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Председатель краевого парламента Валерий Сухих - о повестке ноябрьской пленарки

11.10 Вторник, 28 ноября 2023
zsperm.ru
В четверг пройдет заседание краевого парламента, на котором депутаты рассмотрят проект краевого бюджета во втором, окончательном чтении. По словам спикера Валерия Сухих, это главный законопроект, принимаемый в завершение года. Кроме того, депутатам предстоит рассмотреть ряд социальных законопроектов.

«Проект регионального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов подготовлен ко второму чтению, - отмечает Валерий Сухих. - Профильная рабочая группа рассмотрела более полусотни поправок. Так, после доработки проекта закона были предусмотрены дополнительные 300 млн рублей в резервный фонд регионального правительства. В итоге его объём составил 1,8 млрд рублей. Кроме того, увеличены субсидии для территорий Верхнекамья: на реализацию комплексных планов по развитию Березников и Соликамска дополнительно планируется направить 435 млн рублей».

Также скорректирован размер средств на дотации муниципалитетам. Дело в том, что ряд территорий приняли решение заменить дотацию дополнительными отчислениями по налогу на доходы физлиц. В этом году число таких муниципалитетов увеличилось до девяти. Территории успешно наращивают свои доходы за счет налоговых поступлений, а это означает, что стимулирующий механизм работает.

Также на 92 млн рублей увеличены расходы на выплату ежемесячного пособия по рождению и воспитанию ребенка. В целом доработка проекта закона лишь усилила социальную составляющую бюджета Прикамья, отмечает спикер:

«Это имело принципиальное значение. Средствами обеспечены все социальные обязательства региона, запланирована индексация льгот, стипендий, социальных выплат. В полном объеме предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, определенных «майскими» указами президента РФ. В непростых экономическихусловиях региону удалось заложить средства на развитие - на крупные инвестиционные проекты, инфраструктурные объекты и решение вопросов местного значения».

С учетом поправок объем доходов на 2024 год составит 203 млрд рублей, объем расходов – 226 млрд. «Бюджетная политика остается гибкой, соответствует долгосрочным приоритетам и в то же время способна адекватно реагировать на быстро меняющиеся конъюнктурные тренды. Губернатор, правительство и депутаты трезво оценивают внешнеэкономическую ситуацию и в случае необходимости готовы оперативно внести коррективы», - комментирует Валерий Сухих.

Что касается социального блока повестки, спикер краевого парламента отмечает прежде всего новации в сфере поддержки детей-сирот: «В развитие принятых на федеральном уровне изменений вносятся поправки в региональный закон о мерах поддержки детей-сирот в части реализации дополнительных гарантий на имущество и жилое помещение. Так, дети-сироты по достижении 23 лет смогут получить жилищный сертификат, который можно будет использовать на покупку благоустроенного жилого помещения или на погашение ипотечного кредита. Также, согласно изменениям, дети-сироты, участвовавшие в СВО, в приоритетном порядке могут получать жилищные сертификаты и обеспечиваться жильем».

По оценке председателя краевого Законодательного собрания, это достаточно чувствительный вопрос: «Следует признать, что очереди на жилье для детей-сирот сохраняются. К сожалению, и сегодня случается, что людям приходится ожидать реализации их законного права на собственную квартиру. Возможность получить сертификат поможет решить этот вопрос. И в Пермском крае такая практика уже доказала свою эффективность. В нашем регионе жилищные сертификаты применяются ещё с 2020 года в формате пилотного проекта. За четыре года действия программы сертификаты получили порядка 880 человек».

С 2024 года правила получения сертификатов на покупку жилья для детей-сирот будут едиными на территории всей страны. Стоимость сертификата в Пермском крае предварительно составит 3 млн рублей, а жилье можно будет приобрести в любом регионе Российской Федерации. Это значительно расширит возможности детей-сирот в плане поиска подходящего жилья, позволит многим молодым людям перенаправить время и усилия на учебу, работу и самореализацию уже в полноценной взрослой жизни.

Кроме того, на заседании депутаты рассмотрят предложения губернатора о присвоении звания «Почётный гражданин Пермского края» главному врачу краевой клинической больницы Анатолию Касатову и генеральному конструктору «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву. Также будут утверждены лауреаты краевых премий в сфере культуры и искусства и в области науки.

В рамках Правительственного часа с докладом о реализации программы газификации выступит министр ЖКХ и благоустройства края Артем Балахнин. Также депутатам представят информацию о деятельности Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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