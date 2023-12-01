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Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН стал участником нового российского авиастроительного консорциума
ПФИЦ УрО РАН
В Москве в рамках Международного конгресса по аэронавтике состоялось подписание соглашения о создании нового российского авиастроительного объединения «Перспективные фундаментальные исследования и технологии для авиакосмической техники».
От имени Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН соглашение подписал директор ПФИЦ УрО РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Олег Плехов.
Главной задачей нового авиастроительного консорциума является максимально эффективное использования фундаментальных знаний и современных технологий для реализации прорывных перспективных технических проектов авиационно-космической отрасли.
Консорциум объединил 15 ведущих государственных корпораций, вузов, институтов, организаций академического сектора в области авиастроения.
Основными направлениями деятельности вновь созданной авиастроительной организации определены научно-технологические исследования динамики полета летательных аппаратов и управления течениями жидкостей и газов, научно-технологические исследования разработки легких и прочностных конструкций и материалов, научно-технологические исследования использования в авиации электроэнергии, криогенных и газообразных топлив и других энергоносителей, научно-технологические исследования интеллектуализации управления авиационными комплексами и системами в обеспечение их безопасности и эффективности применения.
Валерий Матвеенко, научный руководитель ПФИЦ УрО РАН, академик РАН, доктор технических наук, профессор:
«Наш исследовательский центр вошёл в новый консорциум как участник Научного центра мирового уровня «Сверхзвук». В рамках нового объединения будут устранены межведомственные барьеры между фундаментальной и прикладной наукой, созданы возможности для прямого взаимодействия академических, образовательных и проектных организаций с целью обеспечения технологического превосходства Российской Федерации при проектировании и создании нового поколения сверхзвуковых пассажирских самолётов».
Участниками авиастроительного консорциума «Перспективные фундаментальные исследования и технологии для авиакосмической техники» стали:
- ФАУ «Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского»;
- ФГУ «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН»;
- ФАУ «Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова»;
- ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
- ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт»;
- ФГБУН «Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН»;
- ФАУ «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем»;
- ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»;
- ФГБУ «Российская академия наук»;
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;
- Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»;
- ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт»;
- ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН»;
- ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана»;
- ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС».
От имени Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН соглашение подписал директор ПФИЦ УрО РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Олег Плехов.
Главной задачей нового авиастроительного консорциума является максимально эффективное использования фундаментальных знаний и современных технологий для реализации прорывных перспективных технических проектов авиационно-космической отрасли.
Консорциум объединил 15 ведущих государственных корпораций, вузов, институтов, организаций академического сектора в области авиастроения.
Основными направлениями деятельности вновь созданной авиастроительной организации определены научно-технологические исследования динамики полета летательных аппаратов и управления течениями жидкостей и газов, научно-технологические исследования разработки легких и прочностных конструкций и материалов, научно-технологические исследования использования в авиации электроэнергии, криогенных и газообразных топлив и других энергоносителей, научно-технологические исследования интеллектуализации управления авиационными комплексами и системами в обеспечение их безопасности и эффективности применения.
Валерий Матвеенко, научный руководитель ПФИЦ УрО РАН, академик РАН, доктор технических наук, профессор:
«Наш исследовательский центр вошёл в новый консорциум как участник Научного центра мирового уровня «Сверхзвук». В рамках нового объединения будут устранены межведомственные барьеры между фундаментальной и прикладной наукой, созданы возможности для прямого взаимодействия академических, образовательных и проектных организаций с целью обеспечения технологического превосходства Российской Федерации при проектировании и создании нового поколения сверхзвуковых пассажирских самолётов».
Участниками авиастроительного консорциума «Перспективные фундаментальные исследования и технологии для авиакосмической техники» стали:
- ФАУ «Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского»;
- ФГУ «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН»;
- ФАУ «Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова»;
- ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
- ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт»;
- ФГБУН «Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН»;
- ФАУ «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем»;
- ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»;
- ФГБУ «Российская академия наук»;
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;
- Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»;
- ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт»;
- ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН»;
- ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана»;
- ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС».
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