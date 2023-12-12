Всеволод Багно: Литература всегда была и будет инструментом для изменения мира

«Аргументы недели» © Вечерние ведомости

В советское время мы потеряли часть того, что хранилось в Пушкинском доме. Рукописи Тараса Шевченко передали в Киев, а Горького и Толстого отправили в Москву, рассказал в интервью «Аргументам недели» член-корреспондент Российской академии наук, переводчик с испанского, каталонского, французского языков Всеволод Багно. Он является научным руководителем Института русской литературы. До этого долгое время был его директором. Институт также называют Пушкинским Домом.- В то же время всё рукописное наследие Александра Сергеевича именно в Пушкинском Доме и было сосредоточено. Это огромное богатство и польза для учёных, а также для тех, кто просто любит литературу. Не так давно появился проект «Пушкин Цифровой», где собраны связанные с поэтом мультимедийные и научные материалы и, разумеется, его произведения. Масштабы уже впечатляют, а со временем веб-портал будет ещё пополняться. Наши сотрудники сканируют рукописи и архивы документов, которые затем появляются в общем доступе онлайн.Безусловно, цифровая революция позволяет манипулировать сознанием. Это часто происходит как раз через гаджеты. Хотя, используют их сегодня по-разному. В Древнем Китае, Средневековой Европе, в 19-м веке, когда жили Белинский и Чернышевский, всего этого не было. Писатели прошлого не могли массово влиять на умы, как это происходит сейчас, у них такой возможности не было.Я считаю, что литература всегда была и будет инструментом для изменения мира. То, что происходит в мире, физик и даже историк не поймут так, как это увидит своими глазами поэт. Любимая фраза Пушкина: «История народа принадлежит поэту».Среди современников, достойных внимания, учёный называет своего коллегу по Пушкинскому дому Евгения Водолазкина. Его произведения наверняка входят в русский текст мировой культуры. Также среди фаворитов Александр Григоренко, Наринэ Абгарян.- Я называю эти имена не потому, что считаю этих людей самыми выдающимися писателями современности. Дело в том, что данных авторов я глубоко чувствую и даже нуждаюсь в них.Огромное значение для российской культуры имеют произведения Хулио Кортасара и Габриэля Гарсиа Маркеса. В Советском Союзе, в шестидесятые-семидесятые годы, многое из настоящей большой литературы, которую так ждал читатель, не пускали. А этих авторов пустили, потому что они были против американского империализма. Нам повезло, что они оказались великими писателями. Вместе с их прозой в СССР через эту маленькую форточку ворвалась вся запрещенная литература.Многотысячные тиражи и большой успех в СССР в 1930-е – 1940-е гг. имел Федерико Гарсиа Лорка, по той простой причине, что он был расстрелян франкистами. Многие советские поэты – авангардисты и модернисты, которых в Союзе отказывались печатать – укрывались в нише перевода и работали над Лоркой. В итоге получились блистательные тексты. Всё это стало глотком свободы для читателя.Потом появился аргентинский прозаик и поэт Хорхе Луис Борхес. Его полюбила молодежь, айтишники. Это были миниатюры с почти детективной интригой. Мировая цивилизация с какими-то загадками. Всё это пробило ему дорогу, и он, можно сказать, занял первое место среди испаноязычных авторов.Я очень много издавал собрания сочинений Борхеса, Кортасара, Маркеса. Это такая «трагическая» страница моей биографии, потому что хотелось разнообразия. Но мне, пряча глаза, говорили, что лучше напечатаем еще одного Кортасара и Маркеса – была уверенность в том, что читатель съест сколько угодно именно этих авторов. Другие писатели, может, тоже хороши, но рисковать никто не хотел. Я изнемогал, но садился и писал очередное предисловие к Маркесу.Довольно долго, а, наверное, так осталось и до сих пор, чаще всего переводимой и издаваемой книгой после Библии был роман Сервантеса о Дон Кихоте. Я хочу отметить речь Тургенева «Гамлет и Дон Кихот». Вот это гениальный текст на века! Весь мир был поражён, когда прочитал эту речь, почти конгениальную пьесе Шекспира и роману Сервантеса, переведенную на все языки мира. Гейне перечитывал «Дон Кихота» каждые пять лет на протяжении всей жизни. Что он там хотел найти? Другой текст? А ведь действительно находил. Другой мир, другого человека, себя, другого, нового. Вот так и мы, современные литературоведы, продолжаем заново открывать всё новые и новые грани творчества великих авторов.Дальше идут «Война и мир» Толстого, «Братья Карамазовы» Достоевского. Думаю, ничего не изменилось.Если вы зайдете в книжный магазин в России, Азии, в Африке, неважно где – на полках увидите переводы с английского. Писатели либо предыдущих поколений, либо совсем последних лет. Это диктат языка, массового сознания, которое на полках книжных магазинов угадывает англоязычного писателя по типу фамилии.