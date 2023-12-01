Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН стал участником нового российского авиастроительного консорциума

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Москве в рамках Международного конгресса по аэронавтике состоялось подписание соглашения о создании нового российского авиастроительного объединения «Перспективные фундаментальные исследования и технологии для авиакосмической техники».От имени Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН соглашение подписал директор ПФИЦ УрО РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Олег Плехов.Главной задачей нового авиастроительного консорциума является максимально эффективное использования фундаментальных знаний и современных технологий для реализации прорывных перспективных технических проектов авиационно-космической отрасли.Консорциум объединил 15 ведущих государственных корпораций, вузов, институтов, организаций академического сектора в области авиастроения.Основными направлениями деятельности вновь созданной авиастроительной организации определены научно-технологические исследования динамики полета летательных аппаратов и управления течениями жидкостей и газов, научно-технологические исследования разработки легких и прочностных конструкций и материалов, научно-технологические исследования использования в авиации электроэнергии, криогенных и газообразных топлив и других энергоносителей, научно-технологические исследования интеллектуализации управления авиационными комплексами и системами в обеспечение их безопасности и эффективности применения.Валерий Матвеенко, научный руководитель ПФИЦ УрО РАН, академик РАН, доктор технических наук, профессор:«Наш исследовательский центр вошёл в новый консорциум как участник Научного центра мирового уровня «Сверхзвук». В рамках нового объединения будут устранены межведомственные барьеры между фундаментальной и прикладной наукой, созданы возможности для прямого взаимодействия академических, образовательных и проектных организаций с целью обеспечения технологического превосходства Российской Федерации при проектировании и создании нового поколения сверхзвуковых пассажирских самолётов».Участниками авиастроительного консорциума «Перспективные фундаментальные исследования и технологии для авиакосмической техники» стали:- ФАУ «Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского»;- ФГУ «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН»;- ФАУ «Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова»;- ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;- ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт»;- ФГБУН «Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН»;- ФАУ «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем»;- ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»;- ФГБУ «Российская академия наук»;- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;- Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»;- ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт»;- ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН»;- ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана»;- ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС».