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SciTinder: исследователи из ПНИПУ создали «сайт знакомств» для ученых

15.25 Понедельник, 25 декабря 2023
Пресс-служба Пермского Политеха
Периодически перед учеными встает задача найти научного руководителя, коллегу для совместного проекта или оппонента для защиты диссертации. Однако это непросто из-за отсутствия подходящих инструментов и закрытости научного сообщества. Чтобы решить данную проблему, исследователи из ПНИПУ создали уникальную систему, анализирующую цифровой след российских ученых (их публикации). Она поможет найти подходящую «пару» среди научных деятелей и подскажет, как быстро с ней связаться.

Политехники выяснили, что одно из препятствий для научной деятельности – это поиск подходящих коллег-ученых для совместной работы. Чтобы определить сферу интересов ученого, нужно детально изучить его публикации, а это требует много времени и глубокого погружения в тему исследований. Связаться с интересующим человеком тоже непросто: многие исследователи годами работают в тесных коллективах и редко выходят за их рамки, не оставляют прямых контактов (публикации обычно содержат только корреспондентский адрес одного из соавторов). Тогда ученые ПНИПУ решили создать систему для взаимодействия между учеными, учащимися и другими заинтересованными лицами. Она получила формат веб-приложения – программы, которая открывается прямо в браузере.

Система работает на базе искусственного интеллекта и сравнивает ученых между собой по степени близости их научной деятельности. Для этого она анализирует цифровой след ученых, а именно их публикации (статьи, книги, материалы конференций), поскольку этот источник информации хорошо структурирован и содержит множество дополнительных данных (соавторы, ключевые слова и т.д.).

– Сравнивая цифровой след двух ученых, система рассчитывает и определяет степень их сходства, получая значение от 0 до 1. Если значение близко к 0, то деятельность ученых никак не пересекается, а если близко к 1 – они занимаются похожими исследованиями, – объясняет Евгений Кононов, магистрант 2 курса факультета прикладной математики и механики ПНИПУ.

Пользователь может искать ученых по ФИО или их идентификатору в Scopus (единой базе научной литературы). Кроме того, доступен поиск по небольшому текстовому описанию (ключевым словам, фрагменту названия статьи или аннотации и т.д.) и поиск ближайших коллег выбранного ученого.

Система не только предоставит информацию о научных деятелях, но и подскажет, как быстрее и проще с ними связаться. Для этого она построит социальный граф ¬– набор связей между учеными, представленный в виде геометрической фигуры из точек и линий. Он помогает проанализировать цепочку общих знакомых между пользователем и нужным ему ученым и найти точки соприкосновения, повысив вероятность знакомства с целью дальнейшего сотрудничества. В базу данных системы включено более 500 вузов и научных организаций (например, подразделений РАН) Российской Федерации.

– Распространять систему планируем в двух вариантах: открытом и закрытом. Найти ее можно будет прямо через браузер, для доступа к платным функциям потребуется авторизация. Закрытая версия будет иметь расширенный функционал (например, возможность построения карты компетенций ученых и образовательных учреждений), позволит проводить более качественный поиск за счет гибкой системы фильтров (по ключевым словам, по дате последней публикации), – подводит итог Вадим Данелян, аспирант кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики, руководитель группы молодежного проектно-технологического бюро передовой инженерной школы «Высшая школа авиационного двигателестроения» ПНИПУ.

Как отмечают ученые Пермского Политеха, в России нет аналогов данной разработке, а зарубежные инструменты обычно предлагают пользователю только статьи по интересам или предстоящие конференции. Разработанная система поможет быстро и легко находить специалистов для образования сильных научных коллективов и совместной работы над масштабными проектами, это повысит научный суверенитет России.

Политехники планируют пополнять базу данных учеными и научными организациями других стран. Кроме того, в планах совершенствование системы: улучшение поиска, увеличение числа фильтров и функций, например, добавление персонализированной рассылки о предстоящих грантах, конкурсах, семинарах и др. Полноценный релиз системы планируется к концу 2024 года.

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Пресс-служба Пермского Политеха © Вечерние ведомости


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