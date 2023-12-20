Пермскую постановку «Щелкунчика» под Новый год смогут посмотреть жители всей страны

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Главный новогодний спектакль Пермского театра оперы и балета — балет-феерия «Щелкунчик» в авторской версии Алексея Мирошниченко — в канун Нового года смогут посмотреть зрители со всей страны. 31 декабря показ спектакля пройдет на сайте театра, в группе театра в социальной сети ВКонтакте и на канале театра в YouTube.Для всех поклонников музыкального искусства и балета «Щелкунчик» — один из главных символов Нового года. По давней традиции многие балетные компании закрывают год именно этим спектаклем. Впервые «Щелкунчик» был представлен в декабре 1892 года на сцене Императорского Мариинского театра. С тех пор его неоднократно редактировали, реставрировали и интерпретировали. Существует множество авторских версий балета: от старомодных до авангардных, но одно остается неизменным: «Щелкунчик» — главная новогодняя сказка во всем мире, а мелодия появления Феи Драже ассоциируется с наступлением Нового года не меньше, чем бой курантов.В Пермском театре оперы и балета «Щелкунчик» идет в авторской версии Алексея Мирошниченко, написавшего либретто и новый хореографический текст. Действие балет-феерии происходит в Петербурге конца XIX века. Заснеженные улочки, волшебные сны и сказочные превращения — в этой атмосфере разворачивается история первой любви и взросления Мари и Принца. Премьера спектакля состоялась в декабре 2017 года.Спектакль смогут увидеть зрители по всей России. 31 декабря «Щелкунчик» в исполнении Пермского балета будет показан на сайте театра (permopera.ru), в группе театра в социальной сети ВКонтакте (vk.com/club1333947) и на канале театра в YouTube (youtube.com/user/permopera).Начало показа в 18:00 по пермскому времени (в 16:00 по московскому).Главные партии в спектакле исполнят Полина Ланцева (Булдакова) и Кирилл Макурин. За дирижерским пультом — Владимир Ткаченко.