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Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН стал участником нового российского авиастроительного консорциума

15.00 Четверг, 7 декабря 2023
ПФИЦ УрО РАН
В Москве в рамках Международного конгресса по аэронавтике состоялось подписание соглашения о создании нового российского авиастроительного объединения «Перспективные фундаментальные исследования и технологии для авиакосмической техники».

От имени Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН соглашение подписал директор ПФИЦ УрО РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Олег Плехов.

Главной задачей нового авиастроительного консорциума является максимально эффективное использования фундаментальных знаний и современных технологий для реализации прорывных перспективных технических проектов авиационно-космической отрасли.

Консорциум объединил 15 ведущих государственных корпораций, вузов, институтов, организаций академического сектора в области авиастроения.

Основными направлениями деятельности вновь созданной авиастроительной организации определены научно-технологические исследования динамики полета летательных аппаратов и управления течениями жидкостей и газов, научно-технологические исследования разработки легких и прочностных конструкций и материалов, научно-технологические исследования использования в авиации электроэнергии, криогенных и газообразных топлив и других энергоносителей, научно-технологические исследования интеллектуализации управления авиационными комплексами и системами в обеспечение их безопасности и эффективности применения.

Валерий Матвеенко, научный руководитель ПФИЦ УрО РАН, академик РАН, доктор технических наук, профессор:

«Наш исследовательский центр вошёл в новый консорциум как участник Научного центра мирового уровня «Сверхзвук». В рамках нового объединения будут устранены межведомственные барьеры между фундаментальной и прикладной наукой, созданы возможности для прямого взаимодействия академических, образовательных и проектных организаций с целью обеспечения технологического превосходства Российской Федерации при проектировании и создании нового поколения сверхзвуковых пассажирских самолётов».

Участниками авиастроительного консорциума «Перспективные фундаментальные исследования и технологии для авиакосмической техники» стали:

- ФАУ «Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н.Е. Жуковского»;

- ФГУ «Федеральный исследовательский центр Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН»;

- ФАУ «Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова»;

- ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;

- ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт»;

- ФГБУН «Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН»;

- ФАУ «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем»;

- ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»;

- ФГБУ «Российская академия наук»;

- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»;

- Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»;

- ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт»;

- ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН»;

- ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана»;

- ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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