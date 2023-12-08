Валерий Сухих: Благодаря инициативному бюджетированию люди реально участвуют в развитии территорий

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Председатель краевого парламента Валерий Сухих принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов субъектов РФ ПФО. Спикер представил опыт Пермского края по реализации проектов инициативного бюджетирования.Заседание Ассоциации прошло в Чебоксарах. В нем приняли участие полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, глава Чувашской Республики Олег Николаев, депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации и руководители региональных парламентов. В повестке – вопросы нормативно-правового регулирования охраны здоровья сельского населения и практика развития инициативного бюджетирования.Прикамье стало одним из первых регионов России, где законодательно была закреплена правовая основа механизмов инициативного бюджетирования. Проекты начали реализацию с 2017 года. Всего за эти годы на реализацию проектов инициативного бюджетирования было выделено более 1 млрд руб. из краевого бюджета. Одной из успешных практик Пермского края является поддержка территориального общественного самоуправления. C 2020 года более 112 млн рублей региональных средств направлены на реализацию таких проектов. Расходы бюджетов муниципальных образований при этом составили 5,6 млн руб., а собственные средства граждан – 14,3 млн руб.Координатор Ассоциации законодательных органов ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что опыт Пермского края по интеграции инициативного бюджетирования и территориального общественного самоуправления заслуживает особого внимания. Данное направление показало свою эффективность в решении важных для людей вопросов местного значения.С этого года в Прикамье в конкурсе могут участвовать молодежные инициативные группы. Эта идея была предложена Молодежным парламентом Пермского края и поддержана министерством территориального развития региона. Как ранее отмечал председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, реализация собственных социальных проектов может стать значимым инструментом самореализации молодых людей. «Благодаря механизмам инициативного бюджетирования граждане могут реально принимать участие в развитии своей малой родины. Выделение молодежи в отельную группу – значимый шаг в развитии молодежной политики. Это позволит молодым людям на деле реализовать свои идеи», – отметил спикерДля продвижения новых механизмов на территории Пермского края Молодежный парламент провел цикл обучающихся семинаров для активной молодежи из всех территорий региона. Кроме этого, Совет представительных органов муниципальных образований рекомендовал организовать для членов муниципальных молодежных парламентов обучающие мероприятия по реализации молодежного инициативного бюджетирования. Еще один инструмент – Парламентские уроки в школах, в рамках которых участники получают возможность реализации своих инициатив.В 2023 году более 60% всех проектов инициативного бюджетирования реализуется с участием молодежи: из 192 проектов инициативного бюджетирования в 120 участвуют молодые люди. На 2024 год итоги конкурса еще не подведены, по предварительной информации, из 215 проектов четверть были инициированы молодежью.По итогам обсуждения участники заседания подчеркнули необходимость распространить успешный опыт субъектов ПФО, в которых уже реализуется практика молодежного инициативного бюджетирования. Также парламентарии внесли ряд предложений по усовершенствованию механизма инициативного бюджетирования, в том числе по изменению федерального законодательства. Правительству РФ предлагается рассмотреть возможность разработки и принятия на федеральном уровне стратегии развития инициативного бюджетирования, установить новую номинацию «Развитие инициативного бюджетирования на муниципальном уровне» во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».Вторым вопросом повестки заседания стали проблемы нормативно-правового регулирования охраны здоровья сельского населения. По итогам рассмотрения вопроса, законодатели приняли ряд рекомендаций в адрес федеральных органов власти. Так, Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации предложено ускорить рассмотрение проекта федерального закона №912246-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» для создания передвижных аптечных пунктов.Правительству Российской Федерации рекомендовали рассмотреть ряд инициатив, направленных на обеспечение граждан лекарствами для лечения жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний, а также на обеспечение жильем медицинских работников, увеличение квоты на целевое обучение по дефицитным специальностям, увеличении размеров единовременной компенсационной выплаты участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».В ходе работы Ассоциации в Чебоксарах руководители законодательных органов ПФО посетили учреждения социальной сферы, в том числе новый сельский фельдшерско-акушерский пункт, районную больницу и федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, чтобы изучить практический опыт в рамках вопроса нормативно-правового регулирования охраны здоровья сельского населения.Добавим, Ассоциация законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа создана в мае 2002 года. Ассоциация создана в целях координации законотворческой деятельности субъектов РФ, создания единой правовой основы для реализации политики государства во всех сферах российского общества и обеспечения безопасности в Поволжье.