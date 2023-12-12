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Всеволод Багно: Литература всегда была и будет инструментом для изменения мира
В советское время мы потеряли часть того, что хранилось в Пушкинском доме. Рукописи Тараса Шевченко передали в Киев, а Горького и Толстого отправили в Москву, рассказал в интервью «Аргументам недели» член-корреспондент Российской академии наук, переводчик с испанского, каталонского, французского языков Всеволод Багно. Он является научным руководителем Института русской литературы. До этого долгое время был его директором. Институт также называют Пушкинским Домом.
- В то же время всё рукописное наследие Александра Сергеевича именно в Пушкинском Доме и было сосредоточено. Это огромное богатство и польза для учёных, а также для тех, кто просто любит литературу. Не так давно появился проект «Пушкин Цифровой», где собраны связанные с поэтом мультимедийные и научные материалы и, разумеется, его произведения. Масштабы уже впечатляют, а со временем веб-портал будет ещё пополняться. Наши сотрудники сканируют рукописи и архивы документов, которые затем появляются в общем доступе онлайн.
Безусловно, цифровая революция позволяет манипулировать сознанием. Это часто происходит как раз через гаджеты. Хотя, используют их сегодня по-разному. В Древнем Китае, Средневековой Европе, в 19-м веке, когда жили Белинский и Чернышевский, всего этого не было. Писатели прошлого не могли массово влиять на умы, как это происходит сейчас, у них такой возможности не было.
Я считаю, что литература всегда была и будет инструментом для изменения мира. То, что происходит в мире, физик и даже историк не поймут так, как это увидит своими глазами поэт. Любимая фраза Пушкина: «История народа принадлежит поэту».
Среди современников, достойных внимания, учёный называет своего коллегу по Пушкинскому дому Евгения Водолазкина. Его произведения наверняка входят в русский текст мировой культуры. Также среди фаворитов Александр Григоренко, Наринэ Абгарян.
- Я называю эти имена не потому, что считаю этих людей самыми выдающимися писателями современности. Дело в том, что данных авторов я глубоко чувствую и даже нуждаюсь в них.
Форточка для запрещённой литературы
Огромное значение для российской культуры имеют произведения Хулио Кортасара и Габриэля Гарсиа Маркеса. В Советском Союзе, в шестидесятые-семидесятые годы, многое из настоящей большой литературы, которую так ждал читатель, не пускали. А этих авторов пустили, потому что они были против американского империализма. Нам повезло, что они оказались великими писателями. Вместе с их прозой в СССР через эту маленькую форточку ворвалась вся запрещенная литература.
Многотысячные тиражи и большой успех в СССР в 1930-е – 1940-е гг. имел Федерико Гарсиа Лорка, по той простой причине, что он был расстрелян франкистами. Многие советские поэты – авангардисты и модернисты, которых в Союзе отказывались печатать – укрывались в нише перевода и работали над Лоркой. В итоге получились блистательные тексты. Всё это стало глотком свободы для читателя.
Потом появился аргентинский прозаик и поэт Хорхе Луис Борхес. Его полюбила молодежь, айтишники. Это были миниатюры с почти детективной интригой. Мировая цивилизация с какими-то загадками. Всё это пробило ему дорогу, и он, можно сказать, занял первое место среди испаноязычных авторов.
Я очень много издавал собрания сочинений Борхеса, Кортасара, Маркеса. Это такая «трагическая» страница моей биографии, потому что хотелось разнообразия. Но мне, пряча глаза, говорили, что лучше напечатаем еще одного Кортасара и Маркеса – была уверенность в том, что читатель съест сколько угодно именно этих авторов. Другие писатели, может, тоже хороши, но рисковать никто не хотел. Я изнемогал, но садился и писал очередное предисловие к Маркесу.
Что сейчас читают в мире
Довольно долго, а, наверное, так осталось и до сих пор, чаще всего переводимой и издаваемой книгой после Библии был роман Сервантеса о Дон Кихоте. Я хочу отметить речь Тургенева «Гамлет и Дон Кихот». Вот это гениальный текст на века! Весь мир был поражён, когда прочитал эту речь, почти конгениальную пьесе Шекспира и роману Сервантеса, переведенную на все языки мира. Гейне перечитывал «Дон Кихота» каждые пять лет на протяжении всей жизни. Что он там хотел найти? Другой текст? А ведь действительно находил. Другой мир, другого человека, себя, другого, нового. Вот так и мы, современные литературоведы, продолжаем заново открывать всё новые и новые грани творчества великих авторов.
Дальше идут «Война и мир» Толстого, «Братья Карамазовы» Достоевского. Думаю, ничего не изменилось.
Если вы зайдете в книжный магазин в России, Азии, в Африке, неважно где – на полках увидите переводы с английского. Писатели либо предыдущих поколений, либо совсем последних лет. Это диктат языка, массового сознания, которое на полках книжных магазинов угадывает англоязычного писателя по типу фамилии.
- В то же время всё рукописное наследие Александра Сергеевича именно в Пушкинском Доме и было сосредоточено. Это огромное богатство и польза для учёных, а также для тех, кто просто любит литературу. Не так давно появился проект «Пушкин Цифровой», где собраны связанные с поэтом мультимедийные и научные материалы и, разумеется, его произведения. Масштабы уже впечатляют, а со временем веб-портал будет ещё пополняться. Наши сотрудники сканируют рукописи и архивы документов, которые затем появляются в общем доступе онлайн.
Безусловно, цифровая революция позволяет манипулировать сознанием. Это часто происходит как раз через гаджеты. Хотя, используют их сегодня по-разному. В Древнем Китае, Средневековой Европе, в 19-м веке, когда жили Белинский и Чернышевский, всего этого не было. Писатели прошлого не могли массово влиять на умы, как это происходит сейчас, у них такой возможности не было.
Я считаю, что литература всегда была и будет инструментом для изменения мира. То, что происходит в мире, физик и даже историк не поймут так, как это увидит своими глазами поэт. Любимая фраза Пушкина: «История народа принадлежит поэту».
Среди современников, достойных внимания, учёный называет своего коллегу по Пушкинскому дому Евгения Водолазкина. Его произведения наверняка входят в русский текст мировой культуры. Также среди фаворитов Александр Григоренко, Наринэ Абгарян.
- Я называю эти имена не потому, что считаю этих людей самыми выдающимися писателями современности. Дело в том, что данных авторов я глубоко чувствую и даже нуждаюсь в них.
Форточка для запрещённой литературы
Огромное значение для российской культуры имеют произведения Хулио Кортасара и Габриэля Гарсиа Маркеса. В Советском Союзе, в шестидесятые-семидесятые годы, многое из настоящей большой литературы, которую так ждал читатель, не пускали. А этих авторов пустили, потому что они были против американского империализма. Нам повезло, что они оказались великими писателями. Вместе с их прозой в СССР через эту маленькую форточку ворвалась вся запрещенная литература.
Многотысячные тиражи и большой успех в СССР в 1930-е – 1940-е гг. имел Федерико Гарсиа Лорка, по той простой причине, что он был расстрелян франкистами. Многие советские поэты – авангардисты и модернисты, которых в Союзе отказывались печатать – укрывались в нише перевода и работали над Лоркой. В итоге получились блистательные тексты. Всё это стало глотком свободы для читателя.
Потом появился аргентинский прозаик и поэт Хорхе Луис Борхес. Его полюбила молодежь, айтишники. Это были миниатюры с почти детективной интригой. Мировая цивилизация с какими-то загадками. Всё это пробило ему дорогу, и он, можно сказать, занял первое место среди испаноязычных авторов.
Я очень много издавал собрания сочинений Борхеса, Кортасара, Маркеса. Это такая «трагическая» страница моей биографии, потому что хотелось разнообразия. Но мне, пряча глаза, говорили, что лучше напечатаем еще одного Кортасара и Маркеса – была уверенность в том, что читатель съест сколько угодно именно этих авторов. Другие писатели, может, тоже хороши, но рисковать никто не хотел. Я изнемогал, но садился и писал очередное предисловие к Маркесу.
Что сейчас читают в мире
Довольно долго, а, наверное, так осталось и до сих пор, чаще всего переводимой и издаваемой книгой после Библии был роман Сервантеса о Дон Кихоте. Я хочу отметить речь Тургенева «Гамлет и Дон Кихот». Вот это гениальный текст на века! Весь мир был поражён, когда прочитал эту речь, почти конгениальную пьесе Шекспира и роману Сервантеса, переведенную на все языки мира. Гейне перечитывал «Дон Кихота» каждые пять лет на протяжении всей жизни. Что он там хотел найти? Другой текст? А ведь действительно находил. Другой мир, другого человека, себя, другого, нового. Вот так и мы, современные литературоведы, продолжаем заново открывать всё новые и новые грани творчества великих авторов.
Дальше идут «Война и мир» Толстого, «Братья Карамазовы» Достоевского. Думаю, ничего не изменилось.
Если вы зайдете в книжный магазин в России, Азии, в Африке, неважно где – на полках увидите переводы с английского. Писатели либо предыдущих поколений, либо совсем последних лет. Это диктат языка, массового сознания, которое на полках книжных магазинов угадывает англоязычного писателя по типу фамилии.
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