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В Перми появился город в городе

Китайский рынок переехал в Заостровку

16.45 Понедельник, 8 января 2024
Торговый центр «Китай-Город» в Заостровке начал работать с Нового года. Сюда официально переехал Китайский рынок, до недавнего времени располагавшийся на улице Кронштадтской. Событие долгожданное, причем для всех - как для пермяков, так и для предпринимателей из Поднебесной.

Торжественное открытие состоялось в Рождество, 7 января. На празднике побывали журналисты телеканала ВЕТТА.

Новый ТЦ «Китай-Город» виден уже с трассы. Традиционно здесь можно найти всё, и значительно дешевле, - более 400 наименований различных товаров.

Сунь Лифэй - один из самых популярных продавцов на Китайском рынке, живет и работает в Перми уже 19 лет. Он рассказывает:

- На Парковом торговал, на Кронштадтской торговал, но самое красивое, самое хорошее место здесь, в Заостровке. Мы же замерзали там, холодно было. А здесь работаем раздетые.
О том, что в новом ТЦ значительно теплее, говорят все предприниматели из Китая. То, что на новом месте комфортнее, уже оценили и покупатели. Они отмечают, что у рынка теперь есть крыша над головой, да и припарковать машину есть где.

Олег Давлетшин, управляющий ТЦ «Китай-Город», отмечает:

- Впервые в Перми Китайский рынок переезжает в комфортное закрытое помещение. Вообще формат рынков не устаревает, модернизируется, идет в ногу со временем, как это происходит в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге. Наконец, настало время это сделать и в Перми.

К слову, открылась только первая очередь - общей площадью 5 тысяч кв. метров. Рынок будет расти. Летом планируется открытие второй очереди с большим фуд-кортом многонациональной кухни. Бойкая торговля будет идти как в выходные, так и в будни. Тем более что в рамках реконструкции улиц Строителей и Трамвайной уже проложен удобный проезд для автомобилистов и общественного транспорта.

Подробности - в репортаже ТК ВЕТТА. https://vetta.tv/news/society/v-permi-kitayskiy-rynok-ofitsialno-otkrylsya-na-novom-meste/

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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