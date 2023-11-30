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Александр Чубарьян: Финны в 2023 году становятся всё более похожими на финнов 1939 года

14.13 Вторник, 5 декабря 2023
«АН»
Закрытие Финляндией всех пограничных КПП с Россией, снос бывшего здания генконсульства России в Турку, резкий рост антироссийских настроений напоминает унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла.

Раньше простые финны помнили, кому они обязаны своей свободой и государственностью. Об этом читателям «Аргументов недели» рассказал советский и российский историк, специалист в области новейшей истории Европы и истории международных отношений, профессор, действительный член РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, соавтор школьного учебника по истории России, выпущенного в 2023 году, доктор исторических наук Александр Чубарьян.

- Финляндия получила независимость из рук российского правительства, из рук Ленина. Я не в курсе, знают ли об этом нынешние власти Финляндии, но до недавнего времени об этом помнил каждый финн. В Финляндии Ленина чтили даже больше, чем у нас. Да и находясь в составе Российской империи, Финляндия имела гораздо больше независимости, чем все остальные губернии. У них существовал парламент в виде сейма, имелась полная автономия, свои политические партии. Это всегда отмечалось финскими историками и другими общественными деятелями. Сейчас в пылу прозападной эйфории они, возможно, меняют свои оценки, но в разумные времена это было однозначным. Большевики не могли удержать и отпустили Финляндию. Но почему И. Сталин ничего не сделал с этой страной по результатам Второй мировой войны? Можно было бы как минимум забрать побережье Финского и Ботнического заливов, чтобы невозможно было запереть Ленинград с Балтийским флотом, чем сейчас угрожают вступившие в НАТО финны. Повод для этого был– финны вместе с немцами принимали участие в блокаде Ленинграда.

- Когда наши войска вышли к границе Финляндии, их ничто не удерживало. Они за неделю могли бы дойти до Хельсинки. Но не стали этого делать. У этого есть как известные, так и малоизвестные причины. В неофициальной беседе мои американские коллеги, также занимающиеся историей холодной войны, рассказывали, что имел место некий звонок президента США Т. Рузвельта И. Сталину, в котором американский президент попросил не идти в Финляндию.

Но я думаю, дело несколько в ином. В позиции, которую занял командующий финскими войсками генерал Маннергейм в 1944 году. Финны не просто вышли из войны с Советским Союзом, но и объявили войну Германии. Существуют письма Сталина, где он высоко оценивал этот шаг. Вероятно, в этом же причина того, что Маннергейм не попал в список военных преступников, хотя был в нём изначально. Расчёт был на то, что Финляндия пусть и не вошла в социалистический лагерь, но стала нейтральной страной, что вполне всех устраивало. Такое положение существовало долгие годы и десятилетия. Это также давало огромные преимущества и самой Финляндии. И то, что финские власти решили развернуть свою страну в сторону Запада и войти в НАТО, я считаю, очень недальновидный и ошибочный шаг с точки зрения интересов самой Финляндии. Она имела много выгод от своего нейтрального статуса, получая преференции с обеих сторон. А теперь стала одной из десятков небогатых стран, которые не могут ничего решить. Потому что всем ясно, что решения в НАТО принимает Вашингтон, остальные только выполняют его распоряжения. Финляндия много выигрывала и от хороших отношений с Советским Союзом и позже с Россией.

Подробнее: Академик Александр Чубарьян: Финляндия получила независимость благодаря Ленину - Аргументы Недели (argumenti.ru)

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