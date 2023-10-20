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Валерий Сухих анонсировал повестку октябрьского пленарного заседания

17.16 Понедельник, 23 октября 2023
zsperm.ru
На этой неделе состоится очередное пленарное заседание Законодательного собрания пермского края. На рассмотрение депутатам поступили проекты законов о мерах поддержки участников СВО, а также инициатива о запрете на продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным углеводородным газом.

Как отмечает председатель краевого парламента Валерий Сухих, особое внимание регион уделяет участникам специальной военной операции и их близким. На заседании парламентарии рассмотрят два законопроекта, принятие которых позволит расширить перечень мер поддержки, уже действующих на федеральном и краевом уровне.

Инициатива губернатора Прикамья предполагает выделение земельных участков бойцам, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. В их число входят военнослужащие, контрактники, граждане, проходившие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции. Важно, что в случае гибели участников СВО льгота будет доступна членам их семей. Земельные участки предлагается предоставлять в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др.

Второй законопроект предполагает освобождение от уплаты транспортного налога участников СВО. Воспользоваться льготой смогут жители Пермского края, принимающие или принимавшие участие в СВО по мобилизации, добровольцы и проходящие военную службу по контракту.

«На рассмотрении краевого парламента - два законопроекта, которые призваны защитить наших детей от пагубного влияния никотина и прочих вредных веществ, - сообщает Валерий Сухих. - Один из документов предполагает запрет на продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным углеводородным газом. Речь идет о зажигалках, баллончиках и других емкостях и бытовых приборах с газом. Борьба с так называемым «сниффингом» предполагает штрафы, которые для физических лиц могут составить до 5 тысяч рублей, для юридических – до 20 тысяч рублей. Такая форма токсикомании фиксируется уже на протяжении нескольких лет.В зоне риска находятся дети и подростки в возрасте от 9 до 17 лет. Закон позволят максимально огородить детское здоровье от негативных факторов. Другой проект закона вводит запрет на розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами в нестационарных торговых объектах. В случае нарушения запрета также предусмотрен административный штраф: для физлиц – до 3 тысяч рублей, для юридический лиц – до 50 тысяч рублей. Согласно редакции законопроекта, новая мера не будет распространяться на населенные пункты региона, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты (магазины и павильоны)».

Значимым пунктом повестки станет законопроект, внесенный Молодежным парламентом при Законодательном собрании Пермского края. Он предполагает изменение критериев отбора при назначении именной стипендии для студентов Прикамья. Это даст возможность большему количеству ребят, занимающихся научной деятельностью, принять участие в конкурсе на получение выплаты и даст студентам дополнительный стимул к учебным, научным и исследовательским достижениям.

«Это первый законопроект, который молодые парламентарии разработали в статусе субъекта законодательной инициативы, отмечает спикер. - Наши молодые коллеги и раньше вели активную законотворческую деятельность, но только в качестве соавторов. Рассмотрение данного законопроекта – большой шаг как для самих молодых парламентариев, которые полностью прошли нормотворческий цикл, так и для молодежной политики региона. Ведь, по сути, принятие законопроекта о студенческих стипендиях будет свидетельством того, как впервые в истории региона молодежь Прикамья реализовала интересы самой молодежи на законодательном уровне».

Также на заседании в рамках «правительственного часа» министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин представит доклад о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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