Валерий Сухих: Прикамье уверенно переносит время санкций, выполняя все социальные обязательства перед жителями

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По словам спикера краевого парламента, в 2023 году Прикамье продолжает жить и развиваться в условиях санкций недружественных стран и усиливает систему поддержки своих бойцов в зоне специальной военной операции. Вместе с тем, успешно реализует региональные планы, в том числе связанные с 300-летием краевой столицы.Бюджет – один из ключевых вопросов в работе краевых парламентариев, поэтом важно отметить и другие поправки главного финансового документа, принятые в этом году.В сентябре накануне рассмотрения нового проекта бюджета правительство по поручению губернатора Дмитрия Махонина подготовило ряд предложений. Во многом, благодаря личному участию главы региона удалось найти средства на приоритетные для края задачи. За счет этого направлено дополнительное финансирование на такие важные программы как «Развитие транспортной системы» (3,6 млрдруб) и «Качественное здравоохранение» (1,7 млрд руб).Своевременные корректировки обеспечили необходимыми средствами ремонт медучреждений, объектов общественной инфраструктуры и автодорог по всему региону. Кроме того, в ряде муниципалитетов удалось обновить автобусные парки. Дополнительно были профинансированы средства на оказание медицинской помощи для пациентов с онкологией, поддержку медицинских кадров и лекарственное обеспечение льготников.Стоит сказать, что внесение поправок в бюджет – это непростой процесс, который требует взвешенного подхода к вопросу о перераспределении средств. Он никогда не проходит без обсуждений между депутатами как представителями жителей разных территорий и представителями кабинета министров как главных распорядителей средств.Не могу не заметить, что в последние годы законодатели и представители исполнительной власти взаимодействуют всё более эффективно. Значимую роль в этом играют ставшие уже традиционными совместные семинары, которые проводятся по инициативе губернатора Дмитрия Махонина. Они позволяют «сверить часы» и обменяться позициями по ключевым вопросам.Принятие бюджета на следующие три года традиционно стало «главным аккордом» очередного парламентского года. По главному финансовому документу любого региона можно судить о его состоянии в целом. Не вдаваясь в цифры, можно сказать, что Прикамье уверенно переносит время санкций, выполняя при этом все социальные обязательства перед своими жителями. Оперативные действия региональных властей позволили вовремя «подставить плечо» и крупным предприятиям края, и малому, и среднему бизнесу. Более того, удалось сохранить бюджет развития, а значит, в следующие три года будет продолжено строительство важных для края объектов и решение насущных проблем в территориях.Юбилей Перми, безусловно, стал главным событием уходящего года.Краевая столица широко распахнула двери для гостей из других регионов страны, чтобы показать свои достижения и открыть новые страницы истории. В юбилейный год столица Прикамья приняла делегации со всей страны.В июне в Перми состоялось заседание Ассоциация законодателей ПФО.Нам удалось удивить коллег производственными и научными наработками пермских предприятий.В рамках своего визита коллеги посетили предпоказ выставки «Оружие Победы». Атмосфера выставочного пространства и экспонаты произвели впечатление даже на гостей из исторически промышленных регионов.Самое главное, что по итогам трехдневной работы Ассоциации в Перми были приняты важные положения по защите интересов промышленности и развития технологического суверенитета России. Региональные спикеры предложили снизить налоговую нагрузку для предприятий, которые производят продукцию по новым отечественным технологиям либо с применением отечественных аналогов импортного оборудования. Необходимые документы были направлены в федеральное правительство и коллегам из Государственной Думы.