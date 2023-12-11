Валерий Сухих: Бизнес и общественные организации во многом влияют на развитие Прикамья

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Перми прошла церемония награждения победителей второго регионального конкурса «Лидер Пермского края». Региональный конкурс был инициирован губернатором Дмитрием Махониным для определения наиболее значимых проектов.Памятные знаки отличия вручили предпринимателям, компаниям, предприятиям и организациям из 16 различных сфер деятельности. Кроме них, победители получили возможность использовать логотип награды в своей деятельности, например, при оформлении фасадов зданий, производстве продукции или реализации проектов. Всего на участие в конкурсе поступило 237 заявок, в шорт-лист вошли 48 проектов.Обращаясь к участникам церемонии награждения, Дмитрий Махонин отметил, конкурс «Лидер Пермского края» становится традиционным. «Количество желающих принять участие в проекте растет. Это подтверждает, что конкурс важен и необходим. Пермский край как регион России развивается под знаком лидерства. Хотелось бы, чтобы жители знали те предприятия и компании, которые вносят существенный вклад в развитие края. Убежден, что в этом году победителей выбирали из числа самых достойных. Желаю вам дальнейшего развития на благо Прикамья», - отметил глава региона.Для оценки конкурсантов были созданы экспертные советы при профильных краевых министерствах с привлечением общественников и представителей бизнеса в профильных видах деятельности. Заявки оценивались по критериям, отраженным в Положении о конкурсе. Так, например, экспертам необходимо было оценить по 10-балльной шкале актуальность и социальную или экономическую значимость поданного на конкурс проекта, а также влияние организации и ее проекта на сферу деятельности. По три организации в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов от экспертов, принимали участие в следующем этапе конкурса. В ходе него краевая комиссия количественным голосованием определила победителей в каждом направлении.По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, конкурс позволяет отметить значительный вклад организаций в развитие региона. «С каждым годом Прикамье улучшает условия для эффективного взаимодействия власти, бизнеса и общественности. Участники конкурса и его победители во многом влияют на развитие Прикамья, обеспечивают поддержку регионального курса в самых разных сферах. Конкурс позволяет публично признать их вклад в развитие Пермского края», - отметил спикер.В частности, в этом году за реализацию профориентационного проекта «ТИТАН-team» лидером в номинации «Молодежная политика» стала АВИСМА филиал «ПАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Команда разработала программу, благодаря которой студентам сузов предлагается заключить договорные отношения с предприятием и стать корпоративными студентами. Такая программа дает возможность проходить оплачиваемую практику, получать ежемесячную стипендию по итогам учебного семестра, по завершении обучения получить гарантированное трудоустройство и быть вовлеченными в корпоративную культуру предприятия.В номинации «Культура» лучшим признан Пермский дом народного творчества «Губерния» за реализацию проекта Всероссийский конкурс молодежных и школьных театров «Моя игра». Его идея – объединить школьные театры и дать им возможность показаться на профессиональной сцене, организовать творческую лабораторию с профессиональными деятелями театрального искусства.В номинации «Агропромышленный комплекс» победителем выбран СПК «Колхоз им. Чапаева» из Кунгурского округа с проектом «Главное люди (социальная ответственность бизнеса)». Предприятие активно участвует в различных социальных проектах округа, создает условия для качественной и безопасной жизни своих работников.Кроме того, в ходе мероприятия управляющему директору, генеральному конструктору АО «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву было присвоено звание «Почетный гражданин Пермского края» за значительные заслуги в области авиационной промышленности Пермского края и многолетнюю плодотворную деятельность. Также за значительные заслуги в области здравоохранения Пермского края и многолетнюю плодотворную деятельность звание «Почетный гражданин Пермского края» присвоено главному врачу Пермской краевой клинической больницы Анатолию Касатову. Соответствующие постановления были приняты депутатами краевого парламента на ноябрьском заседании.Лидерам Прикамья вручили памятные знаки отличия с изображением герба Пермского края.Добавим, прием заявок для участия в новом сезоне конкурса стартует весной 2024 года. Подробная информация об организации конкурса размещена на его странице на сайте губернатора и правительства Пермского края.