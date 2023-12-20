Возрастное ограничение 18+

Академик Пивовар: Эмигрантов связывают, как пуповина, русский язык и русская культура

11.21 Вторник, 26 декабря 2023
«АН»
О том, как эмиграция привела к волнообразному распространению российской интеллектуальной мысли, очагов культуры на территории всего мира, рассказал специалист в области новейшей истории России, профессор, академик РАН Ефим Пивовар.

Вклад эмиграции из России в мировое устройство был огромный. Его трудно оценить материально. Для некоторых стран это создание культурного слоя, направлений в творчестве. Так, в Парагвае благодаря российской эмиграции развивались армия, балет, консерватория. Композиторы, оформители спектаклей, художники, ученые, имена которых говорят сами за себя. Вспомним хотя бы зоолога, последнего дореволюционного ректора МГУ Михаила Новикова. Он возглавлял академическое сообщество в Праге, затем преподавал в американских университетах. Или, например, основатель авиационной промышленности Игорь Сикорский. В годы первой мировой он создал первые военные самолеты, а затем, по сути, с помощью его разработок возникла вертолетная система США. Конечно, нельзя не назвать инженера Владимира Зворыкина, изобретателя телевизионной техники. Очень много наших ученых сыграли колоссальную роль в исследованиях, связанных с естественными науками. Список продолжать можно бесконечно.

Мотивация людей, решивших покинуть страну, менялась кардинально. Во время первой волны, после революции, уезжали люди идейные. Чаще всего из-за неприятия, борьбы или попытки спастись от режима. С другой стороны, они пытались временно (они рассчитывали, что это быстро закончится) создать за рубежом некую Россию номер два, Россию в изгнании. И создавали все привычные институции с учетом того, как это было устроено на родине. Систему образования, страховые компании, банки, издательства, даже ателье. Люди хотели, чтобы новое поколение, воспитывалось хоть и за границей, но в лучших традициях российской среды.

Эмигранты второй волны, в сороковые годы – это люди, которые были гастарбайтерами на Западе. Либо оказались в плену, а затем не вернулись на родину, также те, кто сотрудничал с оккупантами, коллаборанты.

Третья волна –период диссидентства и правозащитного движения. Люди, многие из которых пытались «улучшить», изменить советскую систему, но она этого не принимала.

Четвертая волна – «экономическая». Люди стремились себя реализовать, получить возможность профессионального роста. Страну покинули люди, которые думали, что смогут за границей реализоваться лучше. Яркие примеры – Михаил Барышников, Рудольф Нуриев, которые уехали на гастроли и не вернулись.

Конечно, кто-то действительно смог добиться успеха на Западе. Однако в целом эмиграция – это больше трагедия. Когда я оказался в Нью-Йорке в конце восьмидесятых и встретился с уехавшими соотечественниками, в глазах многих увидел отчаяние. Они не ночевали на улице и в принципе были неплохо устроены в жизни, но опустошенный взгляд говорил о многом. Всегда тяжелее всего первому поколению. Их детям, безусловно, проще адаптироваться, сделать карьеру,они не испытывают проблем с языком. Они уже другие, более включены в среду. А вот третье поколение нередко начинает искать свои корни.

Единственное, что сейчас всех нас связывает, как пуповина – это русский язык, русская культура. Наша задача – расширение этой связи. Это богатство, которое во всех отношениях выгодно не потерять.

Подробнее: Академик Пивовар: Современная Россия к истории относится трепетно - Аргументы Недели (argumenti.ru)

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«АН» © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Топ проектов МТС, о которых должен знать культурный человек
20 декабря 2023
Пермяки узнают о печальном и удачном опыте озеленения Екатеринбурга
19 декабря 2023
Мужчину с мефедроном задержали в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
17 декабря 2023
Екатеринбург попал в топ-5 по количеству меломанов
20 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Бюджет Перми принят во втором чтении

Городская Дума завершила осеннюю сессию
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
11:09 Своевременная оплата долга - гарантия отмены принудительных мер
14:52 Пермская телебашня зажигает новогодние огни
14:43 В Прикамье на 25 процентов увеличилось количество сделок с недвижимым имуществом
10:31 В Горьковке состоится экологический стендап
10:25 Удобство и доступность - главные преимущества электронных сервисов службы судебных приставов
14:19 Разработка ученых Пермского политеха упростит контроль качества в технологии переработки нефти
11:41 Подведены итоги деятельности РСЧС Приволжского федерального округа за 2023 год
10:49 ГУФССП по Пермскому краю ведет прием на службу
15:20 Валерий Сухих: Наша задача – поддерживать комфортные условия для инвесторов
14:34 Ученые Пермского политеха нашли эффективный способ очистки сточных вод от фенола
10:35 В Перми отец пятерых детей отработает 80 часов на благо общества
14:29 Ученые ПНИПУ обучили нейросеть помогать в управлении промышленными газовыми горелками
14:06 В Перми на патриотическом концерте выступил хор Валаамского монастыря
10:17 В Перми после применения мер принудительного исполнения управляющая организация компенсировала ущерб от аварий
14:42 Валерий Сухих: Наши предприятия заинтересованы в молодых кадрах
14:32 Валерий Сухих: Инвестиционные проекты обеспечивают долгосрочное развитие территорий
10:36 Администрация Култаевского сельского поселения ликвидировала незаконную свалку после штрафных санкций
10:26 Валерий Сухих: Сотни инфраструктурных проектов преобразили город и регион
14:12 Топливо будущего для ракет и машин: ученые ПНИПУ изучают процесс сжигания алюминия
12:54 «Мы видим, как развивается Россия»: пермский политэксперт — о прямой линии президента
11:06 В СПК «Восход» под контролем судебных приставов созданы пункты первой медицинской помощи
Все новости
11:50 В омском детдоме били детей, нарушали пожарную безопасность и неправильно хранили продукты
11:15 Опрос: россияне почти вполовину сократили расходы на образование и рестораны
17:42 В Белграде протестующие заблокировали улицу перед правительственным зданием
16:42 В ГД внесли законопроект о психологической поддержке безработных
15:28 В Псковской области ввели штрафы до 50 тысяч рублей за склонение к абортам
12:37 Опрос: 26% врачей хотят уйти из медицины из-за постоянных переработок
11:34 В Белграде прошли массовые протесты против итогов парламентских выборов
10:58 Глава Центробанка объяснила подорожание яиц высоким спросом
17:28 «Новые люди» выдвигают Владислава Даванкова кандидатом в президенты
12:03 «Партия социальной защиты» выдвинула своего кандидата на президентские выборы
20:45 ЦИК отказала Екатерине Дунцовой выйти на этап сбора подписей для участия в выборах президента России
20:16 КПРФ выдвинула 75-летнего Николая Харитонова кандидатом в президенты России
19:54 Кандидатом в президенты России от «Гражданской инициативы» выдвинут Борис Надеждин
10:58 В Чехии днём траура после стрельбы в университете объявили 23 декабря
17:59 В России испытывают новую формулу препарата для лечения пародонтита
17:32 Призыв осени-2024 будет проходить с использованием единого реестра повесток
16:45 Матвиенко заверила об отсутствии намерений повышать налоги для бизнеса
11:44 После Колорадо ещё 16 штатов могут запретить Трампу участвовать в выборах на их территории
11:20 Депутаты предлагают частично компенсировать ипотеку при рождении детей
17:27 Телеканал оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ из-за клипа Баскова
14:50 В 29 регионах россияне смогут дистанционно проголосовать на мартовских выборах президента
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK