться при помощи пробежки и махрового халата, а затем переодеться в сухую одежду. Чтобы купание прошло успешно и подарило вам только положительные эмоции, не забудьте заранее приготовить и положить в сумку:• купальник (цельный или раздельный) для женщин или плавки для мужчин;• резиновую шапочку, чтобы не намочить волосы;• большое полотенце;• теплый махровый халат;• комплект сухого сменного белья;• толстые шерстяные носки, в которых можно не только идти к проруби, но и плавать.Если идти по льду в шерстяных носках вы не хотите, то возьмите с собой удобную и легкоснимаемую обувь, чтобы идти в ней к проруби, ведь далеко не все люди могут ходить босиком по льду. Не забывайте, что такая обувь не должна быть на резиновой подошве, иначе она будет скользить, и вам будет очень неудобно в ней идти по льду. И, конечно, нужен термос с горячим безалкогольным напитком.В воду лучше заходить разогретым. Перед омовением сделайте пробежку, попрыгайте, поприседайте. На голодный желудок тоже купаться не стоит, но поесть лучше часа за два до купания. В воду заходите не спеша, осторожно. Ни в коем случае нельзя в прорубь нырять или прыгать: резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов. Если прорубь находится в реке, это смертельно опасно: может затянуть под лед.Тут все просто: тело можно насухо вытереть, можно погреться в пункте обогрева. А вот волосы на морозе превратятся в сосульки и не высохнут еще долго. Ехать домой с мокрой головой, даже в шапке, чревато многими неприятностями.Внезапное погружение в холодную воду вызывает целый ряд сложных химических процессов в организме. Особенно если вы делаете это впервые и в присутствии единомышленников. Для большинства сам процесс купания оказывается внезапно проще, чем представлялось. Находиться в воде, которая гораздо теплее воздуха, очень приятно. Многие злоупотребляют этим фактом и остаются в проруби дольше минуты, а это уже опасно для незакаленного организма.Эйфория настигает купающихся и после омовения. Ощущение благости и совершенного подвига дает человеку веру в свои суперспособности, зачастую кажущиеся. Поэтому не пренебрегайте правилами, не пытайтесь бодриться и оставаться раздетым как можно дольше: переохлаждение наступает незаметно.Не стоит сразу же после купания одеваться, иначе организм еще долго не сможет согреться. Чтобы помочь своему телу пережить стресс после окунания в прорубь на Крещение, обязательно согрейтесь. После выхода из воды:• сразу же наденьте махровый халат;• немного пробегитесь;• снимите халат и хорошенько разотрите тело полотенцем;• быстро наденьте на себя сухую одежду;• выпейте горячий чай или любой другой безалкогольный напиток, принесенный заранее в термосе.Некоторые люди начинают активно растирать кожу полотенцем или похлопывать себя по телу сразу же после выхода из воды, но делать так эксперты настоятельно не рекомендуют, ведь можно повредить мелкие капилляры, которые расположены близко к поверхности кожи и отличаются особой хрупкостью.Бытует ошибочное мнение, что алкоголь разогревает кровь и предотвращает простудные заболевания. Однако это кажущийся эффект, поэтому выпивший человек имеет большую вероятность простудиться, чем трезвый.Не забывайте об истинном смысле таинства Крещения, иначе священное омовение превратится в рядовую попытку стать «моржом». Этого все равно не выйдет: настоящие любители плавания в холодной воде тренируются десятилетиями, а не раз в год. Крещение – это своего рода рождение заново, это стремление к радости и чистым помыслам. И если вы искренне верите в благодать этой священной ночи, обратитесь к Богу и окружающим людям со словами благодарности и с сердцем, полным любви и прощения.