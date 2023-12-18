Валерий Сухих рассказал о ключевых решениях в социальной сфере

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С самого начала СВО Пермский край и его территории принимают различные меры, реагируя на потребности военнослужащих и их семей. Региональная и муниципальная поддержка дополняет систему действующих льгот на федеральном уровне.В рамках осенней сессии работы парламента депутаты одобрили ещё одну инициативу, которая предполагает выделение бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Их смогут получить прикамцы, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. В случае их гибели мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей.На заключительном заседании было принято решение о приоритетном праве на получение жилья или жилищных сертификатов для детей-сирот, участвовавших в СВО. Жилищные сертификаты выдаются в нашем регионе с 2020 года. А сейчас такая система будет реализована на территории всей страны. В соответствии с федеральным законодательством, в ноябре мы приняли законопроект, по которому документ будет выдаваться на единых для всех регионов условиях. Сертификат выдается сироте по достижению 23 лет и может быть использован на покупку жилья (в любом субъекте) или погашение ипотечного кредита.Более того, в том числе благодаря прошлогодней корректировке методики формирования жилищного фонда для детей-сирот, в этом году 21 муниципалитет получил возможность закупить подходящее жилье в соседних территориях. Так, в регионе вместо запланированных 270 квартир было закуплено более 355. Ожидаем, что по итогам года цифра увеличится. Ранее из-за ограничений, часть средств оставалась не использована из-за того, что не во всех территориях есть соответствующее требованием жилье.Свой вклад в социальную повестку в этом году внёс наш краевой Молодежный парламент. Коллеги в полной мере реализовали своё право законодательной инициативы, которое получили в прошлом году. Краевой парламент одобрил инициативу молодых парламентариев об именных стипендиях.Проект закона предполагает изменение критериев отбора при назначении именной стипендии для студентов Прикамья. Процент допустимых оценок «хорошо», необходимый для получения выплаты, теперь увеличен с 5% до 25%. Новый подход призван усилить мотивацию студентов к научной деятельности и повысить качество исследовательской работы.Не обошли вниманием депутаты краевого парламента и среднее профессиональное образование. По инициативе главы региона принят законопроект о компенсации расходов семей на обучение детей в колледжах и техникумах. Компенсация составит половину стоимости обучения. Новой мерой поддержки смогут воспользоваться многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае.Кадровый вопрос в здравоохранении остается одним из самых чувствительных для региона и страны в целом. По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина был разработан законопроект, который предлагает выплачивать бакалаврам-«целевикам» стипендии наравне с обучающимися по программам специалитета: 6 400 рублей – первый семестр, 11 200 рублей – второй семестр. К этой категории студентов относятся будущие специалисты по реабилитации, которых сегодня не хватает в наших медучреждениях.Большое внимание было традиционно уделено вопросам защиты детства. Одобрены инициативы, которые касались детского отдыха и оздоровления, школьного питания для нуждающихся семей и лечения детей с ОВЗ. Так, родителям детей-инвалидов на время лечения их ребенка теперь бесплатно предоставляется спальное место и питание вне зависимости от возраста пациента.В регионе также установлен единый подход к определению нуждаемости в мерах социальной поддержки в т.ч. при предоставлении компенсации стоимости путевок на отдых и оздоровление детей. Это позволило значительно повысить адресность государственной поддержки.В вопросе сохранения детского здоровья важно максимально использовать доступные правовые инструменты.В этом году были введены запреты на продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным углеводородным газом для борьбы с токсикоманией, а также на розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией в нестационарных объектах. Также запрещено использование вывесок, стимулирующих покупку вредной продукции. При нарушении новых правил предусмотрены серьёзные штрафные санкции.Также по инициативе главы региона усилен контроль за эксплуатацией аттракционов. Законопроект о государственном контроле за техническим состоянием и эксплуатацией аттракционов на территории Прикамья должен помочь обеспечить безопасность в этой сфере. Отмечу, что в настоящее время отдельный федеральный закон в этой сфере отсутствует. Региональная норма устранила правовой пробел и усилила ответственность за нарушения.Этот год принес преобразования и в строительную отрасль. Накануне трехсотлетия Перми объемы ремонтных, реставрационных и строительных работ значительно выросли, потребовалась модернизация управленческой системы. Губернатор региона предложил ряд законопроектов, которые предполагают перераспределение полномочий между регионом и его центром. Инициативы были поддержаны депутатским корпусом.Так, с 2024 года в ведение региональных органов перейдет ряд полномочий в дорожной и градостроительной деятельности. Новая система частично снимет нагрузки расходной части бюджета Перми.Негативные последствия от санкций повлияли на рынок строительных материалов. В свою очередь, рост цен поставил под угрозу сдачу ряда объектов в эксплуатацию из-за недофинансирования. Для решения непростой задачи правительство предложило использовать новый для нас инструмент – специальный казначейский кредит. Привлечение заемных средств под низкий процент позволило высвободить часть собственных средств на важные инфраструктурные объекты.При участии депутатов удалось оперативно внести соответствующие корректировки в бюджет. Перераспределение средств позволило увеличить финансирование инфраструктурных объектов. Среди них – Пермская краевая клиническая инфекционная больница, стационар краевой психиатрической больницы, здание Пермской государственной художественной галереи, зоопарк в г. Перми и общежития КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» и др. В итоге удалось не только обеспечить финансированием главные региональные стройки, но и ускорить их завершение.